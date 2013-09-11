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Wacom, stylus kalem destekli piyasanın ilk dokunmatik kontrol yüzeyini duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Wacom, stylus kalem destekli piyasanın ilk dokunmatik kontrol yüzeyini duyurdu

Özellikle Apple'ın Magic TrackPad ve Logitech'in ürünleri ile ciddi oranda kullanılmaya başlanan dokunmatik kontrol yüzeyleri, dünyaca ünlü grafik tablet üreticisi Wacom'un elinde farklı özellikler ile daha kullanışlı bir yapıya kavuşmuş durumda.
Bu doğrultuda Bamboo Pad isimli dokunmatik kontrol yüzey donanımını duyuran Wacom, 141 x 165 x 4.5-15.7mm boyutlarında hazırladığı ürün ile kullanıcılara stylus kalem desteği sunuyor ve bu sayede piyasada yer alan modellerden farklı bir yapı ortaya koyuyor. Normal olarak Windows ve Mac işletim sitemlerinin çoklu dokunmatik yüzey üzerinden parmak hareketleri ile kontrol edilmesine imkan tanıyan Bamboo Pad, basınca duyarlı dijital stylus kalemiyle de farklı notlar alınması ya da çizimler yapılmasının önünü açıyor. Bilgisayar sistemleri ile ufak boyutlu USB aparatı ile kablosuz olarak bağlantı kuran ürün, gücünü iki adet AAA pilden alıyor (Günde iki saat kullanım sonucu 4 hafta aktif çalışma süresi) ve sağ ya da sol el ile rahatlıkla kullanılabiliyor.
Yeşil, pembe, mavi ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle tercih edilebilen Wacom Bamboo Pad, 79$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

Wacom, stylus kalem destekli piyasanın ilk dokunmatik kontrol yüzeyini duyurdu

http://www.slashgear.com/wacom-bamboo-pad-wireless-recognizes-handwriting-and-gestures-10297223/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
777_E 5 yıl
Bende magictrackpad -nam-ı diğer izleme dörtgeni :)- vardı. alüminyum yüzeyden dolayı bir süreden sonra parmak uçlarımda yanma olmaya başladı. memnun kalmadım. logitechin yüzeyi cam olan ürününü kullanıyorum şu anda. aynı özelliklere sahip, hatta micro usbden şarj üstünlüğü mevcut. eğer bu ürün de alüminyum ise aynı rahatsızlık yaşanabilir.
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Mertjuan 5 yıl
Donanımhaber, Translate destekli piyasanın ilk haber başlıklarını duyurdu
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Lockheed 5 yıl
"stylus kalem destekli piyasa" :)
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GokhanMaths 5 yıl
wacom bu işte çok iyidir de o başlık ne öyle
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noname__ 5 yıl
Google Translate çevirisi gibi başlık atmışsınız :)
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