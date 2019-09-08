Microsoft’un güncelleme politikasında değişikliğe gittiği Windows 10, kullanıcılar tarafından güncellemeler nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıyor. Buna karşın modern sürüm gün geçtikçe benimsenmeye devam ediyor.

Windows 10 kullanım oranı %50'yi geçti

Net Applications’ın analizine göre Windows 10 dünya üzerindeki bilgisayarların %50’sinden fazlasında kurulu. Popüler işletim sistemini takip eden Windows 7 ise 2 yıl önceki %43.82’lik payından %30.34’e düşmüş durumda. Windows 8.1 ise çıktığı günden bu yana bir türlü kullanıcılar tarafından kabul göremedi.

Durum değişmemiş, %4.21’lik paya sahip sürümü yılların emektarı XP %1.57 ile takip ediyor. Açıkçası XP kurulu sistemlerin internete çıkma oranı modern sistemlere göre daha düşük olduğu düşünülecek olursa rakamlar normal. Zira bazı eski ama internete bağlı olmayan bilgisayarlar halen basit işlemler için kullanılıyor.

Net Applications bu rakamları piyasadaki dağılımı daha doğru yansıttığını düşündüğü tarayıcılar üzerinden topluyor. Dolayısıyla diğer araştırmalarla farklılıkların ortaya çıkması normal.

Bununla birlikte görünüşe göre Windows’un yıllara direnen sürümü Windows 7, 2020 yılında güvenlik güncelleştirmelerinden mahrum kalacak olması nedeniyle kullanıcılar tarafından terkedilmeye başlanmış. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.pcworld.com/article/3436838/windows-10-powers-over-half-of-the-worlds-pcs.html