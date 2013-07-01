Windows 8.1 Pro Preview video inceleme "Microsoft'un en yeni işletim sistemi mercek altında"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un önizleme sürümünü birkaç gün önce kullanıma sunduğu Windows 8.1'i masaya yatırdık. Çok sayıda güncelleme, eklenen yeni özellikler, yeni uygulamalar ve beraberinde getirdiği diğer tüm geliştirmeler ile Microsoft'un en yeni ve iddialı işletim sistemi çözümü olan Windows 8.1 Pro'ya ilişkin merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.
Windows 8 kullanıcılarının, çıktığı dönemde ücretsiz olarak edineceği Windows 8.1'i denemek isteyenler için önizleme indirme adresi şu şekilde;
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işte şirket budur stabilite budur teknoloji budur güven budur rakipsiz olmasına rağmen rakibi varmış gibi çalışan sürekli gelişmeye çalışıp radikal kararlara imza atan başka firma varmı? adamlar yanınızda on tane cihaz taşımayın diye genelde hiç bir üreticinin işine gelmeyecek hibrit segmentini oluşturudular.teknoloji çatalaşmaya başlasada microsoftun bıçak gibi anlayışı ortaya çıkan sorunları kesip attı.
40 tane tarayıcı var ama şu modern ie nin videodaki performansına yetişen yok.sisteme gömülü virüs programı ile yeni bir anlayışa da imza attılar.üstelik ücretsiz....hele şu windows 8 kampanyası ile verdiğimiz 3 kuruşun ardından para veripte karşılığını kat ve kat aldığımız başka hiç bir şey yoktur diye düşünüyorum.
hala bunun üstüne yok rezaletmiş diyenler hayatınızdan bir microsoftu hatta ona bile gerek yok windowsu silin bakalım.ubuntu pardus 10 tane işletim sistemi kullansanızda hiç biri o beğenmedeğiniz vista bile etmez.nankör olmayın bu şirkete karşı ve değerini bilin.mobil platformdaki güzelliklerinede başka bir zaman değinirim artık...