Windows 10 Temiz Kurulum

Donanımhaber’den herkese merhabalar ben Berkan Sezer. Bu videomuzda az önce gördüğünüz kullanıcı sorunlarını yaşamamak için sizlerle beraber Windows 10’u temiz kurulum yaparak bilgisayarlarımıza yükleyeceğiz. Windows 7 ve Windows 8 kurulu cihazlardan yükseltme yapma yoluyla Windows 10’a geçiş yapan cihazlarda ortaya çıkan stabilite sorunlarının en kolay çözümü temiz kurulum yapmak. Temiz kurulumdan sonra ise sizlere yine cihazlarınız için uygun yazılımları bulmayı ve bunları kurmayı göstereceğim.

Uyarı olarak hemen belirteyim Windows 10’u temiz kurulum yapmak için ilk olarak yükseltmeniz gerekmekte. Yükseltme işleminden sonra Windows 10 etkinleştirildiğinde artık temiz kurulum için hazır olacaktır.

İlk olarak bir süredir Windows 10 kullanıyor ve bu videoyu seyrederek temiz kurulum yapmak istiyorsanız yedeklemenizi alın. Windows’un yüklü olduğu ana sürücü üzerindeki tüm dosyalarınızı bir klasör oluşturup içine sürükleyin. Daha sonra bu dosyaları başka bir hard diske atın. 2

Şimdi benim kurulumu gerçekleştireceğim makine üzerinde iki ayrı hard disk var. Windows’un kurulu olduğu ilk hard diskim 128GB’lık bir SSD. Diğeri ise 1TB’lık bir mekanik disk. Bu 1TB’lik disk ise yine iki sürücü olarak bölünmüş. Bu ayarlar bilgisayarın orijinalinden geliyor. Şimdi Windows 10’un kurulacağı alan 128GB’lık SSD’nin olduğu bölüm. Kurulum aşamasında bu sürücü üzerindeki tüm bilgiler sıfırlanacak dolayısıyla yedek şart. Diğer iki sürücü ise mevcut hali ile kalacak. Ama siz her ihtimale karşı mutlaka bu bölümünde yedeğini alın.

Kuruluma başlamadan önce bilgisayarımızla beraber gelen orijinal Windows anahtarına ihtiyacımız var. Bu anahtar eskiden genellikle bilgisayarın altındaki bir etikette yazardı ancak Windows 8 ile beraber, güvenlik sebebiyle artık BIOS’a gömülü olarak ve şifrelenmiş bir şekilde gelmeye başladı. Eğer siz Windows Key yani anahtarınızı bilmiyorsanız bulması da çok basit. Windows anahtarını bulmak için ProduKey programını indiriyoruz. Sayfada en aşağıda yer alan indirme linkini kullanabilirsiniz.

Program açıldıktan sonra direk olarak size Windows 10 anahtarınızı Product Key altında söyleyecek. Şimdi bunu bir yere not alın. Kontrol amaçlı olarak ikinci bir programdan daha deneyeceğiz. Bu seferki programımızın adı Belarc. Program kurulduktan sonra bilgisayarınızı tarar ve internet tarayıcısı üzerinde bir sayfa açar. Bu sayfada aşağılara gelerek Windows 10 anahtarınızı ilk programımızda açtığımız anahtar ile karşılaştırın. Eğer her ikisi de aynı ise artık kuruluma geçebiliriz.

Ufak bir bilgi olarak lisans anahtarını değiştirmek için ara kısmına gelerek CMD yazıp komut istemcisini yönetici olarak çalıştıralım.

Çıkan komut satırına slmgr/upk yazın. Bu işlemden sonra bilgisayarınıza daha önceden girdiğiniz anahtar silinecek. Şimdi artık yeni anahtarınızı slmgr/ipk XXXX-XXXX-XXXX-XXXX şeklinde girebilirsiniz. Bir başka yöntemde yine komut satırına Slui 3 yazmanız. Bu komut Microsoft ürün etkinleştirme ekranını aktif eder.

Şimdi yükleme için öncelikle flash diskimizi hazır tutmamız lazım. Daha sonra Windows 10 dosyaları için Microsoft sitesine gideceğiz. Aşağıda yer alan, Aracı Şimdi İndirine’e basalım. Media Creation Tool cihazımıza inecek. Yükleyip açtıktan sonra Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluşturu seçelim. Gelen ekrandan dili ve mimariyi seçelim. İleri seçeneğinden sonra USB flash sürücü seçeneğine basalım. Flash diskimizde minimum 3GB boş alan olmalı buna dikkat edelim. Artık Windows 10’un kurulumu için gerekli olan dosyalar flash diskimize inmeye başlıyor.

Flash diskimizin hazır olduğuna ve bilgisayarımızda yedekleme aldığımıza emin olduktan sonra bilgisayarı kapatıp açalım. Açılış ekranında Bios ayarlarına girmek için gerekli olan tuşa basalım. Bu tuş benim bilgisayarım için F2.

BIOS’a girdikten sonra Boot sırasını değiştirmemiz lazım. Yani bilgisayar ilk açılırken hard disk yerine öncelikle Windows 10 dosyalarının olduğu Flash diski kontrol etmeli. Böylece Windows 10 kurulum dosyaları algılanarak yükleme başlayabilir. İlgili ayara Boot sekmesi altından ulaşabiliriz. İşlem tamamlandıktan sonra kaydedip çıkalım.

Bilgisayarımız açıldığı zaman flash disk üzerinden Windows 10 kurulum ekranı başlayacak.

Türkçe olarak bölgesel ayarları geçtikten sonra özel kuruluma gelelim.

Burada daha önceden belirttiğim gibi Windows 10’u 128GB’lık SSD üzerine kuracağım. Diğer ikiye ayrılmış 1TB’lık diskim üzerinde ise herhangi bir işlem yapmayacağım. SSD üzerinde yaklaşık olarak 9GB’lık bir ayrılmış alan var. Bu bölümde bir işlem yapılmaz. Ben kurulumu 119GB’lık Sürücü 1 Bölüm 3 üzerine yapacağım. Temiz kurulum için önce diski biçimlendiriyorum. Hızlı biçimlendirme işleminden sonra ise yeni diyerek tekrardan bir bölüm oluşturuyorum. Daha sonra ileri seçeneğini seçtiğim zaman Windows 10 kurulumu başlayacak.

Evet, ilgili aşamaları seçtikten sonra Windows 10 artık temiz bir şekilde kuruldu ve görüldüğü üzere artık çok daha stabil ve hızlı. Şimdi gelelim driverlar yani sürücülere. İlk olarak bilgisayarımızın modelinin yer aldığı web sitesine gidiyoruz. Eğer toplama bir makine yaptıysanız da her parça için üreticilerin sayfasından ayrı ayrı sürücülerini indirip kurmanız gerek. Şimdi benim bilgisayarımın modeli Asus GL551JW. Asus’un sitesine gittiğim zaman ise ürün sayfasından sürücülere ulaşabiliyorum. Görüldüğü gibi Windows 10 ve Windows 8 olmak üzere iki bölüm var ve her sürücü Windows 10 içerisinde yok. Bunun sebebi uyumsuzluk yaşananların Windows 10’a güncellenerek bu bölüm altında listelenmesi. Diğer uyumlu sürücüler zaten Windows 8.1 altında gösteriliyor ve stabil çalışıyorlar.

İlk olarak Windows 10 için olanları tek tek indirip kuralım. Windows 10 sürücülerinden sonra 8.1'leri kuralım. Bazı sürücüleri yüklerken Windows 10 sizi daha yeni sürümlerin yüklü olduğu konusunda uyarır bunları yüklemeyin. Tüm işlemler bittikten sonra bilgisayarı kapatıp açın.

Evet, artık tüm sürücülerimiz yüklendi. Son kez kontrol amacıyla Denetim masasına gidip sistem ayarlarına gelelim. Buradan da Aygıt Yöneticisine basalım. Görüldüğü üzere tüm sürücülerimiz güncel.

Burada sarı ünlem işareti ile herhangi bir ibare olsaydı, bu doğru sürücünün yüklenmediği anlamına gelecekti. Ünlem işaretini karşısındaki ibareyi Google’a yazarak hangi sürücünün eksik olduğunu bulabilir onu da internet üzerinden yükleyebilirsiniz.

Peki, tüm sürücülerimiz güncel mi? Üretici web sayfasına güvenebilirmiyiz? Bunu da kontrol etmek çok basit. Drivermax sitesine giderek ilgili programı indirin ve bilgisayarınızda tarama yapın.

Çıkan sonuçlarda bilgisayarınızda yüklü olan sürücülerin güncel sürümlerini görebilir ve buna göre ilgili sitelerden yükleyebilirsiniz.

Geforce Experience gibi sürücü güncelleştirmeye ve oyunları optimize etmeye yarayan bir program ise şu an için Windows 10’’da güncel değil ve çalışmıyor. Şu an için çözümü denetim masasından bölge ve dil ayarlarını değiştirmek. İngilizceyi ana dil yaptığınız zaman direk olarak Geforce yeniden açılır. Windows 10 Single Language kullanan kişiler ise dil seçeneğini değiştiremediğinden dolayı Geforce ’un ekte yer alan eski sürümünü indirerek kullanabilirler. Bununla beraber ekran kartınızı da Geforce’lar için sürekli güncel tutabilirsiniz. Windows 10 üzerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için ekran kartlı sürücülerinizi mutlaka güncel tutun.













windows, windows 10, windows 8.1, upgrade, yükseltme, windows yükseltme, media creation tool, sürücüler, windows sürücüleri, windows ürün anahtarı, ürün anahtarı değiştirme