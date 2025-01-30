DeepSeek kullanıcı verileri internete sızdı: Veritabanı erişime açıkmış

timestamp: 6 Ocak 2025'ten itibaren kullanıcı oturumlarının zaman kayıtları.
string.values: Sohbet geçmişleri, API anahtarları, sunucu verileri ve meta veriler.
_source: Sohbet kayıtlarının, API anahtarlarının, katalog yapılarının ve meta verilerin kaynağı.
DeepSeek yetkilileri sessiz
Wiz araştırmacılarına göre saldırganlar bu açığı kullanarak düz metin formatındaki sohbet mesajları da dahil olmak üzere kullanıcıların hassas verilerini elde edebilir. Ayrıca, şirket sunucularından şifre ve yerel dosyaların çalınması riski de bulunuyor.
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P