Windows 8 ve Internet Explorer 10 birlikte lanse edilebilir

Yeni internet tarayıcısı Internet Explorer 9'u 14 Mart'ta kullanıma sunan Microsoft, Çin merkezli Win7China sitesinin haberine göre, Internet Explorer serisinin bir sonraki büyük güncellemesi olan Internet Explorer 10'u Windows 8 işletim sistemiyle birlikte sunacak. Sıfırdan tasarlandığı belirtilen ve Microsoft'un en radikal işletim sistemlerinden birisi olacağı düşünülen Windows 8'in geliştirme süreci, geçtiğimiz Şubat ayının sonunda M3 seviyesine ulaşırken, genel kullanıma sunulacak ilk betanın son çeyrekte hazır olacağı belirtiliyor.
Internet Explorer 10'un ne gibi özelliklere sahip olacağı henüz bilinmese de GPU tabanlı donanımsal hızlandırma konusunda daha güçlü destek, çok daha ileri HTML5 entegrasyonu ve yaygın standartlar için daha gelişmiş destek gibi temel güncellemeler içereceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda ARM versiyonu da hazırlanan Windows 8 bazı kaynaklara göre 2012 bazlarına göreyse 2013 yılında lanse edilecek ancak son gelen bilgilere göre ARM platformuyla uyumlu olan Windows 8'in kullanıldığı tablet bilgisayarlar, önümüzdeki yılın son çeyreğinde pazarda olacak.
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ben senin yerinde olsam, windows 9 hatta 10dan önce değiştirmem işletim sistemimi.
Bence 2013'ten önce çıkmamalı zaten Windows 7'den herkes memnun şuan için.Ha tabletler için daha erken çıkarsa onu bilemem sonuçta Linux'un(Android 3), Mac OS'un(iPhone OS/iOS) ve BlackBerry OS'un(BlackBerry Tablet OS) gibi tabetlere özel versiyonları varken ve tablet piyasısında işletim sistemi en az alacağınız tabletin donanımı kadar önmeliyken Microsoft'un tabletler için özel bir işletim üretmeside çok şaşırtıcı olmaz sonuçta gelecekte tablet pc satışlarının notebook satışlarını geride bırakabileceği söz konusuyken Microsoft'unda tabletlere özel ARM destekli yeni bir Windows sürümünü çıkartmak için acele etmesi pek şaşırtıcı olmaz doğrusu sonuçta ortada geleceğin en önemli araçlarından belkide PC'lerin önüne geçecek araçlardan söz ediyoruz.Tabi bu işletim sisteminin geriye dönük uyumluluk göstermesi ve PC'ler için üsrettiği versiyonları kadar sağlam ve stabil çalışması çok önemli yoksa Windows tablet piyayasasında tutunamaz gibi geliyor.Hatta Windows 7'nin ARM destekli bir tablet versiyonunu geliştirmeye çalışsa hiçte fena olmazdı...
Yıllardır aynı terane, bıkmadın mı MS!?
Çok komiksin. Para vermiyor diye dandik sistem kullanmak zorunda değil kimse. MC adam gibi iş yapsa herkes lisanslı kullanır zaten.
Win7 Vista'yla aynı çekirdek tabanına dayalıydı. Yani bir nevi Vista'nın yamalanmış hâli Win7. Ama Win8 sıfırdan yaratılacağına göre yeni bir çekirdek kullanılacaktır sanırım.
Bir de benim anlamadığım yukarıda birisi Driver demiş güzel demiş ama sadece driver la bitmiyor. Hepiniz bilgisayar alınca yani işletim sistemi kurunca müzik dinliyoruz ve buna destek yıllardır var. Ama video? Ulan zaten MKV, Divx, Xvid Vs. vs. yıllardır var. Altyazı yıllardır var. Yapın adam gibi bir işletim sistemi. Codec desteği çok iyi olsun. Ben sadece KMPlayer kurarak tüm videoları harici ayrı kodeklerle uğraşmadan izleyebileyim. Yok Win7 codecs miş yok KLC Codec miş. Bla Bla Bla. Adamı verem ederler. Evet driverları da otomatik tanısı istiyoruz. Zaten driver isteyen ne var. Anakart, ekran kartı, ses kartı. Anakartın da ekran kartının da Bios'u var. Baksın oradan modeline vs. gitsin sitesinden indirip kursun kendisi. Daha ne. Ne uğraştırıyor bizi ki...
GPU lar çok güçlendiler. Ben de kısmetse yakında GTX560 almak istiyorum.
Ama işlemcim X3 450@X4 B50. Bence yeni Windows GPU dan inanılmaz faydalanmalı. Yoksa bir değeri kalmaz.
internet explorer 2 windows 0 maç sonucu :D