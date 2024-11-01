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    Anlık Bildirim

    Android 16'nın çıkış tarihi açıklandı: Beklenenden erken gelecek

    Google, son yıllarda uyguladığı Android yayınlama takviminde değişikliğe giderek, "Baklava" kod adlı Android 16'yı 2025'in ikinci çeyreğinde yayınlayacağını duyurdu.
    Android 16'nın çıkış tarihi açıklandı: Beklenenden erken gelecek Tam Boyutta Gör
    Google, son yıllarda uyguladığı Android yayınlama takviminde değişikliğe giderek, "Baklava" kod adlı Android 16'yı 2025'in ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yayınlayacağını duyurdu. Google'ın normal güncelleme takviminde Android sürümleri yılın üçüncü çeyreğinde yayınlanıyordu.

    Neden böyle bir değişikliğe gidildi?

    Şirket yaptığı duyuruda, bu değişikliğin Google ekosisteminindeki cihazların lansman tarihiyle uyumlu olması adına gerçekleştirildiğini, böylece daha fazla cihazın Android sürümünü erkenden alabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz sene Pixel 9'un tanıtımı Ağustos ayına alınmış ancak Android 15 hazır olmadığı için Android 14 ile kutudan çıkmıştı. Yeni lansman takvimiyle Pixel 10 kutudan Android 16 ile çıkabilecek.

    Android 16'nın çıkış tarihi açıklandı: Beklenenden erken gelecek Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, genellikle Ekim ve Kasım aylarında duyurulan Android amiral gemisi modelleri yeni sürümü telefonlarına entegre etmek için daha fazla zamana sahip olacak. Google ayrıca, lansmanı iOS'in çıkış tarihinden önceye alarak avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

    Yeni düzende Google, geliştiricilere ikinci çeyrekte büyük bir sürüm ve dördüncü çeyrekte küçük özellikler ekleyen küçük bir SDK sürümü sunacak. Bu durum, uyumluluk testlerinin öne çekilmesini gerektirecek, ancak bunun bir diğer avantajı, daha fazla cihazın yeni özellikleri hemen kullanabilecek olması nedeniyle uygulamaların bu yeni özellikleri desteklemek için daha fazla nedene sahip olacak olması.

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    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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