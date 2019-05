WD My Passport Pro inceleme videosu "Thunderbolt'lu 2TB taşınabilir disk"

Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda WD’nin My Passport pro model isimli 2 TB kapasiteli taşınabilir diskini inceleyeceğiz. Thunderbolt portu ile bağlanan ve üzerinde 2 tane 1TB sabit disk yer alan My Passport Pro her şeyden önce malzeme kalitesi üst düzeyde olan ve darbelere karşı olabildiğince dayanıklı hale getirilmiş bir taşınabilir depolama birimi.

Metal ana göve üzerindeki tek açıklık thunderbolt kablosunun bağlantı noktası yanında yer alan fan yuvası. Evet My Passport Pro, soğutmasını aktif bir fan ile sağlıyor. Fan konulması soğutmayı arttıracağı için disk ömrünü olumlu yönde etkileyecektir fakat bu tip küçük fanların hızlı arıza yapabildikleri düşünüldüğünde genel dayanıklılığı kötü etkileyebilir.

Thunderbolt kablosu üzerinde entegre olarak yer alan diskin çevresindeki kablo kanalları sayesinde kullanmadığınız durumlarda kablo korunaklı bir şekilde kalabiliyor. Sabit diske Thunderbolt dışında USB 3.0 üzerinden de bağlanabiliyor olsak iyi olurdu fakat özellikle Mac kullanıcıları düşünülerek geliştirilen bir model olduğu için bu detay daha çok PC kullanıcılarını ilgilendiriyor.

My Passport Pro üzerinde çift disk yer aldığını söylemiştik, bu diskleri hız için raid 0, güvenlik için de raid 1 modlarında çalıştırabiliyorsunuz fakat bu değişiklikleri yapabileceğiniz yazılım sadece MAC üzerinde çalıştığı için PC kullanıcıları Sabit disk Raid modlarındaki değişiklikleri yönetim panelinden yapmak zorundalar. Yönetim paneline girerek Raid bir için yansımalı disk, Raid 0 için de izli disk oluştur modları seçildikten sonra adımlar izlenerek Raid moduna kavuşulabiliyor.





Raid 0 modu 2 diski de okuma ve yazma için kullanarak 2 kata yakın performans artışı sağlarken, Raid 1 modu bir diski diğerine yedekleyerek kapasiteyi yarıya indirip güvenliği 2 katına çıkartıyor. Böylece disklerden biri bozulduğunda diğerindeki veriler sağlam olarak kurtarılabiliyor. Yaptığımız kopyalama testlerinde 12GB’lık bir video dosyasını SSD’den sabit diske sabit diskten de SSD’e taşıdı.

Taşınabilir disk üzerindeki fan genelde çalışmayarak ömür konusunda sorun yaratmayacağını gösterdi. Ek olarak thunderbolt kablonun sabit yapısından endişe duyarak bozulduğu durumlarda ne yapılabileceğini firmaya danıştık. WD, kablo ününün bir parçası olduğu için herhangi bir sorunda garanti kapsamında servis verildiğini aktardı.

WD My Passport Pro, verilerini hızlı, güvenli ve taşınabilir bir şekilde tutmak isteyenler için ideal bir çözüm. Thunderbolt portu PC'lerde yeni yeni yaygınlaşıyor olsa da WD My Passport Pro'nun asıl hedef kitlesinin Mac kullanıcıları olduğu düşünüldüğünde USB 3.0 portuna sahip olmaması çok sıkıntı yaratmayacaktır diye düşünüyorum.

WD Passport Pro, Raid 0 modundayken 210MB/sn üzerinde yazma ve okuma hızlarına erişebiliyor. Bu özellikle büyük dosyalarla uğraşan işi video işleme olan editörler için büyük avantaj. Raid 1 modunda yedekli çalıştırdığımızda ise 2TB kapasite 1TB’a düşüyor. Hız da aynı şekilde yarı yarıya azalıyor zira yazma ve okuma testinde 110MB/sn üzerinde hızlar görüyoruz. 210MB/sn nin oldukça gerisinde.Thunderbolt arabirimi yüksek hız değerleri yanında enerji taşıma kabiliyeti sayesinde de bu çift diskli yapıyı ek bir güç girişine ihtiyaç duymadan idare edebiliyor. WD’nin My Passport Pro serisinde 4TB’lık kapasite de yine kullanıcıya sunulanlar arasında.