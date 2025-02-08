DeepSeek iOS uygulamasında güvenlik alarmı: Veriler şifrelenmeden gönderiliyor

Uzmanlar dört ana sorun tespit etmiş durumda:
- Hassas veriler şifrelenmeden gönderiliyor;
- Kullanıcı bilgileri güvensiz bir şekilde saklanıyor;
- Uygulama kapsamlı şekilde kullanıcı ve cihaz verileri topluyor;
- Veriler, TikTok'un sahibi olan Çinli şirket ByteDance tarafından kontrol edilen sunuculara gönderiliyor.
Kullanıcılar dikkatli olmalı
DeepSeek, 2016 yılında güvenilmez olduğu kabul edilen ve kolayca kırılabilen eski 3DES şifrelemesini kullanıyor. Uzmanlara göre bu durum, kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvensiz ortamlarda iletilmesine ve potansiyel olarak üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesine yol açabilir. Buna paralel olarak da DeepSeek'in bu güvenlik açıkları, dünya genelinde endişelere neden oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.