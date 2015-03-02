Wacom, Cintiq 13HD'nin dokunmatik versiyonunu duyurdu

Tasarım ve fotoğraf sektörü için ürettiği üst seviye grafik tablet modelleri ile tanınan dünyaca ünlü Wacom, 2013'ün Mart ayında resmi duyurusunu yaptığı Cintiq 13HD'nin dokunmatik versiyonunu görücüye çıkarttı

Wacom'un yeni çizim tableti Cintiq 13HD, yerine geldiği modelden dokunmatik özelliği kazanan ekranıyla ayrılıyor ve böylece çizim sürecini çok daha kullanışlı bir hale çevirebiliyor. Beraberinde 2048 basınç seviyesine sahip kablosuz, farklı açılarda da çalışabilen ve pil içermeyen Wacom Pro kalem ile gelen çizim tableti, teknik olaraksa 250cd/m2 parlaklığa ve 16.7 milyon renk gösterebilme kapasitesine sahip 13.3-inç 1920x1080 Full HD LED ekran, tasarım işlemlerini hızlandırabilecek kısa yol tuşları ve açısı ayarlanabilir (22°, 35° ve 50°) bacak bağlantısı gibi detaylar ortaya koyuyor.

Wacom'un dokunmatik özelliği kazanan yeni çizim tableti Cintiq 13HD, 999$ fiyat etiketiyle Mart ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2015/03/02/wacom-cintiq-13hd-touch/?ncid=rss_truncated