WD Scorpio Black Sürücüleri, Yaratıcı Profesyonelleri, Oyun ve PC Tutkunlarını Destekliyor

Western Digital, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve taşınabilir depolama cihazları için, yeni WD Scorpio Black 750 GB 7200 RPM 2.5 inç SATA sabit sürücüsünü bugün duyurdu. Piyasadaki en hızlı sabit sürücülerden biri olan WD Scorpio Black, sınıfında lider 7200 RPM dönüş hızını ve maksimum dizüstü bilgisayar performansı sunan 16 MB önbellek özelliklerini birleştiriyor. Hali hazırda 750 GB’a kadar kapasite sunan WD Scorpio Black sürücüleri, işlerini yapmaları için sunduğu ek kapasite ile, yaratıcı profesyonelleri, oyun ve PC tutkunlarını destekliyor. WD Scorpio Black 750 GB, Gelişmiş Format (AF) teknolojisini kullanarak, değerli bilgileri aktif biçimde izlemek ve korumak için gereken çeşitli data koruma özelliklerini sunuyor.

WD Scorpio Black ailesinin bütün sürücüleri, OEM dizüstü bilgisayar sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlandı ve bütün kullanıcılara, var olan bilgisayarlarında başarılı hız ve performans yükseltme imkanı sunmak için, birden fazla platformda test edildi.

WD Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Matt Ruttledge, “Bizim yüksek beklentili müşterilerimiz, hiçbir Scorpio Black ürününde ödün verildiğini görmek istemiyor” diye açıklama yaparken, “Yeni WD Scorpio Black, taşınabilir cihaz kullanıcılarına, ihtiyaç duydukları hız, depolama alanı ve etkin güç yönetimini sunuyor ve en sevdikleri HD içerikler, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve yüklü ofis uygulamalarından zevk almalarını sağlayarak, onları hayal kırıklığına uğratmıyor.” diye ekledi.



Fiyat ve Bulunabilirlik



WD Scorpio Black sabit sürücüler (Model Numarası: WD7500BPKT), Şubat ayının ikinci yarısından itibaren, seçkin satıcı ve dağıtımcılarda, satışa sunulacaktır. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı, KDV dahil $159.00 USD’dır. WD Scorpio Black 750 GB sabit sürücü, beş yıllık sınırlı garantiye sahiptir.

WD Scorpio Black sabit sürücüleri hakkında daha fazla bilgi, firmanın web sitesinden http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=130 elde edilebilir.

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