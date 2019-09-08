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Intel’in 26 çekirdekli Xeon-W işlemcisi ortaya çıktı

Intel’in geçtiğimiz aylarda duyurduğu Cascade Lake tabanlı Xeon-W işlemcilerine bir yenisi eklenebilir. Yeni model benchmark testinde ortaya çıktı.
5 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel bu yaz aylarında duyurduğu Xeon-W işlemci ailesiyle yeni bir sokete geçiş yapmış fakat mimariyi bir önceki nesille aynı tutmuştu. Çekirdek sayısı ve PCIe kanal sayısıyla iddialı işlemci ailesine yeni bir üye katılacağa benziyor.

LGA 3647 soketine bir işlemci daha 

Sisoftware Sandra veri tabanına düşen yonga 14 nm+++ üretim sürecinden geçen Cascade Lake ailesiyle aynı mimari üzerinde şekillenirken LGA 3647 soketini kullanıyor. 26 çekirdek 52 izleğe sahip model teste 4.1 GHz’de girmiş. Bununla birlikte normalde maksimum boost frekansı 3.8 Ghz olan Xeon-W 3175X’in frekansının test tarafından 4.4 GHz olarak ölçüldüğünü de belirtelim.
26 MB L2 önbelleğe 35.75 MB’lık L3 seviye önbelleğin eşlik ettiği model, ASUS’un C621 yongasetini temel alan amiral gemisi anakartı ASUS ROG Dominus Extreme çözümü üzerinde çalışırken 4010.36 Mpix/s skor elde etmiş. Son olarak yeni Xeon-W işlemcilerinin Ryzen Threadripper yongaları karşısındaki durumunu zaman gösterecek.

https://wccftech.com/intel-26-core-xeon-w-cascade-lake-lga-3647-enthusiast-hedt-cpu-leak/ Yorum Yaz
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Eeltorm 4 sa. en beğenilen
14nm++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| Fiyat:+++++++++++++++...
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AREryilmaz 1 sa.
bu işlemci çıkalı neredeyse bir sene oluyor.
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Eeltorm 4 sa. en beğenilen
14nm++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| Fiyat:+++++++++++++++...
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