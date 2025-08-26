Giriş
    Huawei, HBM4’e alternatif yeni bir bellek geliştiriyor

    Huawei’nin geliştirdiği iddia edilen yeni “AI SSD”, kapasite sınırlarını aşarak HBM’ye alternatif olmayı ve Çin’i Batı teknolojilerine olan bağımlılıktan uzaklaştırmayı hedefliyor.

    Huawei, HBM4’e alternatif yeni bir bellek geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin, yapay zeka odaklı iş yükleri için yüksek bant genişlikli bellek (HBM) teknolojisine alternatif olacak yeni bir bellek çözümü üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Çin basınında yer alan haberlere göre şirket, bu alanda “AI SSD” adı verilen ve veri merkezlerine yönelik özel bir depolama birimi tasarlıyor.

    HBM alternatifi olabilir

    Çin, son yıllarda yapay zeka donanımlarında büyük ilerleme kaydetse de HBM gibi kritik bellek çözümlerinde Batı’ya olan bağımlılık ülkenin elini zayıflatıyor. Yerli üreticilerden CXMT’nin kayda değer adımları bulunsa da halen Nvidia ve Samsung gibi Batılı rakiplerin teknolojileriyle aynı seviyeye gelinmiş değil. Huawei’nin geliştirdiği iddia edilen yeni bellek teknolojisi ise bu açığı kapatmaya aday.

    Henüz teknik ayrıntılar paylaşılmadı ancak aktarılan bilgilere göre Huawei’nin AI SSD’si kapasite sınırlaması olmadan çalışabilecek ve yapay zeka hesaplamalarında önemli bir hız artışı sağlayacak. Eğer bu iddialar doğrulanırsa Çin’in HBM tedarikinde yaşadığı sıkıntılar büyük ölçüde çözülebilir. Yine de uzmanlar, mevcut aşamada bu bilgilerin kesinleşmediğini ve temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.

    Huawei, donanım tarafındaki çalışmalarını yazılım çözümleriyle de destekliyor. Şirketin kısa süre önce tanıttığı UCM (Unified Cache Manager) yazılım paketi, HBM, standart DRAM ve SSD’ler arasında bellek kullanımını optimize ederek büyük dil modeli (LLM) eğitim süreçlerini hızlandırıyor. Dolayısıyla Huawei, sadece donanım üretimine değil, bellek darboğazlarını aşacak yazılımsal yöntemlere de odaklanıyor.

