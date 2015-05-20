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Windows 10 Mobile 10080 video inceleme: Yeni özellikler ve dahası...

4 yıl
54,9b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un akıllı telefonlar için geliştirdiği Windows 10 Mobile işletim sisteminin 10080 sürüm numaralı en yeni önizleme sürümünü sizler için incekedik ve başta yeni market uygulaması olmak üzere önemli yenilikleri tek tek mercek altına aldık.
 

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fx57 4 yıl en beğenilen dakamon
dakamon

Vasatın altında bi video olmuş. Bence daha iyi araştırılıp öyle video çekilmeliydi. Daha birçok farklılıklar özellikler vardı.

Merhaba,

Son derece haksız bir eleştri olduğu kanaatindeyim.

Windows 10 Mobile'la ilgili geniş bir bilgiyi daha önce yaptığımız şu videoda bulabilirsiniz;
donanimhaber.com/...

Bu video, 10080 sürümü ile gelen yeniliklere yoğunlaşıyor.

Eğer Windows Blog'u takip ediyorsanız, zaten gelen yeni özelliklerin, videoda gösterdiğimiz detaylar olduğunu bilirdiniz.
blogs.windows.com/...

Teşekkür ederim, iyi geceler.
dakamonVasatın altında bi video olmuş. Bence daha iyi araştırılıp öyle video çekilmeliydi. Daha birçok farklılıklar özellikler vardı.
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Bl00dyHell 4 yıl simbolmina
simbolmina

fx57

Dexter Morgan Şaşırdım incelemenize
Merhaba, Evet diğer platformlar kadar inceleme çıkmıyor olabilir zira ekosistem, şu an o kadar hareketli değil. Ama son dönemde yaptığımız bazı videolar; - donanimhaber.com/... (Windows 10 Mobile 10080 incelemesi) - donanimhaber.com/... (Uygulama Haber - Windows Phone Oyunları) - donanimhaber.com/... (Akıllı Telefonlar için Windows Mobile 10 ve yenilikleri) - donanimhaber.com/... (Lumia 535 video inceleme) Bunlar son birkaç aydaki incelemeler, önümüzdeki bir iki hafta içerisinde Lumia 640 serisinin elimize ulaşmasını bekliyoruz, incelemeleri yine bu ekranlarda sizlerle olacak. Yeterli mi, tabi ki değil yeni cihazlar geldikçe ve gelişmeler yaşandıkça hem şahsen hem de yayın olarak sizlerle paylaşabilmek için büyük çaba göstereceğiz. Windows Phone platformu, Windows 10 ile birlikte yepyeni bir döneme giriyor ve daha şimdiden bizlerde heyecan yaratmış durumda. Teşekkürler, iyi geceler.


Erdi bey, sadece w10 mobile sürümü değil masaüstü sürümleri hakkında da çok az video görüyoruz. insanlar windows ile ilgili haber göremiyoruz derken haklılar. birkaç haftada bir w10 masaüstü yeni sürümleri ile geliyor, ufak tefek de çeşitli değişiklikler oluyor ve ilgililer takip ediyor. herkesin ikinci bir telefon ve bilgisayarı olmadığı ön izleme sürümlerini kendileri test edemiyorlar. bunun yanında w10 ile ilgili yaptığınız güncellemeler çoğunlukla geç, en az 1 hafta sonra geliyor. başka platformlarda haberleri okuyup videoları izliyoruz. haberi neredeyse unuttuktan sonra burada görüyoruz. bahsettiğiniz heyecan incelemelerin veya haberlerin yayınlanma tarihlerinde görünmüyor maalesef.

Hocam maalesef aynı şekilde Linux haberlerini de göremiyoruz çok fazla (Geçen AMD haberi şaşırttı hatta beni). DH'nin özüne dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Akıllı telefon furyası Donanımhaberi Mobilhaber tarzı bir şey yaptı. Eskiden Mesut abi GTX 260'a nasıl BIOS ile overclock yapılacağını anlatırdı, Pardus geliştiricileri ile söyleşi yapılmıştı, sürekli farklı donanımların farklı konfigrasyonlarında incelemeler ve benchmarklar görürdük, soğutma sistemleri hatta kasa fanları bile büyük ciddiyetle incelenirdi...
simbolminafx57Dexter Morgan Şaşırdım incelemenizeMerhaba, Evet diğer platformlar kadar i...
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fx57 4 yıl Dexter Morgan
Dexter Morgan

Şaşırdım incelemenize

Merhaba,

Evet diğer platformlar kadar inceleme çıkmıyor olabilir zira ekosistem, şu an o kadar hareketli değil.

Ama son dönemde yaptığımız bazı videolar;

- donanimhaber.com/... (Windows 10 Mobile 10080 incelemesi)
- donanimhaber.com/... (Uygulama Haber - Windows Phone Oyunları)
- donanimhaber.com/... (Akıllı Telefonlar için Windows Mobile 10 ve yenilikleri)
- donanimhaber.com/... (Lumia 535 video inceleme)

Bunlar son birkaç aydaki incelemeler, önümüzdeki bir iki hafta içerisinde Lumia 640 serisinin elimize ulaşmasını bekliyoruz, incelemeleri yine bu ekranlarda sizlerle olacak. Yeterli mi, tabi ki değil yeni cihazlar geldikçe ve gelişmeler yaşandıkça hem şahsen hem de yayın olarak sizlerle paylaşabilmek için büyük çaba göstereceğiz. Windows Phone platformu, Windows 10 ile birlikte yepyeni bir döneme giriyor ve daha şimdiden bizlerde heyecan yaratmış durumda.

Teşekkürler, iyi geceler.
Dexter MorganŞaşırdım incelemenizeMerhaba,Evet diğer platformlar kadar inceleme çıkmıyor olabilir zira ekosi...
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1 Avatar
Umutcan 4 yıl
ıslanmış tarhana
malatyaspor
tropeus77
KuvvetMira27 bi defa aldım aldıma pişman oldum ilk önce adan gibi bi market yapsınlar ondan sonra model çıkarsınklar spotify dahi düzgün çalışmıyo zaten diğer platformlarda olupda bunda omlayan tonla uygulama var gerçi olanlarda baya eksik watshap bakarak anlarsınız sesli aramayı bırak kendisi daha stabil çalışmıyo en az 2 yıl daha bi cacık olmaz bence paranıza yazık
Spotify ve whatsapp düzgün çalışıyor.. Whatsapta arama özelliği ios dada yok.. Androide yeni geldi.. Windowsa verdiğin parayla aynı stabilitede çalışan başka bir tel al gel sonra konuşalım.. Seni tutan yok..
Whatsapp da arama özelliği BlackBerry de bile var nasıl Ios da yok? Windows Phone nedense bir türlü tam anlamıyla olamadı. 2008 de çıktı sanırım 7 sürümü o gün bu gündür hala 2012 de çıkan BlackBerry 10 un seviyesine bile getiremediler. Microsoft windows Mobile den vazgeçmeyip geliştirmeye devam etseydi şimdi çok daha iyi bir noktada olurdu...
Cahil ios da da yok. Git araştır.

Ios'da var fakat her kullanıcıda yok. Olmayanlara arama gelince onlarda da aktif oluyor, davetiye sistemi gibi. Bende var mesela, arama yapıp konuştuk daha bu hafta. Test aşamasında olabilir, aktivasyon olayı var o yüzden bu tarz var-yok tartışmaları oluyor.
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Whippoorwill 4 yıl
Windows Phone doğru yönde ilerliyor tabi devamı hızlıca gelmeli.
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mkyb 4 yıl
Windows Phone'nun gelişmesi için 1 sene daha bekleyin. Daha var adam olmasına.
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Bonafide 4 yıl
Gerçekten kullanışlı olursa yazın g3,g4 yerine 1520 alabiliim
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KuvvetMira27 4 yıl
bi defa aldım aldıma pişman oldum ilk önce adan gibi bi market yapsınlar ondan sonra model çıkarsınklar spotify dahi düzgün çalışmıyo zaten diğer platformlarda olupda bunda omlayan tonla uygulama var gerçi olanlarda baya eksik watshap bakarak anlarsınız sesli aramayı bırak kendisi daha stabil çalışmıyo en az 2 yıl daha bi cacık olmaz bence paranıza yazık
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tropeus77 4 yıl KuvvetMira27
KuvvetMira27

bi defa aldım aldıma pişman oldum ilk önce adan gibi bi market yapsınlar ondan sonra model çıkarsınklar spotify dahi düzgün çalışmıyo zaten diğer platformlarda olupda bunda omlayan tonla uygulama var gerçi olanlarda baya eksik watshap bakarak anlarsınız sesli aramayı bırak kendisi daha stabil çalışmıyo en az 2 yıl daha bi cacık olmaz bence paranıza yazık

Spotify ve whatsapp düzgün çalışıyor.. Whatsapta arama özelliği ios dada yok.. Androide yeni geldi..

Windowsa verdiğin parayla aynı stabilitede çalışan başka bir tel al gel sonra konuşalım.. Seni tutan yok..
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Whippoorwill 4 yıl
Pil ikonu değişsin yeter.
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Flag SHİP Killer 4 yıl
w10 beklediğim gibi olursa eylülde 640 yada 735 alabilirim
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DH Misafiri 4 yıl
Bu sefer işletim sistemi çok sağlam olmuş. Kamera çekim hızı çok iyi. yeni Mağaza'yı pek sevmedim. Açıkçası daha iyisini bekliyordum. Tarayıcı hala çok hızlı. Umarım Windows 10 Mobile, 512 MB RAM'e sahip telefonlarda yavaş ve istikrarsız çalışmaz. Video için teşekkürler. Az olmuş ama sayenizde baya bilgi edindik.
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Guest-D7F4BA6BC 4 yıl
Yıllardır gelişiyor maşallah ama sonuç halen koca bir SIFIR
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Bende mi hata var bilmiyorum ama video sanki 25FPS gibi gözüküyor. 4K yerine 1080p 60FPS gibi bir ayarda çekilirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Sadece bu videoda değil, sitenin çoğu videosunda görüyorum bunu.
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