DeepSeek kullanıcı verileri internete sızdı: Veritabanı erişime açıkmış

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Tam Boyutta Gör Amerikan siber güvenlik şirketi Wiz, son günlerde büyük çıkş yapan DeepSeek yapay zeka platformunda ciddi bir güvenlik açığı buldu. Uzmanlar tarafından yapılan analiz sonucunda korumasız bir veritabanı keşfedildi. Bu veritabanı, hiçbir parola koruması olmadan herkese açık durumdaydı ve kolayca erişilebiliyordu.

Tam Boyutta Gör Wiz uzmanları, DeepSeek platformunu incelerken iki kritik açık port (8123 ve 9000) tespit etti. Söz konusu portlar herhangi bir şifreleme veya güvenlik önlemi olmadan bir veritabanına doğrudan erişim olanağı tanıyordu. Sadece metin komutları aracılığı ile erişilebilen veritabanında yapılan sorgular neticesinde 976 bin satırdan oluşan log kaydı ortaya çıkarıldı. En dikkat çekici bilgiler şunlardı:

timestamp: 6 Ocak 2025'ten itibaren kullanıcı oturumlarının zaman kayıtları.

6 Ocak 2025'ten itibaren kullanıcı oturumlarının zaman kayıtları. string.values: Sohbet geçmişleri, API anahtarları, sunucu verileri ve meta veriler.

Sohbet geçmişleri, API anahtarları, sunucu verileri ve meta veriler. _source: Sohbet kayıtlarının, API anahtarlarının, katalog yapılarının ve meta verilerin kaynağı.

Tam Boyutta Gör

DeepSeek yetkilileri sessiz

Wiz araştırmacılarına göre saldırganlar bu açığı kullanarak düz metin formatındaki sohbet mesajları da dahil olmak üzere kullanıcıların hassas verilerini elde edebilir. Ayrıca, şirket sunucularından şifre ve yerel dosyaların çalınması riski de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Sızan verilerin kullanıcı hesaplarıyla ilişkili olup olmadığı veya anonimleştirilip anonimleştirilmediği konusuda bir bilgi yok. Olayın ortaya çıkmasının ardından güvenlik açığı kapatılmış olsa da, DeepSeek yetkililerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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DeepSeek kullanıcı verileri sızdı: Veritabanı erişime açıkmış