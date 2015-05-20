Windows 10 Mobile 10080 video inceleme: Yeni özellikler ve dahası...

Microsoft'un akıllı telefonlar için geliştirdiği Windows 10 Mobile işletim sisteminin 10080 sürüm numaralı en yeni önizleme sürümünü sizler için incekedik ve başta yeni market uygulaması olmak üzere önemli yenilikleri tek tek mercek altına aldık.

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