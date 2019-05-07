Özel HP kontrolcüsü dizüstü modellerinde en yüksek güvenliği vadediyor

Bugün kişisel verilerin gizliliği ve korunması konusu gündemde sıkça kalan başlıklardan birisi. Kullanılan cihazlar kurumlara yönelik olduğu zaman bu hassasiyet daha da artıyor. Üreticiler farklı çözümler kullanarak en yüksek güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Endpoint Security Controller nedir?

HP de yaklaşık 9 yıldır Endpoint Security Controller adını verdiği bir güvenlik yongasını dizüstü modellerinde kullanıyor. EliteBook ile başlayan bu yonga daha sonra Pro ve ZBook modellerine de entegre edildi. Firma yıllar sonra yongası hakkında bazı bilgiler paylaştı.

Ayrıca Bkz.

"Lenovo ThinkBook dizüstü serisi geliyor"

ESC yongası genel amaçlı bir işlemci çekirdeğinden oluşuyor. Yanında ise HP’nin özelleştirilmiş donanım IP blokları ve entegre bir yazılımını barındırıyor. İlk yılında yonga sadece BIOS sistemini kurtarmak için kullanılıyordu ancak bugün daha kapsamlı hale geldi. Intel Management Engine ortamı ile sistemin sağlıklı işlemesini sağlayan Sure Run ve Sure Recover bileşenlerini de koruyabiliyor.

HP son dönemde üreticilerin özel güvenlik yongalarına daha fazla önem vermeye başlaması nedeniyle kendi çözümünü lanse etme ihtiyacı hissetmiş. Yani aslında şu anda yapılmaya çalışılan şeyler yıllardır HP ürünlerinde mevcut. Firma gelecekte ESC yongasının kapsamına daha fazla güvenlik bileşenini dahil etmek için çalışıyor. Ayrıca yukarıda sayılan dizüstü serilerinin haricinde ana akım cihazlara da ESC yongasının entegre edileceği belirtiliyor.