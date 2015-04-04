Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

WD My Passport Pro inceleme videosu "Thunderbolt'lu 2TB taşınabilir disk"

4 yıl
46,1b
2
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda WD’nin My Passport pro model isimli 2 TB kapasiteli taşınabilir diskini inceleyeceğiz. Thunderbolt portu ile bağlanan ve üzerinde 2 tane 1TB sabit disk yer alan My Passport Pro her şeyden önce malzeme kalitesi üst düzeyde olan ve darbelere karşı olabildiğince dayanıklı hale getirilmiş bir taşınabilir depolama birimi.
WD My Passport Pro inceleme videosu
 

Metal ana göve üzerindeki tek açıklık thunderbolt kablosunun bağlantı noktası yanında yer alan fan yuvası. Evet My Passport Pro, soğutmasını aktif bir fan ile sağlıyor. Fan konulması soğutmayı arttıracağı için disk ömrünü olumlu yönde etkileyecektir fakat bu tip küçük fanların hızlı arıza yapabildikleri düşünüldüğünde genel dayanıklılığı kötü etkileyebilir.
WD My Passport Pro inceleme videosu
 
Thunderbolt kablosu üzerinde entegre olarak yer alan diskin çevresindeki kablo kanalları sayesinde kullanmadığınız durumlarda kablo korunaklı bir şekilde kalabiliyor. Sabit diske Thunderbolt dışında USB 3.0 üzerinden de bağlanabiliyor olsak iyi olurdu fakat özellikle Mac kullanıcıları düşünülerek geliştirilen bir model olduğu için bu detay daha çok PC kullanıcılarını ilgilendiriyor.
WD My Passport Pro inceleme videosu
 

My Passport Pro üzerinde çift disk yer aldığını söylemiştik, bu diskleri hız için raid 0, güvenlik için de raid 1 modlarında çalıştırabiliyorsunuz fakat bu değişiklikleri yapabileceğiniz yazılım sadece MAC üzerinde çalıştığı için PC kullanıcıları Sabit disk Raid modlarındaki değişiklikleri yönetim panelinden yapmak zorundalar. Yönetim paneline girerek Raid bir için yansımalı disk, Raid 0 için de izli disk oluştur modları seçildikten sonra adımlar izlenerek Raid moduna kavuşulabiliyor.
 

Raid 0 modu 2 diski de okuma ve yazma için kullanarak 2 kata yakın performans artışı sağlarken, Raid 1 modu bir diski diğerine yedekleyerek kapasiteyi yarıya indirip güvenliği 2 katına çıkartıyor. Böylece disklerden biri bozulduğunda diğerindeki veriler sağlam olarak kurtarılabiliyor. Yaptığımız kopyalama testlerinde 12GB’lık bir video dosyasını SSD’den sabit diske sabit diskten de SSD’e taşıdı.
 

WD Passport Pro, Raid 0 modundayken 210MB/sn üzerinde yazma ve okuma hızlarına erişebiliyor. Bu özellikle büyük dosyalarla uğraşan işi video işleme olan editörler için büyük avantaj. Raid 1 modunda yedekli çalıştırdığımızda ise 2TB kapasite 1TB’a düşüyor. Hız da aynı şekilde yarı yarıya azalıyor zira yazma ve okuma testinde 110MB/sn üzerinde hızlar görüyoruz. 210MB/sn nin oldukça gerisinde.

Thunderbolt arabirimi yüksek hız değerleri yanında enerji taşıma kabiliyeti sayesinde de bu çift diskli yapıyı ek bir güç girişine ihtiyaç duymadan idare edebiliyor. WD’nin My Passport Pro serisinde 4TB’lık kapasite de yine kullanıcıya sunulanlar arasında.

Taşınabilir disk üzerindeki fan genelde çalışmayarak ömür konusunda sorun yaratmayacağını gösterdi. Ek olarak thunderbolt kablonun sabit yapısından endişe duyarak bozulduğu durumlarda ne yapılabileceğini firmaya danıştık. WD, kablo ününün bir parçası olduğu için herhangi bir sorunda garanti kapsamında servis verildiğini aktardı.
WD My Passport Pro, verilerini hızlı, güvenli ve taşınabilir bir şekilde tutmak isteyenler için ideal bir çözüm. Thunderbolt portu PC'lerde yeni yeni yaygınlaşıyor olsa da WD My Passport Pro'nun asıl hedef kitlesinin Mac kullanıcıları olduğu düşünüldüğünde USB 3.0 portuna sahip olmaması çok sıkıntı yaratmayacaktır diye düşünüyorum. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Merhaba, bu diske şifre koyabilmek için ne yapmamız gerekiyor,
Mac üzerine diske sağ buton ile şifrelemek'i seçtiğimde RAID ürünü şifrelenmez diyor. Şu anda Raid 0 formatında (yani satın aldığım şekilde, ben herhangi bir değişiklik uygulamadım.). Ancak çalınma kaybetme vb. risklere karşı şifreleyerek kullanmak istiyorum ve bunu yolunu arıyorum acil olarak. Teşekkür ederim şimdiden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Biraz geç kalınmış bir test olmuş gibi geliyor. Ayrıca Apple yakın bir gelecekte bu tür bağlantılardan vazgeçerek Macbook'ta kullanmaya başlayacağı yeni USB porta terfi ediyor. Yine de teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aeroboy 4 yıl
amazon.co.uk'de bulunan, bu urunle ilgili bir yorum:
"Do not buy this drive, I bought one and after just six weeks crashed. Informed Western Digital, they sent back an email stating it needs to be replaced, but they DO NOT have a data recovery service, but gave me a couple of places I could sent it to for the data recovery, which I did. I paid £239 for the My Passport Pro drive, but because it is a Raid drive the cost of the data recovery will be a minimum of £1150, so now in a battle with Western Digital to pay for the data recovery, give my money back for the drive as I do not want it replaced because I do not want it to happen again."
ozeti su: bu urun goctugu vakit, western digital size veri kurtarma servisi saglamiyor. 239poundluk cihazin gocmesi dolayisiyla, verinizi kurtarmak isterseniz raid surucu dolayisiyla 1150 poundluk bir ucret odemek zorundasiniz. risk alirim derseniz, buyrun alin...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Resimlerde sıkıntı var sanırım.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALLAME.1 4 yıl BurayaNerdenÜyeOluyoruz
forumda evet sitede hayır
donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugur@ 4 yıl BurayaNerdenÜyeOluyoruz
BurayaNerdenÜyeOluyoruz

Resimlerde sıkıntı var sanırım.

evet. ayrıca fiyat nedir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
49:40
Qualcomm: "Apple gizli kodumuzu Intel'e verdi" | Mobilite
14,6b izlenme · 7 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,8b izlenme · 3 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,5b izlenme · 2 hf.
10:41
Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı
707 izlenme · 2 sa. yeni video
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,8b izlenme · 4 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,2b izlenme · 5 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,8b izlenme · 4 gün
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,9b izlenme · 1 gün
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,4b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,6b izlenme · 1 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2,2b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,5b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim