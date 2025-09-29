Samsung, 512 TB PCIe 6.0 SSD’lerini 2027’de çıkaracak

Kurumsala yüksek kapasiteli PCIe Gen6 SSD'ler geliyor
GMIF Innovation Summit 2025 etkinliğinde önde gelen SSD üreticileri gelecek planlarını ilk kez paylaştı. Samsung’un CTO’su Kevin Yoo, şirketin önümüzdeki yıl CXL 3.1 ve PCIe 6.0 CMM-D ürünlerini piyasaya sunacağını açıkladı. Ayrıca, PM1763 Gen6 SSD çözümünün iki kat daha yüksek performans, çok daha iyi enerji verimliliği ve 25W güç tüketimi ile 2026 başında satışa çıkacağını belirtti.
Buna ek olarak InnoGrit de kurumsal AI segmentine yönelik PCIe Gen6 SSD geliştirdiğini duyurdu. Şirketin yeni nesil çözümü, 25 milyon IOPS ve 512B rastgele okuma hızlarına kadar performans sunabilecek kapasitede olacak. InnoGrit, bu ürünlerini 2026 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlıyor.
Etkinlikte yer alan bir diğer firma Silicon Motion ise SM8466 PCIe Gen6 SSD kontrolcüsünü tanıttı. Bu kontrolcü, 28 GB/s hız ve 512 TB kapasiteye kadar destek sunuyor. PCIe Gen6 SSD'lerin kurumsal segment için 2026'da, tüketici segmenti içinse 2028-2029'a kadar gelmesi beklenmiyor.
