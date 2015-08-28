Windows 10'a gelecek yeni özellikler: Windows 10'un yeni sürümleri 10525 ve 10532'yi inceledik

Windows 10 işletim sisteminin geliştirme ve güncelleştirme çalışmaları sürüyor. Bu videomuzda, 10525 ve 10532 kodlu yeni Windows 10 versiyonlarındaki yenilikleri mercek altına aldık. Bu yeniliklerin yakında genel kullanıma sunulması bekleniyor. Merak edilen detaylar videomuzda.

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