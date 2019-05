WD'den Xbox One'a özel harici disk "My Passport X inceleme videosu"

Çeşitli ihtiyaçlara özel olarak dizayn edilen depolama birimleri ile öne çıkan WD, harici taşınabilir disk konusunda da yenilik pelinde. WD, Xbox One'a özel My Passport X ile konsol arenasında.

Yeni nesil konsollar farklı yollarla depolama alanlarının arttırılmasına izin veriyor. Playstation 4’de kolay bir şekilde dahili depolama birimini daha büyük kapasiteli bir modelle değiştirmek mümkünken Xbox One bu işi harici disk desteği ile sağlıyor.





My Passport X, USB 3.0 arabirimini kullanan 2TB kapasiteye sahip taşınabilir bir disk. Dilerseniz PC ve benzeri cihazlarda da kullanabilirsiniz fakat asıl paketlenme amacı Xbox One ile kullanılması.





Zira Xbox One ile benzer tasarım çizgilerine sahip sert plastik kasası, konsol yanında hiç sırıtmıyor. Güç ve data alış verişini tek kablo üzerinden sağlayabilen harici disk, kablo karmaşası da oluşturmuyor.





Xbox One’a taktığınızda Xbox One’a özel olarak formatlamanız gereken My Passport X, formatlama işlemi sonrasında hiç bir müdehaleye gerek duymadan çalışmasını sürdürebiliyor. Dilerseniz format sonrası yeni oyunların direkt olarak bu diske kurulmasını da ayarlayabiliyorsunuz.





Performans değerlerine ilk olarak PC üzerinde bakmaya başladığımız disk için, WD’nin USB 3.0 arabirimini kullanan My Passport serisi diğer taşınabilir diskleriyle benzer diyebiliriz. Yazma okuma hızları hem PC kullanıcıları hem de konsol kullanıcıları için yeterli düzeyde.





Xbox One testlerine sabit disk kopyalama performansı ile başlıyoruz. Eğer Xbox One’ınızda boş yer kalmadıysa daha önce kurduğunuz oyunları My Passport X’e taşıyabiliyorsunuz. Tomb Raider ile yaptığımız testte 21GB’lık oyunu yaklaşık olarak 20 dakika içinde My Passport X üzerine taşıyabildik.





Taşıma işlemi sonrası oyun aynı şekilde Xbox One menüsünde görünmeye devam ediyor yani disk seçimi yapmak zorunda değilsiniz. Tabi oyunu taşıdık ama önemli olan soru oyun yüklenme süresinde bir değişme oldu mu?





Dahili depolama birimiyle My Passport X’i karşılaştırdığımızda yüklenme süresinde neredeyse hiç fark yok. Bizim testimizde My Passport X daha avantajlı görünse de her testte %2-3 arası yanılma payı olabileceğini hesaba katmak gerekli.





Açıkçası sabit disk değiştirmek yerine harici sürücüden böylesi yüksek performansta oyun yükleyebiliyor olmak Xbox One’ı depolama konusunda daha avantajlı hale getirmiş diyebiliriz.





WD My Passport X aslen herhangi bir USB 3.0 harici diskten farklı değil. Xbox 360 veya Xbox One’a herhangi bir harici disk takıp aynı şekilde kullanabilirsiniz fakat WD My Passport X’in tasarımsal çizgileri uyum konusunda takıntılı kullanıcıları yakalayabilir.





Bu videomuzda WD’nin tasarımsal çizgileri ve oyun temasıyla öne çıkan My Passport X model isimli USB 3.0 taşınabilir diskini inceledik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.