Sandisk’ten yapay zeka ve bulut için 256TB’lık dev SSD

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Tam Boyutta Gör Sandisk, veri merkezlerine yönelik en yüksek kapasiteli SSD’lerinden biri olan 256TB UltraQLC NVMe SSD modelini tanıttı. Şirketin kendi geliştirdiği UltraQLC flash bellek mimarisiyle güçlendirilen bu yeni model özellikle yapay zeka ve bulut bilişim gibi yüksek veri trafiği gerektiren iş yükleri için tasarlandı.

İlk olarak U.2 form faktörüyle piyasaya sürülecek olan 256TB SSD, 2026’nın ilk yarısında ticari olarak kullanıma sunulacak. Yıl içerisinde farklı form faktörlerinin de gelmesi bekleniyor.

Hem performanslı hem verimli

Tam Boyutta Gör UltraQLC mimarisi, BiCS8 QLC CBA NAND yongalarıyla özel çok çekirdekli kontrolcüleri birleştiriyor. Bu sayede hem kapasite artırılıyor hem de güç verimliliği, dayanıklılık ve performans alanlarında iyileştirmeler sağlanıyor. Cihaz, veri okuma ve yazma işlemlerini hızlandıran özel hızlandırıcılarla donatılmış durumda. Ayrıca her kanal için 64 yongaya kadar ölçeklenebilir yapı sunuyor ve iş yüküne göre güç tüketimini otomatik olarak ayarlayabiliyor.

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Yeni SSD, önceki üst düzey 128TB QLC modellere kıyasla sıralı okumalarda yüzde 7, sıralı yazmalarda yüzde 27, rastgele okumalarda yüzde 68 ve rastgele yazmalarda yüzde 55 performans artışı sunuyor.

256TB UltraQLC SSD, BiCS8 2Tb QLC yongaları sayesinde fiziksel yonga boyutunu artırmadan veri yoğunluğunu ikiye katlıyor. Bununla birlikte Dynamic Frequency Scaling adı verilen dinamik frekans ölçekleme teknolojisi sayesinde her güç seviyesinde yüzde 10’a varan ek performans sağlnabiliyor. Bir diğer yenilik olan Direct Write QLC teknolojisi, SLC önbelleklemesine ihtiyaç duymadan veri kayıplarını önlüyor. Bu, özellikle enerji kesintilerine karşı veri merkezleri için önemli bir yetenek.

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