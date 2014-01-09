WD "Yeni" Black 1TB 3.5" Sabit Disk Video İnceleme

Haber Editörü
| wd black eskiden, benzerlerinden %10 daha pahali, hızlı ama gürültülü performans hddsiydi.
şu anda bu fiyattan satmaya çalismak müşteriye hakaret.
60 gb ssd + normal hdd alinir o paraya
|wd yei nesil çift denetleyicilerin hakını vermiş performans açısından gözle görülecek derecede bir performans farkı varmış.eski ilk çıkan ssd'lerin performansında okuma yazma hızları az çok.
Ses konusunda ise ses çıkarıyor fakat normal kullanımda çok sesli değil hard diske yüklendiğinizde ses çıkıyor fakat çok da fazla olduğunu düşünmüyorum.
|ssd ler kapasite olarak arttı, biraz daha alınabilir oldu ya, hdd üreticileri son kozlarını oynuyorlar gibi ssd ler daha da ucuzlasa kim bilir neler çıkaracaklar
|hem ces e götürmüyorlar hemde angarya hard disk incelemesini vermişler..#direnender
| wdfals1001 var hala sapasağlam. Bozulan 2tb caviar ise rma kodu ile gönderip sıfırını bedavaya geri aldım.
Black serisi katır kutur çalışıyor ama bu da acı bir durum.
|TV yanındakini kağıt havlu sananlar buraya :)
|bende Wd1002faex kullanıyorum aşırı sesli hazır 5 yıllık garantisi dolmamışken sadece ses şikayetiyle wd1003fzex verirlermi acaba :D
|Acaba ST1000DM3 ile arasindaki fark nedir ???
| ''Dabılyu Di'' nedir aga Ve De işte .. yada Western Digital
VW ye benim arabam ''ve Dabılyu'' mu diyoruz
|peki ya ses? öncekiler traktör gibi çalışıyor du buda ölemi?
| diğer wd serileri gibi aşırı ses var mı?
ST1000DM003 ile arasındaki fiyat farkını vermeye dğer mi?
ST1000DM003 vs WD1003FZEX test sonuçlarını karşılaşmalı tablo var mı?
eski teknoloji hddler yerine aradaki fiyat farkını ssdlere mi vermeli miyim?
|reyiz seni ces'e götürmediler mi ? (:
|Ben de söyleniyordum Ender üstat nerde diye iyi oldu bu ...
| Elnize sağlık, Donanım incelemesi görmek güzel oldu :)
Tek plaka'da 1TB kapasiteye de çıktılar artık. Peki ses durumu nasıl ? Katırtı kuturtu var mı :)
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sanalmarketim.com/...
exa.com.tr/...
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inventus.com.tr/...
VW ye benim arabam ''ve Dabılyu'' mu diyoruz