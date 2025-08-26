Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Huawei’nin, yapay zeka odaklı iş yükleri için yüksek bant genişlikli bellek (HBM) teknolojisine alternatif olacak yeni bir bellek çözümü üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Çin basınında yer alan haberlere göre şirket, bu alanda “AI SSD” adı verilen ve veri merkezlerine yönelik özel bir depolama birimi tasarlıyor.

HBM alternatifi olabilir

Çin, son yıllarda yapay zeka donanımlarında büyük ilerleme kaydetse de HBM gibi kritik bellek çözümlerinde Batı’ya olan bağımlılık ülkenin elini zayıflatıyor. Yerli üreticilerden CXMT’nin kayda değer adımları bulunsa da halen Nvidia ve Samsung gibi Batılı rakiplerin teknolojileriyle aynı seviyeye gelinmiş değil. Huawei’nin geliştirdiği iddia edilen yeni bellek teknolojisi ise bu açığı kapatmaya aday.

Henüz teknik ayrıntılar paylaşılmadı ancak aktarılan bilgilere göre Huawei’nin AI SSD’si kapasite sınırlaması olmadan çalışabilecek ve yapay zeka hesaplamalarında önemli bir hız artışı sağlayacak. Eğer bu iddialar doğrulanırsa Çin’in HBM tedarikinde yaşadığı sıkıntılar büyük ölçüde çözülebilir. Yine de uzmanlar, mevcut aşamada bu bilgilerin kesinleşmediğini ve temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.

SK hynix, 321 katmanlı QLC NAND seri üretimine başladı 20 sa. önce eklendi

Huawei, donanım tarafındaki çalışmalarını yazılım çözümleriyle de destekliyor. Şirketin kısa süre önce tanıttığı UCM (Unified Cache Manager) yazılım paketi, HBM, standart DRAM ve SSD’ler arasında bellek kullanımını optimize ederek büyük dil modeli (LLM) eğitim süreçlerini hızlandırıyor. Dolayısıyla Huawei, sadece donanım üretimine değil, bellek darboğazlarını aşacak yazılımsal yöntemlere de odaklanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Huawei, HBM4’e alternatif yeni bir bellek geliştiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: