Wacom, isim değişikliği ile hazırladığı Intuos serisi yeni tablet modellerini duyurdu





Teknoloji dünyasının en önemli grafik tablet üreticisi konumunda bulunan Wacom, geçen ay tanıttığı ve bilgisayar modellerine bağlı kalmadan çalışabilen Cintiq Companion tablet modeli yanında, şimdi de Intuos serisi yeni tablet modellerini kullanıcıların beğenisine sundu.

Yeni grafik tablet modellerinde Intuos ismini kullanmaya başlayan Wacom, hazırladığı modellerden Intuos Pro ile daha çok profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Firmanın alışıldık tasarım ve tuş dizilimi ile üretilen tabletin beraberinde gelen Pro Pen kalem, 2048 basınç hassasiyet değeriyle üst seviye çizimler yapılmasına imkan sağlıyor. Aynı zamanda çoklu dokunmatik desteğiyle de kontrol edilebilen Intuos Pro, bilgisayar sistemleriyle harici bir aparat ile kablosuz ya da kablolu olarak kullanılabiliyor ve ufak, orta, büyük olmak üzere üç farklı boyut seçeneği ile satın alınabiliyor.

Ayrıca Bamboo serisinin yerine hazırlanan Intuos tablet modellerini tanıtan Wacom, bu modeller ile daha çok çizim işleri ile uğraşan amatör tasarımcıları veya fotoğrafçıları hedef alıyor. Oldukça ince ve şık bir tasarım yapısıyla hazırlanan Intuos modelleri, beraberlerinde gelen basınç destekli kalem ile başarılı çizimler yapılmasına imkan tanıyor ve Pro versiyonunda da olduğu gibi bilgisayar sistemleriyle harici bir aparat ile kablosuz ya da kablolu olarak bağlantı kurabiliyor. Dokunmatik özellikleri ve boyutlarına göre dört farklı model halinde hazırlanan ürünler, 1150 mAh dahili bir lityum-iyon batarya içeriyorlar.

Wacom tarafından tanıtılan yeni grafik tablet modellerinden Intuos Pro boyutlarına göre 249$, 349$ ve 499$ fiyat etiketleriyle, Intuos modelleri ise dokunmatik ve boyut özelliklerine göre 79$, 99$, 99.95$ ve 199$ fiyat etiketleriyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyorlar. Ürünler hakkında hazırlanmış resmi tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.













http://www.slashgear.com/wacom-intuos-line-launched-consolidates-branding-04296109/