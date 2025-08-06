Sandisk’ten yapay zeka ve bulut için 256TB’lık dev SSD

İlk olarak U.2 form faktörüyle piyasaya sürülecek olan 256TB SSD, 2026’nın ilk yarısında ticari olarak kullanıma sunulacak. Yıl içerisinde farklı form faktörlerinin de gelmesi bekleniyor.
Hem performanslı hem verimli
Yeni SSD, önceki üst düzey 128TB QLC modellere kıyasla sıralı okumalarda yüzde 7, sıralı yazmalarda yüzde 27, rastgele okumalarda yüzde 68 ve rastgele yazmalarda yüzde 55 performans artışı sunuyor.
256TB UltraQLC SSD, BiCS8 2Tb QLC yongaları sayesinde fiziksel yonga boyutunu artırmadan veri yoğunluğunu ikiye katlıyor. Bununla birlikte Dynamic Frequency Scaling adı verilen dinamik frekans ölçekleme teknolojisi sayesinde her güç seviyesinde yüzde 10’a varan ek performans sağlnabiliyor. Bir diğer yenilik olan Direct Write QLC teknolojisi, SLC önbelleklemesine ihtiyaç duymadan veri kayıplarını önlüyor. Bu, özellikle enerji kesintilerine karşı veri merkezleri için önemli bir yetenek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: