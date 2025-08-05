Bellek krallığında taht el değiştirdi: SK hynix, Samsung’u devirdi

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Tam Boyutta Gör Yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve yapay zeka odaklı GPU talebi, SK hynix’i tarihinde ilk kez liderliğe taşıdı. Şirket, 2025'in ikinci çeyreğinde 15,1 milyar dolarlık bellek çipi satışıyla Samsung’u geride bıraktı.

SK hynix yeni lider

Pazar araştırma şirketi Counterpoint’in raporuna göre, SK hynix’in bu başarısında özellikle HBM çiplerindeki güçlü konumu belirleyici oldu. Şirket, HBM pazarında yüzde 62’lik paya ulaşırken, Samsung’un payı yüzde 17’ye geriledi. ABD merkezli Micron ise yüzde 21’lik oranla Samsung’un önünde yer aldı.

SK hynix, sadece satış hacmiyle değil, işletme kârlılığı açısından da Samsung’u geride bıraktı. 2024’ün ilk yarısından bu yana iki Güney Koreli devin performansı zıt yönde ilerliyor. SK hynix, Nvidia’nın HBM tedarikçisi olarak konumunu güçlendirirken, Samsung ise HBM ürünlerini yapay zeka çip üreticilerine ulaştırmakta zorlanıyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan uzmanlar Samsung’un potansiyelini küçümsemiyor. Counterpoint Analisti Jeongku Choi’ye göre Samsung’un HBM satışları 2025’in ilk çeyreğinde dip yapmış olsa da ikinci çeyrekte toparlanma sinyalleri veriyor. Ancak yine de kaybedilen pazar payını geri kazanmak için HBM3E müşteri tabanını çeşitlendirmesi gerekiyor.

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Bununla birlikte Samsung’un, Nvidia’nın gelecek nesil Rubin platformu için HBM4 tedarikinde bulunması üretim kalitesi ve istikrarlı verimliliğe bağlı. Analistlere göre yakın zamanda Tesla'dan yeni siparişler alan Samsung Foundry’nin başarısı, şirketin genel performansında da toparlanma beklentilerini artırıyor.

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