SK hynix, 321 katmanlı QLC NAND seri üretimine başladı

Sk Hynix, maliyet etkinliğini artırmak için mevcut çözümlerin iki katı kapasiteye sahip 2 Tb’lık bir cihaz geliştirdiğini söylüyor. Aynı zamanda büyük kapasiteli NAND’larda olası performans düşüşlerini önlemek amacıyla çip içerisindeki bağımsız çalışma birimlerinin sayısı 4’ten 6’ya çıkarıldı. Bu sayede paralel işlem kapasitesi artıyor ve eşzamanlı okuma performansı önemli ölçüde yükseliyor.
Firmaya göre 321 katmanlı QLC NAND, önceki QLC ürünlerine kıyasla hem daha yüksek kapasite hem de gelişmiş performans sunuyor. Yeni çözüm, veri transfer hızı iki katına çıkarken yazma performansı yüzde 56’ya kadar, okuma performansı ise yüzde 18 artırıyor. Ayrıca yazma sırasında güç verimliliği yüzde 23’ten fazla arttı, bu da özellikle düşük enerji tüketiminin kritik olduğu AI veri merkezlerinde rekabet avantajı sağlıyor.
SK hynix, 321 katmanlı NAND'ı öncelikle PC SSD'lerde, ardından veri merkezleri için kurumsal SSD'ler (eSSD) ve akıllı telefonlar için UFS ürünlerinde kullanmayı planlıyor. Şirketin 32DP3 teknolojisi, tek bir pakette 32 NAND yongasının eşzamanlı olarak istiflenmesini sağlıyor ve böylece AI sunucuları için ultra yüksek kapasiteli eSSD pazarına iki kat entegrasyon yoğunluğu ile giriş yapmayı hedefliyor.