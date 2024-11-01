Android 16'nın çıkış tarihi açıklandı: Beklenenden erken gelecek

Neden böyle bir değişikliğe gidildi?
Şirket yaptığı duyuruda, bu değişikliğin Google ekosisteminindeki cihazların lansman tarihiyle uyumlu olması adına gerçekleştirildiğini, böylece daha fazla cihazın Android sürümünü erkenden alabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz sene Pixel 9'un tanıtımı Ağustos ayına alınmış ancak Android 15 hazır olmadığı için Android 14 ile kutudan çıkmıştı. Yeni lansman takvimiyle Pixel 10 kutudan Android 16 ile çıkabilecek.
Yeni düzende Google, geliştiricilere ikinci çeyrekte büyük bir sürüm ve dördüncü çeyrekte küçük özellikler ekleyen küçük bir SDK sürümü sunacak. Bu durum, uyumluluk testlerinin öne çekilmesini gerektirecek, ancak bunun bir diğer avantajı, daha fazla cihazın yeni özellikleri hemen kullanabilecek olması nedeniyle uygulamaların bu yeni özellikleri desteklemek için daha fazla nedene sahip olacak olması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über