SK hynix, 321 katmanlı QLC NAND seri üretimine başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yarı iletken devi SK hynix, 321 katmanlı 2 Tb kapasiteli QLC NAND ürününü geliştirdiğini ve artık seri üretime geçtiğini duyurdu. Bu adım, dünyada 300 katmanı aşan QLC teknolojisinin ilk uygulaması olarak öne çıkıyor ve NAND yoğunluğunda yeni bir standart belirliyor. Şirket, ürünün global müşteri doğrulama süreçlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesini planlıyor.

Hem performansı hem de verimli

Sk Hynix, maliyet etkinliğini artırmak için mevcut çözümlerin iki katı kapasiteye sahip 2 Tb’lık bir cihaz geliştirdiğini söylüyor. Aynı zamanda büyük kapasiteli NAND’larda olası performans düşüşlerini önlemek amacıyla çip içerisindeki bağımsız çalışma birimlerinin sayısı 4’ten 6’ya çıkarıldı. Bu sayede paralel işlem kapasitesi artıyor ve eşzamanlı okuma performansı önemli ölçüde yükseliyor.

Firmaya göre 321 katmanlı QLC NAND, önceki QLC ürünlerine kıyasla hem daha yüksek kapasite hem de gelişmiş performans sunuyor. Yeni çözüm, veri transfer hızı iki katına çıkarken yazma performansı yüzde 56’ya kadar, okuma performansı ise yüzde 18 artırıyor. Ayrıca yazma sırasında güç verimliliği yüzde 23’ten fazla arttı, bu da özellikle düşük enerji tüketiminin kritik olduğu AI veri merkezlerinde rekabet avantajı sağlıyor.

AMD Zen 6 mobil yol haritası sızdı: Medusa, Gator Range ve dahası 7 sa. önce eklendi

SK hynix, 321 katmanlı NAND’ı öncelikle PC SSD’lerde, ardından veri merkezleri için kurumsal SSD’ler (eSSD) ve akıllı telefonlar için UFS ürünlerinde kullanmayı planlıyor. Şirketin 32DP3 teknolojisi, tek bir pakette 32 NAND yongasının eşzamanlı olarak istiflenmesini sağlıyor ve böylece AI sunucuları için ultra yüksek kapasiteli eSSD pazarına iki kat entegrasyon yoğunluğu ile giriş yapmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

HDD / SSD Haberleri

SK hynix, 321 katmanlı QLC NAND seri üretimine başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: