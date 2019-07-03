Web Hosting’de LimonHost Farkını Siz de Tecrübe Edin

Teknoloji dünyasında söz sahibi olan değerli isimlerin de belirttiği gibi internet, bilişim çağının ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesinde anahtar görevi görüyor. İletişimin ve tanıtımın en önemli parçası hâline gelen internet, bireysel çalışmaların sergilenmesinden yeni nesil alışveriş imkanlarının oluşturulmasında büyük pay sahibi oluyor. Peki siz, bireysel ya da kurumsal olarak interneti sizin için en faydalı olacak şekilde kullanabiliyor musunuz? İnternetteki konumunuz nedir? İnternette yer almanın en kolay yolunu size sunan LimonHost, eksiksiz web hosting hizmetiyle size bu konuların çözümünü sağlıyor.

İnternetteki Resmi Varlığınızı İhmal Etmeyin

Çok büyük olduğunu dile getiren, Türkiye veya dünyada gerçekleştirdiği operasyonlarla büyük başarılar elde ettiğini söyleyen bir şirketi düşünebilirsiniz. Bu şirkete dair bir araştırma yaptığınızda karşınıza, sıradan bir kullanıcının ücretsiz olarak açabileceği bir e-posta hesabı ve yine herhangi bir kullanıcının birkaç dakikada oluşturabileceği sosyal medya hesapları çıkıyor. Bahse konu şirket, ne denli başarılı olursa olsun internette resmî bir varlığı bulunmadığı, markasıyla özdeşleşen veya tamamen aynı olan bir domain (alan adı) veya e-posta uzantısı olmadığı için günümüz koşullarında çok da itibarlı sayılmıyor.

LimonHost, Web Hosting Konusundaki Tüm Sorunlarınızı Çözüyor

Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun sanal sunucu paketleri hazırlayan LimonHost, tüm paketlerinde, web sitenizi Google gibi arama motorlarında yapılan aramalarda öne çıkaracak ücretsiz SSL sertifikası sunarken ücretsiz .com domain’ini de Temel Paket’inden itibaren bütün hosting paketlerine ekliyor. “Limitsiz Web Hosting” düşüncesini benimseyen LimonHost bunu, hazırladığı hosting paketleriyle kanıtlıyor. 3 web sitesi eklenebilen Temel Paket, 5 web sitesi eklenebilen Kurumsal Paket ve 10 web sitesi eklenebilen Extra Paket; sınırsız depolama, sınırsız trafik ve sınırsız e-posta hesabı sunuyor. LimonHost, web hosting özelliklerine kolayca erişebilmeniz için cPanel arayüzünü kullanmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca, cPanel ve Plesk Panel aracılığıyla popüler CMS uygulamalarını ücretsiz olarak indirip otomatik olarak kurabiliyorsunuz. Yazılım desteklerinin yanında, donanım olanakları ile ilgili de firma size esneklik tanıyor.

Eğer bir ya da daha fazla web sitesi açarak internetteki varlığınızı en iyi şekilde sürdürmek istiyorsanız, LimonHost, kaliteli ve güvenilir hizmetin yanı sıra profesyonel desteği de en uygun fiyatlarla size sunuyor. Web sitelerinize ve e-posta hesaplarınıza, yüksek performanslı sunucuları sayesinde daima kesintisiz ve hızlı erişim yapabilmenizi sağlayan LimonHost, herhangi bir sorunla karşılaştığınızda 7/24 esasına göre hizmet veren müşteri destek ekibiyle yanınızda oluyor. Halihazırda kurulu olan bir web siteniz varsa ve web sitenizi LimonHost sunucularına taşımayı düşünüyorsanız, gereksinimlerine uygun paketi satın aldıktan sonra yönetim paneli üzerinden sunucu yönlendirme işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Satın aldığınız paketlerden ve size sunulan hizmetlerden memnun kalmadığınız takdirde, aldığınız hizmeti 15 gün içerisinde iade etme hakkınız bulunuyor.

Web sitenizle dünyaya açılmayı hedefliyor, sitenizde binlerce ziyaretçiyi aynı anda ağırlamayı planlıyorsanız ve sitenizin, arama motorlarında ön sıralarda yer almasını istiyorsanız LimonHost’un web hosting paketlerini zaman kaybetmeden inceleyin.

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Benzer bir durum, kişisel becerilerini tüm dünyayla paylaşmak isteyen kişiler için de geçerli oluyor.WordPress ve Joomla gibi kullanıcıya esneklik sunan yayın sistemlerini kullanarak web sitesi tasarlayıp online hâle getirmek, dünyaya açılmanın en kolay ve etkili yolu sayılıyor. Tabii bu süreçte ziyaretçilerin akıllarında kalan bir domain ile birlikte sanal sunucu desteği, diğer bir deyişle web hosting hizmeti de oldukça önemli oluyor. Zira kendi çabalarıyla domain alıp sunduğu teknik olanaklar amatör düzeyde kalan hosting şirketlerinden hizmet alan kullanıcılar, büyük sorunlar yaşıyor. Zaman içerisinde artan site trafiklerini dengelemekte güçlük çekip ziyaretçilerine hedeflediği deneyimi yaşatamıyor. Bu nedenle, gerek yönetim araçlarıyla gerekse donanım desteği ve müşteri destek paneliyle dört dörtlük hizmet veren web hosting şirketlerinden destek almak gerekiyor.