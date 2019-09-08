Intel’in 26 çekirdekli Xeon-W işlemcisi ortaya çıktı

Intel bu yaz aylarında duyurduğu Xeon-W işlemci ailesiyle yeni bir sokete geçiş yapmış fakat mimariyi bir önceki nesille aynı tutmuştu. Çekirdek sayısı ve PCIe kanal sayısıyla iddialı işlemci ailesine yeni bir üye katılacağa benziyor.
LGA 3647 soketine bir işlemci dahaSisoftware Sandra veri tabanına düşen yonga 14 nm+++ üretim sürecinden geçen Cascade Lake ailesiyle aynı mimari üzerinde şekillenirken LGA 3647 soketini kullanıyor. 26 çekirdek 52 izleğe sahip model teste 4.1 GHz’de girmiş. Bununla birlikte normalde maksimum boost frekansı 3.8 Ghz olan Xeon-W 3175X’in frekansının test tarafından 4.4 GHz olarak ölçüldüğünü de belirtelim.
https://wccftech.com/intel-26-core-xeon-w-cascade-lake-lga-3647-enthusiast-hedt-cpu-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle