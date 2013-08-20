Wacom'dan beklenen bağımsız grafik tabletler sonunda geldi, Cintiq Companion ve Cintiq Companion Hybrid resmi olarak tanıtıldı





Ürettiği üst seviye grafik ve imza / form tabletleri ile özellikle tasarım ve fotoğraf dünyası tarafından yakından tanınan Wacom, uzun zamandır kendisinden talep edilen bağımsız tablet modelleri Cintiq Companion ve Cintiq Companion Hybrid'i daha önce belirtilen tarihte resmi olarak duyurdu.

Bağımsız yani başka bir bilgisayar sistemine ihtiyaç duymadan çalışabilen Cintiq Companion ve Cintiq Companion Hybrid (İstenirse bu model PC ya da Mac ile kullanılabiliyor), ortak olarak 13.3-inç TFT LCD çoklu dokunmatik ekrana, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe, 700:1 kontrast değerine ve 16.7 milyon renk ile %75 oranında Adobe RGB gamutu desteği gibi teknik ayrıntılara sahip. Beraberlerinde gelen kalemin 2048 basınç hassasiyetine sahip olduğu belirtilen çizim tabletlerinden Cintiq Companion tam sürüm Windows 8 ya da Windows 8 Pro, Cintiq Companion Hybrid ise Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemiyle çalışabiliyor.

Duyurulan modellerden Cintiq Companion gücünü üçüncü nesil Intel Core i7 işlemciden, 8GB RAM miktarından, Intel HD 4000 grafik biriminden ve SSD depolama (256GB ya da 512GB) biriminden alırken, Cintiq Companion Hybrid ise NVIDIA GPU ve dört çekirdekli Tegra 4 işlemciden, 2GB RAM miktarından ve 16 / 32GB depolama birimlerinden alıyor. Özelleştirilebilir yeni ekran üzeri kontrol seçenekleri, hızlı erişim tuşları, Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı destekleri (Companion 4.0, Companion Hybrid 3.0), 2MP ön, 8MP arka kamera, HDMI bağlantısı ve standart mikrofon / kulaklık gibi diğer teknik detaylar ile hazırlanan cihazlar, firmanın özelleştirilmiş bazı yazılımlarıyla beraber geliyorlar ve özel gövde yapıları sayesinde ayakta durabiliyorlar.

Duyurulan grafik tablet modellerinden Cintiq Companion Hybrid'in 16GB'lık versiyonu 1499$, 32GB'lık versiyonu ise 1566$ fiyat etiketiyle, Cintiq Companion isimli modelin ise 256GB SSD versiyonu 1999$, 512GB SSD versiyonu ise 2499$ fiyat etiketleriyle Eylül ve Ekim ayları içerisinde satın alınabilecekler. Ürünler hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/19/wacom-cintiq-companion-tablets/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget