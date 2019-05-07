Wannacry zararlısında Çinli siber casusların katkısı olabilir

Yaklaşık 2 yıl önce bir anda patlak veren Wannacry salgını çok sayıda ülkede boy göstermişti. Sağlık kuruluşlarını vuran fidye yazılımı can kayıplarına da yol açmıştı. Zararlı yazılımın neden olduğu maddi kayıpsa kaydadeğer düzeylere ulaşmıştı.

Ayrıca NSA’ya göre en tehlikeli Çinli grup olan topluluk daha önce Amerikan uzay, uydu ve nükleer teknolojilerinin üreticilerine yapılan saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Symantec’e göre Buckeye elde ettiği bu aracı araştırma organizasyonları, eğitim enstitülerinin yanı sıra Belçika, Lüksemburg, Vietnam, Filipniler ve Hong Kong’un alt yapısına saldırmak için de kullanmışlar. Hatta büyük iletişim ağlarındaki milyonlarca gizli bağlantının ele geçirilmesi bir örnek olarak gösterilmekte.

Buckeye Wannacry ilişkisi

Symantec'ten NSA'e uyarı

Son olarak Symantec’in güvenlik direktörü yaptığı açıklamada oldukça önemli bir konuya daha değindi. Tarihte ilk defa insanların kendilerine saldırmak için kullanılan ve bilinmeyen açıkları ele geçirip başkalarına saldırma için değiştirdiklerini görüldüğünün altını çizen Eric Chien ayrıca NSA’i kendi geliştirdiği araçları saldırganlara kaptırmama konusunda dikkatli olmaya davet etti.

https://www.engadget.com/2019/05/07/symantec-buckeye-wannacry/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5lbmdhZGdldC5jb20vMjAxOS8wNS8wNy9zeW1hbnRlYy1idWNrZXllLXdhbm5hY3J5LyZzYT1EJnNvdXJjZT1oYW5nb3V0cyZ1c3Q9MTU1NzMyODU2MzAyMTAwMCZ1c2c9QUZRakNORy1RN3JZMmVrb3RQSm1qeWpRUlE3RElBLTNMUQ&guce_referrer_sig=AQAAAHXLcGF1dWF-yu4ASkHmo5KwAlUMnhRvBpVhIzbl_6sjbAg0a_oL-k00h

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Symantec’in son açıklamasına göre fidye yazılımının ortaya çıkmasında çinli siber casusların da emeği geçmiş olabilir. Rapora göre Çinli Buckeye grubu ki buyüklenicisi konumunda bir grup,sızıntısındanyayınlanan NSA araçlarını elde etmiş olabilir. Güvenlik firmasının iddiasına göre Buckeye söz konusu araçlarıonlara yaptığı bir saldırı esnasında ele geçirmiş olabilir.Eğer Buckeye’ın girişimi Shadow Brokers grubunun yayınladığı sızıntı araçlarının kaynağı ise bu durum Çinli siber casusların,n saldırganların çok kişinin başını ağrıtan Wannacry’ın ortaya çıkışında katkısı olduğu manasına gelebilir.Diğer yandaniddialarına henüz bir. Buna karşın NSA’in kendi saldırı araçlarına karşı savunma yöntemleri geliştirmiş olması firmanın bu yönde düşünmesinin temelini oluşturuyor.