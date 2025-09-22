Giriş
    PCI Express 8.0 özellikleri netleşti: 1 TB/s bant genişliği ve daha fazlası

    PCI-SIG, PCIe 8.0 standardını resmileştirdi. 256 GT/s hız ve 1 TB/s bant genişliğiyle gelen yeni nesil PCIe, AI, kuantum hesaplama ve veri merkezleri için devrim yaratacak.

    PCI Express 8.0 netleşti: 1 TB/s bant genişliği ve dahası Tam Boyutta Gör
    PCI Express 7.0 standardı henüz tamamlanma aşamasındayken, şimdiden PCIe 8.0 hakkında bilgiler duymaya başladık. Son olarak PCI-SIG, PCIe 8.0 standardının 0.3 sürümünü üyelerine dağıttı. Yeni nesil standart, 128 GT/s hız sunan PCIe 7.0’ın üzerine çıkarak 256 GT/s veri hızına ve x16 yapılandırmada çift yönlü 1 TB/s bant genişliği sunacak. 

    PCI Express 8.0 özellikleri netleşti

    Kaçıranlar için PCIe 8.0, yapay zeka, makine öğrenimi, kuantum hesaplama ve edge computing gibi yoğun iş yükleri için özel olarak tasarlanıyor. Standart, yalnızca hız artışı değil aynı zamanda güç verimliliği, güvenilirlik ve sinyal teknolojilerinde de iyileştirmeler içeriyor. PAM4 sinyal iletim teknolojisi PCIe 6.0 ve 7.0'da olduğu gibi devam ettirilirken, yeni hata düzeltme (FEC) ve düşük gecikme hedefleri de ön planda olacak.

    PCI Express 8.0 netleşti: 1 TB/s bant genişliği ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bu arada, tüketici tarafında PCIe 4.0 ve 5.0 hâlâ fazlasıyla yeterli durumda. Günümüzde PCIe 4.0 SSD'ler 7 GB/s, PCIe 5.0 SSD’ler ise 14 GB/s üzerinde hız sunuyor. Bu değerler, ortalama kullanıcıların ve oyuncuların ihtiyaçlarının oldukça üzerinde. Öte yandan ekran kartları da PCIe 5.0’ın sunduğu bant genişliğini henüz tam anlamıyla kullanmıyor. Dolayısıyla PCIe 8.0'ın kısa vadede oyuncular için bir zorunluluk getirmeyeceği açık.

    Bununla birlikte PCIe 8.0, veri yoğun sektörler için kritik öneme sahip. Standart, büyük veri merkezleri, yüksek hızlı ağ çözümleri ve bilimsel hesaplamalarda maliyet etkin bir şekilde yüksek performans sunmayı hedefliyor. PCI-SIG'e göre PCIe 8.0, 2028 civarında yaygınlaşmaya başlayacak. Ancak kurumsal tarafta, AI ve HPC sistemleri için bu tarihlerin öne çekilmesi bekleniyor.

    Tarihsel sürece bakıldığında PCIe 5.0, 2019'da tanıtılmış ve 2022'de yaygınlaşmıştı. PCIe 6.0 ise 2024'te duyuruldu ve PCIe 7.0'ın 2025–2027 arasında benimsenmesi öngörülüyor. PCIe 8.0 ile birlikte bu döngü daha da hızlanacak gibi görünüyor.

