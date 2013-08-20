Wacom'dan beklenen bağımsız grafik tabletler sonunda geldi, Cintiq Companion ve Cintiq Companion Hybrid resmi olarak tanıtıldı

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Ürettiği üst seviye grafik ve imza / form tabletleri ile özellikle tasarım ve fotoğraf dünyası tarafından yakından tanınan Wacom, uzun zamandır kendisinden talep edilen bağımsız tablet modelleri Cintiq Companion ve Cintiq Companion Hybrid'i daha önce belirtilen tarihte resmi olarak duyurdu.
Bağımsız yani başka bir bilgisayar sistemine ihtiyaç duymadan çalışabilen Cintiq Companion ve Cintiq Companion Hybrid (İstenirse bu model PC ya da Mac ile kullanılabiliyor), ortak olarak 13.3-inç TFT LCD çoklu dokunmatik ekrana, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe, 700:1 kontrast değerine ve 16.7 milyon renk ile %75 oranında Adobe RGB gamutu desteği gibi teknik ayrıntılara sahip. Beraberlerinde gelen kalemin 2048 basınç hassasiyetine sahip olduğu belirtilen çizim tabletlerinden Cintiq Companion tam sürüm Windows 8 ya da Windows 8 Pro, Cintiq Companion Hybrid ise Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemiyle çalışabiliyor.
Duyurulan modellerden Cintiq Companion gücünü üçüncü nesil Intel Core i7 işlemciden, 8GB RAM miktarından, Intel HD 4000 grafik biriminden ve SSD depolama (256GB ya da 512GB) biriminden alırken, Cintiq Companion Hybrid ise NVIDIA GPU ve dört çekirdekli Tegra 4 işlemciden, 2GB RAM miktarından ve 16 / 32GB depolama birimlerinden alıyor. Özelleştirilebilir yeni ekran üzeri kontrol seçenekleri, hızlı erişim tuşları, Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı destekleri (Companion 4.0, Companion Hybrid 3.0), 2MP ön, 8MP arka kamera, HDMI bağlantısı ve standart mikrofon / kulaklık gibi diğer teknik detaylar ile hazırlanan cihazlar, firmanın özelleştirilmiş bazı yazılımlarıyla beraber geliyorlar ve özel gövde yapıları sayesinde ayakta durabiliyorlar.
Duyurulan grafik tablet modellerinden Cintiq Companion Hybrid'in 16GB'lık versiyonu 1499$, 32GB'lık versiyonu ise 1566$ fiyat etiketiyle, Cintiq Companion isimli modelin ise 256GB SSD versiyonu 1999$, 512GB SSD versiyonu ise 2499$ fiyat etiketleriyle Eylül ve Ekim ayları içerisinde satın alınabilecekler. Ürünler hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.engadget.com/2013/08/19/wacom-cintiq-companion-tablets/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Diğer bir konuda bu aleti aldınız tamam ama neden aldığınız , çok seyehat etmek zorunda kalan bir illustrator iseniz diyecek pek bir şey yok lakin ben bunu alayım istediğim her yerde çizeyim keyif olsun diyecekseniz bence israf pekala bir ipad alıp wacom creative stylus2 alarak işinizi görürsünüz ( hatta ipad için sunulan yazılımlar işinizi görüyorsa pekala bu ürünle rahat rahat Cintiq Companion yerine kullanabilirsiniz zira bu ürün ile cintiq basıncı aynı 2048 )
Benim böyle bir ürüne cidden ihtiyacım var ama bütçem yetmiyor diyorsanız bir ipad ve wacom creative stylus 2 almanızı yada asus slate 7 almanızı öneririm , ben kendi işlerimi cintiq ile yapıyorum ama seyehat etmem gerektiğinde yada daralıp çizmek için kafeye çayıra çimene çıktığımda bu pc yi kullanıyorum , içinde win 8 yüklü ve wacom teknolojisine sahip işimi fazlasıyla görüyor ( yanılmıyorsam kalem basınç hassasiyeti 1024 , pili full şarj ile 4 saate kadar gidiyor oldukça hafif i5 işlemcisi 4gb ram i mevcut )
benim nacizane tecrübelerim ile edindiğim görüşler böyle umarım işinize yarar bir yorum olmuş boş konuşmamışımdır .
Windows Pro lu versiyon companion eğer İmac,windows ile çalışabilseydi ve hasvell kullanılsaydı o parayı hakeder diyebilirdim,ama tabi yakından da görmek şart:)
Ben gelecek nesil iPadde aktif stylus kullanımına yönelik bir adım bekliyorum. Eğer olursa o iğrenç silgimsi rubber uçlardan kurtulup Note serisindeki gibi, belki daha da güzel sonuçlar elde edilebilir. Ama isterse basınç hassasiyeti 5000 küsür olsun çizdiğim şeyi göremedikten sonra bi anlamı yok benim için.
Ha arkadaş ben çizim falan umursamam yazı yazıcam dersen düşünebilirsin sanırım.
Ama o kalemle bu tablette yapılan işi yapamazsın.
Tablete gelirsek Windows versiyonunu çok beğendim gelecek iPad ya da bunu alacağım gibi duruyor.
Grafikerler,çizerler,mühendisler için uygun gibi görünüyor.İş odaklı.Alıcısı belli bir kesim olur.Çizim dışında da yoğun kullanmak istiyorsan bence android olanını al.Uygulama sıkıntısı çekmezsin.