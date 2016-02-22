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WD'den Xbox One'a özel harici disk "My Passport X inceleme videosu"

3 yıl
26,5b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Çeşitli ihtiyaçlara özel olarak dizayn edilen depolama birimleri ile öne çıkan WD, harici taşınabilir disk konusunda da yenilik pelinde. WD, Xbox One'a özel My Passport X ile konsol arenasında.
Yeni nesil konsollar farklı yollarla depolama alanlarının arttırılmasına izin veriyor. Playstation 4’de kolay bir şekilde dahili depolama birimini daha büyük kapasiteli bir modelle değiştirmek mümkünken Xbox One bu işi harici disk desteği ile sağlıyor.

My Passport X, USB 3.0 arabirimini kullanan 2TB kapasiteye sahip taşınabilir bir disk. Dilerseniz PC ve benzeri cihazlarda da kullanabilirsiniz fakat asıl paketlenme amacı Xbox One ile kullanılması.

Zira Xbox One ile benzer tasarım çizgilerine sahip sert plastik kasası, konsol yanında hiç sırıtmıyor. Güç ve data alış verişini tek kablo üzerinden sağlayabilen harici disk, kablo karmaşası da oluşturmuyor.

Xbox One’a taktığınızda Xbox One’a özel olarak formatlamanız gereken My Passport X, formatlama işlemi sonrasında hiç bir müdehaleye gerek duymadan çalışmasını sürdürebiliyor. Dilerseniz format sonrası yeni oyunların direkt olarak bu diske kurulmasını da ayarlayabiliyorsunuz.

Performans değerlerine ilk olarak PC üzerinde bakmaya başladığımız disk için, WD’nin USB 3.0 arabirimini kullanan My Passport serisi diğer taşınabilir diskleriyle benzer diyebiliriz. Yazma okuma hızları hem PC kullanıcıları hem de konsol kullanıcıları için yeterli düzeyde.

Xbox One testlerine sabit disk kopyalama performansı ile başlıyoruz. Eğer Xbox One’ınızda boş yer kalmadıysa daha önce kurduğunuz oyunları My Passport X’e taşıyabiliyorsunuz. Tomb Raider ile yaptığımız testte 21GB’lık oyunu yaklaşık olarak 20 dakika içinde My Passport X üzerine taşıyabildik.

Taşıma işlemi sonrası oyun aynı şekilde Xbox One menüsünde görünmeye devam ediyor yani disk seçimi yapmak zorunda değilsiniz. Tabi oyunu taşıdık ama önemli olan soru oyun yüklenme süresinde bir değişme oldu mu?

Dahili depolama birimiyle My Passport X’i karşılaştırdığımızda yüklenme süresinde neredeyse hiç fark yok. Bizim testimizde My Passport X daha avantajlı görünse de her testte %2-3 arası yanılma payı olabileceğini hesaba katmak gerekli.

Açıkçası sabit disk değiştirmek yerine harici sürücüden böylesi yüksek performansta oyun yükleyebiliyor olmak Xbox One’ı depolama konusunda daha avantajlı hale getirmiş diyebiliriz.

WD My Passport X aslen herhangi bir USB 3.0 harici diskten farklı değil. Xbox 360 veya Xbox One’a herhangi bir harici disk takıp aynı şekilde kullanabilirsiniz fakat WD My Passport X’in tasarımsal çizgileri uyum konusunda takıntılı kullanıcıları yakalayabilir.

Bu videomuzda WD’nin tasarımsal çizgileri ve oyun temasıyla öne çıkan My Passport X model isimli USB 3.0 taşınabilir diskini inceledik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.


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zehirlimadde 3 yıl
Sony içinde çıkarsınlar bari
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Vahlok 3 yıl
Eline sağlık Mesut abi
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darkness_kaan 3 yıl
Black Friday zamanı aldım yanlış hatırlamıyorsam. Vatan'da fiyatı 430 tl iken amazon ile herşey dahil 200 tl'ye gelmişti


Aslında ürünü kullanmaya başlayınca oyunları 5dk 'da falan atar diye tahmin ediyordum ama öyle deilmiş :) bahsettiğiniz gibi 20dk falan sürüyor ortalama. Ben de bir gece açık bırakıp 480 gb falan taşıdım üstüne. şimdi direkt olarak onu kullanıyorum. oyun açılışları bir tık daha hızlı, sıkıntısız.

Tek sorunum (daha ilgilenemedim çözümü ile alakalı) konsol kapalıyken diskleri kapat seçeneğini seçmiş olmama rağmen konsol kapalı iken ışığının yanıp söndüğünü görüyorum. Çözmüş olan varsa bilgilendirirse sevinirim


İnceleme için teşekkürler
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tekin-71 3 yıl
Konusu değil ama fuar ile ilgili videolar neden hala gelmedi. Sonuçta yapacağınız ön inceleme bu kadar uğraşmaya gerek yok. SDN de olmasa mahrum kalmıştık herşeyden
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Jack Rabbit Slims 3 yıl
Müdehale değil, müdahale.
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Speed-Step 3 yıl tekin-71
tekin-71

Konusu değil ama fuar ile ilgili videolar neden hala gelmedi. Sonuçta yapacağınız ön inceleme bu kadar uğraşmaya gerek yok. SDN de olmasa mahrum kalmıştık herşeyden

Merhaba,

Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. O videolar size yeterli geldiyse ne güzel :) Çeşitlilik bu yüzden hep savunulur, sonu tüketiciye yarar.

Sevgiler,
Mesut Çevik
1 Yanıt Yanıtla +2
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ShadowofDeath06 3 yıl
Mesut reyiz biraz kısa olmuş sanki. Belki ek olarak fiyatını falan inceleyebilir müdailleri ile karşılaştırabilirdiniz.
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