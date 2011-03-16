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Windows 8 ve Internet Explorer 10 birlikte lanse edilebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni internet tarayıcısı Internet Explorer 9'u 14 Mart'ta kullanıma sunan Microsoft, Çin merkezli Win7China sitesinin haberine göre, Internet Explorer serisinin bir sonraki büyük güncellemesi olan Internet Explorer 10'u Windows 8 işletim sistemiyle birlikte sunacak. Sıfırdan tasarlandığı belirtilen ve Microsoft'un en radikal işletim sistemlerinden birisi olacağı düşünülen Windows 8'in geliştirme süreci, geçtiğimiz Şubat ayının sonunda M3 seviyesine ulaşırken, genel kullanıma sunulacak ilk betanın son çeyrekte hazır olacağı belirtiliyor.

Internet Explorer 10'un ne gibi özelliklere sahip olacağı henüz bilinmese de GPU tabanlı donanımsal hızlandırma konusunda daha güçlü destek, çok daha ileri HTML5 entegrasyonu ve yaygın standartlar için daha gelişmiş destek gibi temel güncellemeler içereceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda ARM versiyonu da hazırlanan Windows 8 bazı kaynaklara göre 2012 bazlarına göreyse 2013 yılında lanse edilecek ancak son gelen bilgilere göre ARM platformuyla uyumlu olan Windows 8'in kullanıldığı tablet bilgisayarlar, önümüzdeki yılın son çeyreğinde pazarda olacak.


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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar windows8 sıfırdan tasarlandığına göre şimdiki bazı donanım ve programlarala uyumlu olmaz heralde?bu da vista gibi geçiş,test sistemi olacak.windows 9 çıktığında sistem tam verimli olur 7deki gibi
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jrking 8 yıl
winduws 8 deneme sürümünde zaten ie10 var.Bir de windows 6.2 yazıyor vistayı biraz daha süslemişler.
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alimakkaya 8 yıl
apple formundaki das dusebiluuu, ayi cikabiluu tarzi haberler buraya da sicramis ..
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neogeo327 8 yıl
microsoft soyacak adam arıyor..win 8 çıkacak çıktıktan 2ay geçmeden win 9'dan bahsedecekler. Bende hala xp kullanmaktayim win 7yi beğeniyorum harika sistem ama xp siz olmuyor vazgeçemiyorum gel win 8 gel xp me değişmem
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DH Misafiri 8 yıl
Ben DAha Yeni Win7 dinin lisansına para verdim win8 de aynısıdır ArkadaşLar En fasla 2013 De GeliR :D :D
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Windows10 8 yıl

DH Misafiri

Ben DAha Yeni Win7 dinin lisansına para verdim win8 de aynısıdır ArkadaşLar En fasla 2013 De GeliR :D :D

ben senin yerinde olsam, windows 9 hatta 10dan önce değiştirmem işletim sistemimi.
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napolyon94 8 yıl
gönül istiyorki Bırak MS yi Linux a atla ama LANET OLSUN İÇİMDEKİ BU OYUN SEVGİSİNE :(
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Pardus Linux 8 yıl
Adının Windows 8 olacağı ne belli :D
Bence 2013'ten önce çıkmamalı zaten Windows 7'den herkes memnun şuan için.Ha tabletler için daha erken çıkarsa onu bilemem sonuçta Linux'un(Android 3), Mac OS'un(iPhone OS/iOS) ve BlackBerry OS'un(BlackBerry Tablet OS) gibi tabetlere özel versiyonları varken ve tablet piyasısında işletim sistemi en az alacağınız tabletin donanımı kadar önmeliyken Microsoft'un tabletler için özel bir işletim üretmeside çok şaşırtıcı olmaz sonuçta gelecekte tablet pc satışlarının notebook satışlarını geride bırakabileceği söz konusuyken Microsoft'unda tabletlere özel ARM destekli yeni bir Windows sürümünü çıkartmak için acele etmesi pek şaşırtıcı olmaz doğrusu sonuçta ortada geleceğin en önemli araçlarından belkide PC'lerin önüne geçecek araçlardan söz ediyoruz.Tabi bu işletim sisteminin geriye dönük uyumluluk göstermesi ve PC'ler için üsrettiği versiyonları kadar sağlam ve stabil çalışması çok önemli yoksa Windows tablet piyayasasında tutunamaz gibi geliyor.Hatta Windows 7'nin ARM destekli bir tablet versiyonunu geliştirmeye çalışsa hiçte fena olmazdı...
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SUAVI 8 yıl
"Sıfırdan tasarlandığı belirtilen ve Microsoft'un en radikal işletim sistemlerinden birisi olacağı düşünülen Windows XXXX ...."

Yıllardır aynı terane, bıkmadın mı MS!?
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umutarslan.com 8 yıl
bu kadar çok lisanslı windows ürünü kullanan olması çok iyi.Yorum yapanların lisanslı kullanıcı olduğunu varsayıyorum.
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Doppelgangbanger 8 yıl

umutarslan.com

bu kadar çok lisanslı windows ürünü kullanan olması çok iyi.Yorum yapanların lisanslı kullanıcı olduğunu varsayıyorum.

Çok komiksin. Para vermiyor diye dandik sistem kullanmak zorunda değil kimse. MC adam gibi iş yapsa herkes lisanslı kullanır zaten.
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Turkforce 8 yıl
Vista'yı da sıfırdan yazmıştı sonra vistanın üstüne 7'yi de sıfırdan yazdı. Bu da eminim nt çekirdeği ile sıfırdan yazılır. :D
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Doppelgangbanger 8 yıl

Turkforce

Vista'yı da sıfırdan yazmıştı sonra vistanın üstüne 7'yi de sıfırdan yazdı. Bu da eminim nt çekirdeği ile sıfırdan yazılır. :D

Win7 Vista'yla aynı çekirdek tabanına dayalıydı. Yani bir nevi Vista'nın yamalanmış hâli Win7. Ama Win8 sıfırdan yaratılacağına göre yeni bir çekirdek kullanılacaktır sanırım.
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OverClocK1ng 8 yıl
Microsoft'un acelesinin sebebi belli. ARM tabanlı CPUlar yaygınlaşıyor. Eğer millet x86 işletim sistemlerini kullanamadığı için ARM da Linux kullanmaya başlat ve alışırsa kendisinin sonu gelir. Bunu bildiği için Windows8 i ARM desteği yüzünden hızlıca çıkartmaya çalışıyor.
Bir de benim anlamadığım yukarıda birisi Driver demiş güzel demiş ama sadece driver la bitmiyor. Hepiniz bilgisayar alınca yani işletim sistemi kurunca müzik dinliyoruz ve buna destek yıllardır var. Ama video? Ulan zaten MKV, Divx, Xvid Vs. vs. yıllardır var. Altyazı yıllardır var. Yapın adam gibi bir işletim sistemi. Codec desteği çok iyi olsun. Ben sadece KMPlayer kurarak tüm videoları harici ayrı kodeklerle uğraşmadan izleyebileyim. Yok Win7 codecs miş yok KLC Codec miş. Bla Bla Bla. Adamı verem ederler. Evet driverları da otomatik tanısı istiyoruz. Zaten driver isteyen ne var. Anakart, ekran kartı, ses kartı. Anakartın da ekran kartının da Bios'u var. Baksın oradan modeline vs. gitsin sitesinden indirip kursun kendisi. Daha ne. Ne uğraştırıyor bizi ki...
GPU lar çok güçlendiler. Ben de kısmetse yakında GTX560 almak istiyorum.
Ama işlemcim X3 450@X4 B50. Bence yeni Windows GPU dan inanılmaz faydalanmalı. Yoksa bir değeri kalmaz.
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Azumi 8 yıl
Internet Explorer 10 için 2012 bile geç bir tarih eğer diğer tarayıcılarla yarışmak istiyorsa bu sene içinde çıkartmalı ama olayın birde Windows 8 boyutu var windows 8 için ise 2012 çok erken bir tarih millet daha windows 7 yeni alışıyor windows 8 2013t'en önce çıkmamalı
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gelmisbulundum 8 yıl
ie de windowsa fark atmış durumda
internet explorer 2 windows 0 maç sonucu :D
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