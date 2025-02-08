DeepSeek iOS uygulamasında güvenlik alarmı: Veriler şifrelenmeden gönderiliyor

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Tam Boyutta Gör Siber güvenlik uzmanları DeepSeek'in iOS uygulamasında ciddi güvenlik açıkları keşfetti. Merkezi ABD'nin Chicago kentinde bulunan NowSecure'un kurucu ortağı Ars Technica'ya yaptığı açıklamada, uygulamanın kişisel verileri uygun şifreleme olmadan ilettiğini söyledi.

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Uzmanlar dört ana sorun tespit etmiş durumda:

Hassas veriler şifrelenmeden gönderiliyor;

gönderiliyor; Kullanıcı bilgileri güvensiz bir şekilde saklanıyor;

bir şekilde saklanıyor; Uygulama kapsamlı şekilde kullanıcı ve cihaz verileri topluyor;

şekilde kullanıcı ve cihaz verileri topluyor; Veriler, TikTok'un sahibi olan Çinli şirket ByteDance tarafından kontrol edilen sunuculara gönderiliyor.

Kullanıcılar dikkatli olmalı

DeepSeek, 2016 yılında güvenilmez olduğu kabul edilen ve kolayca kırılabilen eski 3DES şifrelemesini kullanıyor. Uzmanlara göre bu durum, kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvensiz ortamlarda iletilmesine ve potansiyel olarak üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesine yol açabilir. Buna paralel olarak da DeepSeek'in bu güvenlik açıkları, dünya genelinde endişelere neden oldu.

Tam Boyutta Gör ABD Donanması ve NASA gibi kurumlar, çalışanlarına uygulamayı kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundular. Ayrıca, İtalya ve Tayvan gibi ülkeler de veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamayı yasaklama kararı aldı. Kullanıcıların, bu tür güvenlik açıklarına sahip uygulamaları kullanırken dikkatli olmaları ve kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

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DeepSeek iOS uygulamasında veri güvenliği alarmı