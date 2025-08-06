Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sandisk’ten yapay zeka ve bulut için 256TB’lık dev SSD

    Sandisk, yapay zeka ve bulut için geliştirdiği 256TB kapasiteli UltraQLC SSD’sini tanıttı. Yeni nesil sürücü, veri merkezlerinin yüksek veri yoğunluğu ve düşük gecikme ihtiyaçlarına cevap veriyor.

    Sandisk’ten yapay zeka ve bulut için 256TB’lık dev SSD Tam Boyutta Gör
    Sandisk, veri merkezlerine yönelik en yüksek kapasiteli SSD’lerinden biri olan 256TB UltraQLC NVMe SSD modelini tanıttı. Şirketin kendi geliştirdiği UltraQLC flash bellek mimarisiyle güçlendirilen bu yeni model özellikle yapay zeka ve bulut bilişim gibi yüksek veri trafiği gerektiren iş yükleri için tasarlandı.

    İlk olarak U.2 form faktörüyle piyasaya sürülecek olan 256TB SSD, 2026’nın ilk yarısında ticari olarak kullanıma sunulacak. Yıl içerisinde farklı form faktörlerinin de gelmesi bekleniyor.

    Hem performanslı hem verimli

    Sandisk’ten yapay zeka ve bulut için 256TB’lık dev SSD Tam Boyutta Gör
    UltraQLC mimarisi, BiCS8 QLC CBA NAND yongalarıyla özel çok çekirdekli kontrolcüleri birleştiriyor. Bu sayede hem kapasite artırılıyor hem de güç verimliliği, dayanıklılık ve performans alanlarında iyileştirmeler sağlanıyor. Cihaz, veri okuma ve yazma işlemlerini hızlandıran özel hızlandırıcılarla donatılmış durumda. Ayrıca her kanal için 64 yongaya kadar ölçeklenebilir yapı sunuyor ve iş yüküne göre güç tüketimini otomatik olarak ayarlayabiliyor.

    Yeni SSD, önceki üst düzey 128TB QLC modellere kıyasla sıralı okumalarda yüzde 7, sıralı yazmalarda yüzde 27, rastgele okumalarda yüzde 68 ve rastgele yazmalarda yüzde 55 performans artışı sunuyor.

    256TB UltraQLC SSD, BiCS8 2Tb QLC yongaları sayesinde fiziksel yonga boyutunu artırmadan veri yoğunluğunu ikiye katlıyor. Bununla birlikte Dynamic Frequency Scaling adı verilen dinamik frekans ölçekleme teknolojisi sayesinde her güç seviyesinde yüzde 10’a varan ek performans sağlnabiliyor. Bir diğer yenilik olan Direct Write QLC teknolojisi, SLC önbelleklemesine ihtiyaç duymadan veri kayıplarını önlüyor. Bu, özellikle enerji kesintilerine karşı veri merkezleri için önemli bir yetenek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    söz tepsisine konan parayı kim alır parliament aqua blue preo hava sogutucu yorum vodafone çalışma şartları takipçi hilesi instagram

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum