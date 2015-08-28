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Windows 10'a gelecek yeni özellikler: Windows 10'un yeni sürümleri 10525 ve 10532'yi inceledik

3 yıl
44b
1
İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 10 işletim sisteminin geliştirme ve güncelleştirme çalışmaları sürüyor. Bu videomuzda, 10525 ve 10532 kodlu yeni Windows 10 versiyonlarındaki yenilikleri mercek altına aldık. Bu yeniliklerin yakında genel kullanıma sunulması bekleniyor. Merak edilen detaylar videomuzda.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
Bu tarz kısa kısa ve bilgilendirici videolar daha çok gelmeli. Teşekkürler.
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Cenkay KESER 3 yıl
03:37
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merveyanar 2 yıl
windows 10 son sürüm 2017 güncellemesiyle çok hızlı
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DH Misafiri 3 yıl
windows 10 a hep güncelleme geliyor bu güncellemeler ne zaman bitecek
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DH Misafiri 3 yıl
insider kullanıyorum neden bana gelmedi
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ipli jeton 3 yıl
Pencere başlıklarında renk görüyorum. Bizdeki sürümlerde pencere başlıkları beyaz renkte. Renkli pencere başlıkları Bize de sunulacak mı?
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vetpatenco 3 yıl
İndirmiş kadar olduk :))
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TORU-NAGA 3 yıl
Herifler yenilik diye win7 de olan şeyleri çıkarıyorlar .
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Lordimus 3 yıl
fena güncelleme olucak belli
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aliakhisarli 3 yıl
konuşan kişinin peşinden koşan var galiba
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killuminati25 3 yıl
Videodaki fareyi bulana helal.
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santhora 3 yıl
Tüm güncelleştirmeler yapılmış olmasına rağmen benim sürüm hala 10240 görünüyor. Konu hakkında bilgisi olan var mı acaba?
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fx57 3 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Videoda anlattığım güncellemeler, yine videoda söylediğim gibi Windows Insider öncül test sürümleri.

Standart Windows 10 sürümü 10240 ve videoda güncellemeler genel kullanım için değil.

Ekim-Kasım döneminde çıkacak büyük güncelleme paketiyle birlikte bu sürümlerdeki özellikler genel kullanıma verilecek.

Teşekkürler.
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alprkrkmz 3 yıl santhora
santhora
Tüm güncelleştirmeler yapılmış olmasına rağmen benim sürüm hala 10240 görünüyor. Konu hakkında bilgisi olan var mı acaba?

Herkes 10240 zaten. Videoda insider surumleri anlatilmis.
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