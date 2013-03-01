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Wacom'un tablet bilgisayarı yaz aylarında geliyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Wacom'un tablet bilgisayarı yaz aylarında geliyor
Ürettiği başarılı grafik ve imza/form tabletleri ile tanınan Wacom, ortaya çıkan son bilgiye göre kendi tablet bilgisayarını yaz aylarında piyasaya sürecek.
Ürettiği tablet modelleri, bilgisayar sistemleri desteğinde çalışan Wacom'dan uzun zamandır kendi başına çalışan bir tablet modeli isteniyor ve bekleniyordu. Firma bugün resmi Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile istekleri geri çevirmediğini ve tasarladıkları rüya cihazın önümüzdeki yaz aylarında geleceğini müjdeledi. Bu yeni tablet modeli için 7/24 çalıştıklarını belirten Wacom, modelin şimdilik sadece basınca duyarlı kalem ve çoklu dokunmatik desteğine sahip HD bir ekran ile geleceğini belirtti.
Son olarak geliştirilen cihaz ile gelecek özelliklerin daha önce hiçbir Wacom tablet üzerinde görülmediğini belirten firma, yeni tablet bilgisayarı hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. 
https://www.facebook.com/Wacom/posts/10151269211541691 


https://www.facebook.com/Wacom/posts/10151269211541691 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Escapetolife 6 yıl
Umarım android le gelmez.. Herkesin istediği programları yükleyip kullanabileceği tek seçenek win 8 var.
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janparey 6 yıl
Sayın editör basınca duyarlı ekran demiyor basınca duyarlı profesyonel bir kalem diyor.
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Lockheed 6 yıl
Samsung Wacom'un %5 hissesini almıştı diye hatırlıyorum...
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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steelpanther 6 yıl
Kralini yapar da muhtemelen pahali olacaktir
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