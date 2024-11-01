Android 16'nın çıkış tarihi açıklandı: Beklenenden erken gelecek

Tam Boyutta Gör Google, son yıllarda uyguladığı Android yayınlama takviminde değişikliğe giderek, "Baklava" kod adlı Android 16'yı 2025'in ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yayınlayacağını duyurdu. Google'ın normal güncelleme takviminde Android sürümleri yılın üçüncü çeyreğinde yayınlanıyordu.

Neden böyle bir değişikliğe gidildi?

Şirket yaptığı duyuruda, bu değişikliğin Google ekosisteminindeki cihazların lansman tarihiyle uyumlu olması adına gerçekleştirildiğini, böylece daha fazla cihazın Android sürümünü erkenden alabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz sene Pixel 9'un tanıtımı Ağustos ayına alınmış ancak Android 15 hazır olmadığı için Android 14 ile kutudan çıkmıştı. Yeni lansman takvimiyle Pixel 10 kutudan Android 16 ile çıkabilecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, genellikle Ekim ve Kasım aylarında duyurulan Android amiral gemisi modelleri yeni sürümü telefonlarına entegre etmek için daha fazla zamana sahip olacak. Google ayrıca, lansmanı iOS'in çıkış tarihinden önceye alarak avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

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Yeni düzende Google, geliştiricilere ikinci çeyrekte büyük bir sürüm ve dördüncü çeyrekte küçük özellikler ekleyen küçük bir SDK sürümü sunacak. Bu durum, uyumluluk testlerinin öne çekilmesini gerektirecek, ancak bunun bir diğer avantajı, daha fazla cihazın yeni özellikleri hemen kullanabilecek olması nedeniyle uygulamaların bu yeni özellikleri desteklemek için daha fazla nedene sahip olacak olması.

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