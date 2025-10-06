Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk kredi kartı boyutlarında hepsi bir arada taşınabilir SSD modeli duyuruldu

    Sharge Disk Pro adındaki hepsi bir arada SSD kutusu hem 4TB seviyesine kadar kapasite sunuyor hem de 80W enerji aktarımı ve 10Gbps veri aktarımı sağlıyor.       

    Sharge Disk Pro Tam Boyutta Gör
    Yenilikçi taşınabilir aksesuarlarıyla tanınan Sharge, depolama, bağlantı genişletme ve aktif soğutma özelliklerini tek bir cihazda birleştiren Disk Pro modelini duyurdu. Şirket, bu ürünü dünyanın ilk hepsi bir arada taşınabilir SSD modeli olarak tanımlıyor. Disk Pro, şu anda Kickstarter üzerinden kitlesel fonlama kampanyasında destekçilerini bekliyor.

    Sharge Disk Pro özellikleri ve fiyatı

    Disk Pro taşınabilir depolama istasyonu 4 TB’a kadar entegre TLC flash depolama sunuyor ve aynı zamanda bir çoklu bağlantı merkezi olarak görev yapıyor. Üzerinde USB-C, USB-A (3.0 ve 2.0) ve HDMI 2.1 portları bulunuyor. 10 Gbps seviyesine kadar veri aktarım hızlarını destekleyen cihaz, HDMI bağlantısı üzerinden 4K@144 Hz veya 8K@30 Hz video çıkışı sağlayabiliyor. Ayrıca 100W güç girişi ve 80W güç çıkışı sayesinde veri aktarımı sırasında cihazları şarj etmek de mümkün.

    Sharge, Disk Pro’nun MacBook, iPhone, Android, iPad, Nintendo Switch, Steam Deck ve dijital kameralar dahil çok sayıda cihazla sorunsuz çalıştığını belirtiyor. Dahili USB-C kablosu, harici güç kaynağına ihtiyaç duymadan doğrudan dosya aktarımı ve şarj imkânı sunuyor. Bu sayede düşük güç çıkışlı akıllı telefonlarda bile kesintisiz bağlantı sağlanabiliyor.

    Disk Pro, yüksek performanslı veri transferlerinde aşırı ısınmayı önlemek için dahili Ice-storm aktif soğutma sistemiyle donatılmış. Turbo modunda 10.000 RPM hızla çalışan fan, sıcaklığı 35°C’ye kadar düşürebiliyor. Otomatik modda ise NAND yongasının sıcaklığına göre fan hızını dinamik biçimde ayarlıyor ve gerekmediğinde tamamen kapanıyor.

    Cihaz yalnızca 90 × 61 × 11 mm boyutlarında ve 150 gram ağırlığında. Manyetik ped sayesinde akıllı telefonlara veya dizüstü bilgisayarlara kolayca sabitlenebiliyor. Sharge girişimi, Disk Pro’nun son üç yılda piyasaya çıkan 800’den fazla cihazla test edildiğini ve tam uyumluluk sağladığını belirtiyor. Ayrıca, cihaz OTA yazılım güncellemeleriyle gelecekteki modellerle de uyumlu kalacak.

    Kickstarter kampanyasında erken dönem destek fiyatları 1 TB için 189 dolar, 2 TB için 289 dolar, 4 TB için ise 469 dolar olarak açıklandı. Perakende satış fiyatı ise 239 dolardan başlayacak. Sharge Disk Pro şimdiden ihtiyacı olan bağışın kat kat fazlasını elde etti ve Aralık ayında sevkiyatlar başlayacak. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 2 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    red alert 2 oyna tyler durden gözlük en iyi benzin hangisi gelincik sahiplenme burun polip ameliyatı olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum