Bellek krallığında taht el değiştirdi: SK hynix, Samsung’u devirdi

SK hynix yeni lider
Pazar araştırma şirketi Counterpoint’in raporuna göre, SK hynix’in bu başarısında özellikle HBM çiplerindeki güçlü konumu belirleyici oldu. Şirket, HBM pazarında yüzde 62’lik paya ulaşırken, Samsung’un payı yüzde 17’ye geriledi. ABD merkezli Micron ise yüzde 21’lik oranla Samsung’un önünde yer aldı.
SK hynix, sadece satış hacmiyle değil, işletme kârlılığı açısından da Samsung’u geride bıraktı. 2024’ün ilk yarısından bu yana iki Güney Koreli devin performansı zıt yönde ilerliyor. SK hynix, Nvidia’nın HBM tedarikçisi olarak konumunu güçlendirirken, Samsung ise HBM ürünlerini yapay zeka çip üreticilerine ulaştırmakta zorlanıyor
Bununla birlikte Samsung’un, Nvidia’nın gelecek nesil Rubin platformu için HBM4 tedarikinde bulunması üretim kalitesi ve istikrarlı verimliliğe bağlı. Analistlere göre yakın zamanda Tesla'dan yeni siparişler alan Samsung Foundry’nin başarısı, şirketin genel performansında da toparlanma beklentilerini artırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: