PCI Express 8.0 özellikleri netleşti: 1 TB/s bant genişliği ve daha fazlası

PCI Express 8.0 özellikleri netleşti
Kaçıranlar için PCIe 8.0, yapay zeka, makine öğrenimi, kuantum hesaplama ve edge computing gibi yoğun iş yükleri için özel olarak tasarlanıyor. Standart, yalnızca hız artışı değil aynı zamanda güç verimliliği, güvenilirlik ve sinyal teknolojilerinde de iyileştirmeler içeriyor. PAM4 sinyal iletim teknolojisi PCIe 6.0 ve 7.0'da olduğu gibi devam ettirilirken, yeni hata düzeltme (FEC) ve düşük gecikme hedefleri de ön planda olacak.
Bununla birlikte PCIe 8.0, veri yoğun sektörler için kritik öneme sahip. Standart, büyük veri merkezleri, yüksek hızlı ağ çözümleri ve bilimsel hesaplamalarda maliyet etkin bir şekilde yüksek performans sunmayı hedefliyor. PCI-SIG'e göre PCIe 8.0, 2028 civarında yaygınlaşmaya başlayacak. Ancak kurumsal tarafta, AI ve HPC sistemleri için bu tarihlerin öne çekilmesi bekleniyor.
Tarihsel sürece bakıldığında PCIe 5.0, 2019'da tanıtılmış ve 2022'de yaygınlaşmıştı. PCIe 6.0 ise 2024'te duyuruldu ve PCIe 7.0'ın 2025–2027 arasında benimsenmesi öngörülüyor. PCIe 8.0 ile birlikte bu döngü daha da hızlanacak gibi görünüyor.