Windows 8 ve Internet Explorer 10 birlikte lanse edilebilir

Yeni internet tarayıcısı Internet Explorer 9'u 14 Mart'ta kullanıma sunan Microsoft, Çin merkezli Win7China sitesinin haberine göre, Internet Explorer serisinin bir sonraki büyük güncellemesi olan Internet Explorer 10'u Windows 8 işletim sistemiyle birlikte sunacak. Sıfırdan tasarlandığı belirtilen ve Microsoft'un en radikal işletim sistemlerinden birisi olacağı düşünülen Windows 8'in geliştirme süreci, geçtiğimiz Şubat ayının sonunda M3 seviyesine ulaşırken, genel kullanıma sunulacak ilk betanın son çeyrekte hazır olacağı belirtiliyor.

Internet Explorer 10'un ne gibi özelliklere sahip olacağı henüz bilinmese de GPU tabanlı donanımsal hızlandırma konusunda daha güçlü destek, çok daha ileri HTML5 entegrasyonu ve yaygın standartlar için daha gelişmiş destek gibi temel güncellemeler içereceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda ARM versiyonu da hazırlanan Windows 8 bazı kaynaklara göre 2012 bazlarına göreyse 2013 yılında lanse edilecek ancak son gelen bilgilere göre ARM platformuyla uyumlu olan Windows 8'in kullanıldığı tablet bilgisayarlar, önümüzdeki yılın son çeyreğinde pazarda olacak.