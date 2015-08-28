Windows 10'a gelecek yeni özellikler: Windows 10'un yeni sürümleri 10525 ve 10532'yi inceledik

Windows 10 işletim sisteminin geliştirme ve güncelleştirme çalışmaları sürüyor. Bu videomuzda, 10525 ve 10532 kodlu yeni Windows 10 versiyonlarındaki yenilikleri mercek altına aldık. Bu yeniliklerin yakında genel kullanıma sunulması bekleniyor. Merak edilen detaylar videomuzda.
Videoda anlattığım güncellemeler, yine videoda söylediğim gibi Windows Insider öncül test sürümleri.
Standart Windows 10 sürümü 10240 ve videoda güncellemeler genel kullanım için değil.
Ekim-Kasım döneminde çıkacak büyük güncelleme paketiyle birlikte bu sürümlerdeki özellikler genel kullanıma verilecek.
Teşekkürler.
Herkes 10240 zaten. Videoda insider surumleri anlatilmis.