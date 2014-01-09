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WD "Yeni" Black 1TB 3.5" Sabit Disk Video İnceleme

5 yıl
19,2b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda WD'nin performans ve güvenliği bir arada sunan Black serisi sabit disklerinin güncellenmiş teknolojilerle donatılan yeni seri WD1003FZEX modelini inceliyoruz.
 

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huseyintat 5 yıl en beğenilen
reyiz seni ces'e götürmediler mi ? (:
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TheJudgé 5 yıl
''Dabılyu Di'' nedir aga Ve De işte .. yada Western Digital

VW ye benim arabam ''ve Dabılyu'' mu diyoruz
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cancan_burak 5 yıl
hem ces e götürmüyorlar hemde angarya hard disk incelemesini vermişler..#direnender
1 Yanıt Yanıtla +4
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celalcaner2 5 yıl
wd black eskiden, benzerlerinden %10 daha pahali, hızlı ama gürültülü performans hddsiydi.


şu anda bu fiyattan satmaya çalismak müşteriye hakaret.
60 gb ssd + normal hdd alinir o paraya
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northwood 5 yıl
wd yei nesil çift denetleyicilerin hakını vermiş performans açısından gözle görülecek derecede bir performans farkı varmış.eski ilk çıkan ssd'lerin performansında okuma yazma hızları az çok.
Ses konusunda ise ses çıkarıyor fakat normal kullanımda çok sesli değil hard diske yüklendiğinizde ses çıkıyor fakat çok da fazla olduğunu düşünmüyorum.
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yasin.25 5 yıl
ssd ler kapasite olarak arttı, biraz daha alınabilir oldu ya, hdd üreticileri son kozlarını oynuyorlar gibi
ssd ler daha da ucuzlasa kim bilir neler çıkaracaklar
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cancan_burak 5 yıl
hem ces e götürmüyorlar hemde angarya hard disk incelemesini vermişler..#direnender
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Rindaman 5 yıl
wdfals1001 var hala sapasağlam. Bozulan 2tb caviar ise rma kodu ile gönderip sıfırını bedavaya geri aldım.

Black serisi katır kutur çalışıyor ama bu da acı bir durum.
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kımyasal 5 yıl
TV yanındakini kağıt havlu sananlar buraya :)
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R0CKie 5 yıl
bende Wd1002faex kullanıyorum aşırı sesli hazır 5 yıllık garantisi dolmamışken sadece ses şikayetiyle wd1003fzex verirlermi acaba :D
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Wolftired 5 yıl
Acaba ST1000DM3 ile arasindaki fark nedir ???
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TheJudgé 5 yıl
''Dabılyu Di'' nedir aga Ve De işte .. yada Western Digital

VW ye benim arabam ''ve Dabılyu'' mu diyoruz
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sacrificeson 5 yıl
peki ya ses? öncekiler traktör gibi çalışıyor du buda ölemi?
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adam olun 5 yıl
diğer wd serileri gibi aşırı ses var mı?
ST1000DM003 ile arasındaki fiyat farkını vermeye dğer mi?
ST1000DM003 vs WD1003FZEX test sonuçlarını karşılaşmalı tablo var mı?
eski teknoloji hddler yerine aradaki fiyat farkını ssdlere mi vermeli miyim?
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huseyintat 5 yıl en beğenilen
reyiz seni ces'e götürmediler mi ? (:
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ademoz05 5 yıl
Ben de söyleniyordum Ender üstat nerde diye iyi oldu bu ...
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
Elnize sağlık, Donanım incelemesi görmek güzel oldu :)

Tek plaka'da 1TB kapasiteye de çıktılar artık. Peki ses durumu nasıl ? Katırtı kuturtu var mı :)

Bu arada, bizde satılıyor mu diye soracaklar için > teknofiyat.com/...

kocpa.com/...
sanalmarketim.com/...
exa.com.tr/...
hizlial.com/...
inventus.com.tr/...
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