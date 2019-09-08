Intel’in 26 çekirdekli Xeon-W işlemcisi ortaya çıktı

Intel bu yaz aylarında duyurduğu Xeon-W işlemci ailesiyle yeni bir sokete geçiş yapmış fakat mimariyi bir önceki nesille aynı tutmuştu. Çekirdek sayısı ve PCIe kanal sayısıyla iddialı işlemci ailesine yeni bir üye katılacağa benziyor.

LGA 3647 soketine bir işlemci daha

https://wccftech.com/intel-26-core-xeon-w-cascade-lake-lga-3647-enthusiast-hedt-cpu-leak/

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Sisoftware Sandra veri tabanına düşen yongaüretim sürecinden geçen Cascade Lake ailesiyle aynı mimari üzerinde şekillenirkensoketini kullanıyor.sahip model testegirmiş. Bununla birlikte normalde maksimum boost frekansı 3.8 Ghz olan Xeon-W 3175X’in frekansının test tarafından 4.4 GHz olarak ölçüldüğünü de belirtelim.önbelleğeseviye önbelleğin eşlik ettiği model, ASUS’unyongasetini temel alan amiral gemisi anakartı ASUS ROG Dominus Extreme çözümü üzerinde çalışırkenelde etmiş. Son olarak yeni Xeon-W işlemcilerinin Ryzen Threadripper yongaları karşısındaki durumunu zaman gösterecek.