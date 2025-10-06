Dünyanın ilk kredi kartı boyutlarında hepsi bir arada taşınabilir SSD modeli duyuruldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yenilikçi taşınabilir aksesuarlarıyla tanınan Sharge, depolama, bağlantı genişletme ve aktif soğutma özelliklerini tek bir cihazda birleştiren Disk Pro modelini duyurdu. Şirket, bu ürünü dünyanın ilk hepsi bir arada taşınabilir SSD modeli olarak tanımlıyor. Disk Pro, şu anda Kickstarter üzerinden kitlesel fonlama kampanyasında destekçilerini bekliyor.

Sharge Disk Pro özellikleri ve fiyatı

Disk Pro taşınabilir depolama istasyonu 4 TB’a kadar entegre TLC flash depolama sunuyor ve aynı zamanda bir çoklu bağlantı merkezi olarak görev yapıyor. Üzerinde USB-C, USB-A (3.0 ve 2.0) ve HDMI 2.1 portları bulunuyor. 10 Gbps seviyesine kadar veri aktarım hızlarını destekleyen cihaz, HDMI bağlantısı üzerinden 4K@144 Hz veya 8K@30 Hz video çıkışı sağlayabiliyor. Ayrıca 100W güç girişi ve 80W güç çıkışı sayesinde veri aktarımı sırasında cihazları şarj etmek de mümkün.

HP ZGX Nano G1n iş istasyonu tanıtıldı 1 gün önce eklendi

Sharge, Disk Pro’nun MacBook, iPhone, Android, iPad, Nintendo Switch, Steam Deck ve dijital kameralar dahil çok sayıda cihazla sorunsuz çalıştığını belirtiyor. Dahili USB-C kablosu, harici güç kaynağına ihtiyaç duymadan doğrudan dosya aktarımı ve şarj imkânı sunuyor. Bu sayede düşük güç çıkışlı akıllı telefonlarda bile kesintisiz bağlantı sağlanabiliyor.

Disk Pro, yüksek performanslı veri transferlerinde aşırı ısınmayı önlemek için dahili Ice-storm aktif soğutma sistemiyle donatılmış. Turbo modunda 10.000 RPM hızla çalışan fan, sıcaklığı 35°C’ye kadar düşürebiliyor. Otomatik modda ise NAND yongasının sıcaklığına göre fan hızını dinamik biçimde ayarlıyor ve gerekmediğinde tamamen kapanıyor.

Cihaz yalnızca 90 × 61 × 11 mm boyutlarında ve 150 gram ağırlığında. Manyetik ped sayesinde akıllı telefonlara veya dizüstü bilgisayarlara kolayca sabitlenebiliyor. Sharge girişimi, Disk Pro’nun son üç yılda piyasaya çıkan 800’den fazla cihazla test edildiğini ve tam uyumluluk sağladığını belirtiyor. Ayrıca, cihaz OTA yazılım güncellemeleriyle gelecekteki modellerle de uyumlu kalacak.

Kickstarter kampanyasında erken dönem destek fiyatları 1 TB için 189 dolar, 2 TB için 289 dolar, 4 TB için ise 469 dolar olarak açıklandı. Perakende satış fiyatı ise 239 dolardan başlayacak. Sharge Disk Pro şimdiden ihtiyacı olan bağışın kat kat fazlasını elde etti ve Aralık ayında sevkiyatlar başlayacak.



