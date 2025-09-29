Giriş
    Samsung, 512 TB PCIe 6.0 SSD’lerini 2027’de çıkaracak

    Samsung ve InnoGrit, kurumsal segment için PCIe Gen6 SSD’lerini 2026-2027’de piyasaya sunacak. 512 TB kapasite ve yüksek performans, AI odaklı veri merkezleri için geliyor.

    Samsung, 512 TB PCIe 6.0 SSD’lerini 2027’de çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Özellikle yapay zeka uygulamalarının artan depolama ve hız ihtiyaçlarını karşılamak için yeni nesil SSD’ler kritik önem taşıyor. Bu bağlamda Samsung, 2027 yılında 512 TB kapasiteli PCIe Gen6 SSD’lerini piyasaya sürmeyi planlıyor. InnoGrit ise 2026’da kurumsal segment için PCIe Gen6 AI NVMe/CXL SSD’lerini tanıtmayı hedefliyor.

    Kurumsala yüksek kapasiteli  PCIe Gen6 SSD'ler geliyor

    GMIF Innovation Summit 2025 etkinliğinde önde gelen SSD üreticileri gelecek planlarını ilk kez paylaştı. Samsung’un CTO’su Kevin Yoo, şirketin önümüzdeki yıl CXL 3.1 ve PCIe 6.0 CMM-D ürünlerini piyasaya sunacağını açıkladı. Ayrıca, PM1763 Gen6 SSD çözümünün iki kat daha yüksek performans, çok daha iyi enerji verimliliği ve 25W güç tüketimi ile 2026 başında satışa çıkacağını belirtti.

    Samsung, 512 TB PCIe 6.0 SSD’lerini 2027’de çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Samsung’un planları bununla sınırlı değil. Şirket, halihazırda dağıtımı başlayan 256 TB Gen5 çözümünün yanı sıra EDSFF 1T form faktöründe 512 TB Gen6 SSD’yi 2027 civarında sunmayı planlıyor. Ayrıca, 7. nesil Z-NAND ve GIDS teknolojisi de önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak.

    Buna ek olarak InnoGrit de kurumsal AI segmentine yönelik PCIe Gen6 SSD geliştirdiğini duyurdu. Şirketin yeni nesil çözümü, 25 milyon IOPS ve 512B rastgele okuma hızlarına kadar performans sunabilecek kapasitede olacak. InnoGrit, bu ürünlerini 2026 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Etkinlikte yer alan bir diğer firma Silicon Motion ise SM8466 PCIe Gen6 SSD kontrolcüsünü tanıttı. Bu kontrolcü, 28 GB/s hız ve 512 TB kapasiteye kadar destek sunuyor. PCIe Gen6 SSD’lerin kurumsal segment için 2026’da, tüketici segmenti içinse 2028-2029’a kadar gelmesi beklenmiyor.

