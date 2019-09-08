Microsoft’un güncelleme politikasında değişikliğe gittiği Windows 10, kullanıcılar tarafından güncellemeler nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıyor. Buna karşın modern sürüm gün geçtikçe benimsenmeye devam ediyor.
Windows 10 kullanım oranı %50'yi geçti
Net Applications’ın analizine göre Windows 10 dünya üzerindeki bilgisayarların %50’sinden fazlasında kurulu. Popüler işletim sistemini takip eden Windows 7 ise 2 yıl önceki %43.82’lik payından %30.34’e düşmüş durumda. Windows 8.1 ise çıktığı günden bu yana bir türlü kullanıcılar tarafından kabul göremedi.
Durum değişmemiş, %4.21’lik paya sahip sürümü yılların emektarı XP %1.57 ile takip ediyor. Açıkçası XP kurulu sistemlerin internete çıkma oranı modern sistemlere göre daha düşük olduğu düşünülecek olursa rakamlar normal. Zira bazı eski ama internete bağlı olmayan bilgisayarlar halen basit işlemler için kullanılıyor.
Net Applications bu rakamları piyasadaki dağılımı daha doğru yansıttığını düşündüğü tarayıcılar üzerinden topluyor. Dolayısıyla diğer araştırmalarla farklılıkların ortaya çıkması normal.
Bununla birlikte görünüşe göre Windows’un yıllara direnen sürümü Windows 7, 2020 yılında güvenlik güncelleştirmelerinden mahrum kalacak olması nedeniyle kullanıcılar tarafından terkedilmeye başlanmış. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://www.pcworld.com/article/3436838/windows-10-powers-over-half-of-the-worlds-pcs.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Windows7 lere Direct X 12 destegini de dayatmaya baslayan Microsoft ama :) ... Buna ragmen %50 yi gecmeleri saglam bir basaridir ...
Bireysel tatminsizlikler vs kullanilan donamimlara baglidir ve bazi temel ince ayarlari vs yapilmamasi ile yazilimsal sorunlardir.
Asil Windows 8 rezaleti kullanilmaz en fiyaskosu odur Tipki Windows Millennium surumunde rezalet gibi tepki Windows Vista rezaletinde ki gibi ... Windows 8.1 ile kismen duzelselerde Windows 8.1 de vasattan oteye gidemedi genel manada ... Windows10 aslinda epey ciddi evrimlesmektedir evrimlesmektedir de .... Dikkat eden gorsel ve sistemsel vs fark etmektedir :) ...
https://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/worldwide/#monthly-200907-201909
dizüstü bilgisayarlarda da zaten mecbur win 10 kurulu geliyor. bu orana ulaşması normal. ben bilgisayarıma ortak aramıyorum, savunan kişiler microsoftun ortakçı olmasına ses çıkartmıyorsa bişey diyemem. oyun merakım olmasa zaten windowsla işim olmazdı ama mecburiyetten bu çöplüğe giriyoruz.