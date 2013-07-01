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Windows 8.1 Pro Preview video inceleme "Microsoft'un en yeni işletim sistemi mercek altında"

5 yıl
20,6b
1
İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un önizleme sürümünü birkaç gün önce kullanıma sunduğu Windows 8.1'i masaya yatırdık. Çok sayıda güncelleme, eklenen yeni özellikler, yeni uygulamalar ve beraberinde getirdiği diğer tüm geliştirmeler ile Microsoft'un en yeni ve iddialı işletim sistemi çözümü olan Windows 8.1 Pro'ya ilişkin merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.
Windows 8 kullanıcılarının, çıktığı dönemde ücretsiz olarak edineceği Windows 8.1'i denemek isteyenler için önizleme indirme adresi şu şekilde;

 

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SystemApps 5 yıl en beğenilen
pc platformunun göz bebeği microsoftdur.ve anlaşılan bu durumu bir 10 yıl daha garantilemiş görünüyor.hernekadar yok zorluyor burnunun dikine gidiyor dense de adamlar oturmuşlar kullanıcıların birebir genel talepleriyle uğraşmışlar 8.1 de
işte şirket budur stabilite budur teknoloji budur güven budur rakipsiz olmasına rağmen rakibi varmış gibi çalışan sürekli gelişmeye çalışıp radikal kararlara imza atan başka firma varmı? adamlar yanınızda on tane cihaz taşımayın diye genelde hiç bir üreticinin işine gelmeyecek hibrit segmentini oluşturudular.teknoloji çatalaşmaya başlasada microsoftun bıçak gibi anlayışı ortaya çıkan sorunları kesip attı.
40 tane tarayıcı var ama şu modern ie nin videodaki performansına yetişen yok.sisteme gömülü virüs programı ile yeni bir anlayışa da imza attılar.üstelik ücretsiz....hele şu windows 8 kampanyası ile verdiğimiz 3 kuruşun ardından para veripte karşılığını kat ve kat aldığımız başka hiç bir şey yoktur diye düşünüyorum.
hala bunun üstüne yok rezaletmiş diyenler hayatınızdan bir microsoftu hatta ona bile gerek yok windowsu silin bakalım.ubuntu pardus 10 tane işletim sistemi kullansanızda hiç biri o beğenmedeğiniz vista bile etmez.nankör olmayın bu şirkete karşı ve değerini bilin.mobil platformdaki güzelliklerinede başka bir zaman değinirim artık...
pc platformunun göz bebeği microsoftdur.ve anlaşılan bu durumu bir 10 yıl daha garantilemiş görünüyor.hernekadar yok zorluyor burnunun dikine gidiyor dense de a...
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Guest-F8946C419 5 yıl
Kullanandan çok kullanmayan şikayetçi.
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1 Avatar
ZAFERC61 5 yıl
bu seferki W8.biraz daha iyi
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tgezer 5 yıl
solda çalışan programları Mouse un sağ tuşuyla kapatabiliyoruz .
Mouse olmadan dokunmatik nasıl kapanıyor programlar?
Basılı tutmayı denedim olmadı .
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leblow 5 yıl
Çöp
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DH Misafiri 5 yıl
ilelebet
PlayMakers
ilelebetYeni bir ultrabook aldim ve ilk windows8 deneyimimi bu sayede yasadim. Ben ki kendimi bilgisayar sorunlarindan cok iyi anlayan biri olarak goruyordum zira bu win8 de oyle sorunlarla karsilasiyorum ki sac bas yolduruyor. Ben bu win8 i yeniden yuklemekten biktim, o sorun vermekten bikmadi...
İlk çıktığı gün satın aldım. Bir tane sorun bile yaşamadım. Daha önce sorunlarla boğuşan biri olarak 8 i aşırı beğendim. Sorun sizde
Ne güzel ben de sorun yasamamayi cok isterdim. Bilgisayarimda saglam bi antivirus var. Alinca office ve antivirus haric hiç ekstra pragram yuklemedim. Hic bir programı calistirmadigim halde durup dururken surekli ram in yetersiz olduguna dair hata uyrisi aliyorum. Bilgisyarda 4gb ram var. Ayrica bazen bilgisayar giris ekraninda donuyor ve acilmiyor. Bir kaç denemeden sonra cani isterse aciliyor. Birde surekli netten dusup sinirli baglanti uyarisi veriyor. Halbuki evdeki diger bilgisayar da ayni modemden baglandigi halde hic netten düşmüyor. Bu sorunlar herkeste var olan sorunlar olmayabilir. Ama ben win8 i defalarca yeniden yukledigim halde bu sorunlar aynen devam ediyor. Bazilari sorun yasamiyorsa hic kimse sorun yasamayacak diye bir kaide yok. Keske sorun yasamasaydim ve benim bilgisayarim win8 de sorunsuz calisiyor diyebilseydim.

Windows 8 için çıkan sürücülerden bazıları sıkıntılı, her ne kadar sürücü Windows 8 destekliyor deseler de, çıkan sürücüler hala Windows 7'yi hedef alarak yapılıyor. Kasım 2012'de alıp kurdum bilgisayarıma, 3 ay kadar hiç bir problem yoktu. Bir gün ekran kartımın sürücüsünün güncellemesi geldi. Güncellemeyi yaptıktan sonra Windows 8'de çok büyük bir performans düşüşü yaşadım hatta mavi ekran bile aldım ancak Windows 7'mde hiç bir problem yaşamadım. Sonra fark ettim durumu. Bir de bazı antivirüs programları hala Windows 8 ile sorun yaşıyor, mesela Avast! açılşta Windows Explorer'ın çalışmasını engellediği için bilgisayar sen explorer.exe'yi manuel olarak çalıştırana kadar siyah ekrandan başka bir şey göstermiyor, şanslıysan bir kaç denemede başlat ekranına ulaşabiliyorsun. Elimizden en yeni sürücüleri beklemek ve antivirüsü silip Windows Defender'a güvenmek dışında hiçbir şey gelmez...
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isa_tr 5 yıl
2 hafta oldu belki de 8.1e geçeli en ufak bir problem yaşamadım..Sadece direct x'i kurmadan oyunları açmıyor..
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Ulfast 5 yıl
Fareyi ust koseye goturunce el isareti cikip sacmaliyordu. O artik olmuyorsa bende istiyorum bi windows 8
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mavizaman 5 yıl
herhalde kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alacaklar piyasada tutunmaya çalışıyor herifler bu marifet değil zorunluluk.
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black_flood 5 yıl
quote]Orijinalden alıntı: carnador
Kullanandan çok kullanmayan şikayetçi.
öyle çünkü Aziz NESİN olayı % 80 KOYUN kendisi bir bakayım demek yerine birisinden o kötüdür duyduğunda her şey bitmiştir yada birisin en iyi diye duydu ise o en iyidir her ne kadar sorun yaşatsa da kötü diyemezsiniz.
server 2012 yazılımı içinde 8' in aynı rezalet berbat deniliyor evet berbat ama bunu diyen kişinin kurtlu beyni daha da rezalet. şuanda server 2012 işletim sisteminde active directory kurmak dhcp server çalıştırmak bir Windows xp kurmaktan farksız her şey tamamen otomatik ve sorunsuz işliyor. bir simetri bir şekil hastalığıdır türemiş gidiyor insanlarda şeklini boş ver 3. plana at gerçekte senin istediklerini, sana verebiliyor mu ona bak veriyorsa gerisi teferruat' tır.
Windows 8 de mükemmel 2012 server de beğenmeyen zaten almakla hata yapıyor 500 lira para verdiğinde sanki Microsoft un tapusunu almış gibi egolu bir kişi davranışına bürünmenin anlamı yok.
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onsos1100 5 yıl
Android de güncellenme geliyor 2 değişiklik için millet ölüp ölüp diriliyor. Güncelleme için firmaları bekliyorlar. Kimine geliyor kimi sap gibi kalıyor.
Microsoft bir güncellemede onlarca değişiklik yapıyor ve tek bir tıkla güncelleniyor.
Microsoft un sadece yeni güncellenmesinde bile android 4.2 sürümünün tamamı kadar özellik var yine de burun çeviriyorlar.
En basit klavyeyi bile marketten indirmek zorundayım. 2 parmakla menü görmek için 3 ay güncelleme bekliyorum. En garip tarafı insanların büyük çoğunluğu bunu özgürlük sanıyor.
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dirty_dancer 5 yıl
SystemApps
pc platformunun göz bebeği microsoftdur.ve anlaşılan bu durumu bir 10 yıl daha garantilemiş görünüyor.hernekadar yok zorluyor burnunun dikine gidiyor dense de adamlar oturmuşlar kullanıcıların birebir genel talepleriyle uğraşmışlar 8.1 deişte şirket budur stabilite budur teknoloji budur güven budur rakipsiz olmasına rağmen rakibi varmış gibi çalışan sürekli gelişmeye çalışıp radikal kararlara imza atan başka firma varmı? adamlar yanınızda on tane cihaz taşımayın diye genelde hiç bir üreticinin işine gelmeyecek hibrit segmentini oluşturudular.teknoloji çatalaşmaya başlasada microsoftun bıçak gibi anlayışı ortaya çıkan sorunları kesip attı.40 tane tarayıcı var ama şu modern ie nin videodaki performansına yetişen yok.sisteme gömülü virüs programı ile yeni bir anlayışa da imza attılar.üstelik ücretsiz....hele şu windows 8 kampanyası ile verdiğimiz 3 kuruşun ardından para veripte karşılığını kat ve kat aldığımız başka hiç bir şey yoktur diye düşünüyorum.hala bunun üstüne yok rezaletmiş diyenler hayatınızdan bir microsoftu hatta ona bile gerek yok windowsu silin bakalım.ubuntu pardus 10 tane işletim sistemi kullansanızda hiç biri o beğenmedeğiniz vista bile etmez.nankör olmayın bu şirkete karşı ve değerini bilin.mobil platformdaki güzelliklerinede başka bir zaman değinirim artık...

Neymiş bu microsoft be tapalım bari :D Te allahım ya !!!
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SystemApps 5 yıl dirty_dancer
dirty_dancer

SystemApps

pc platformunun göz bebeği microsoftdur.ve anlaşılan bu durumu bir 10 yıl daha garantilemiş görünüyor.hernekadar yok zorluyor burnunun dikine gidiyor dense de adamlar oturmuşlar kullanıcıların birebir genel talepleriyle uğraşmışlar 8.1 deişte şirket budur stabilite budur teknoloji budur güven budur rakipsiz olmasına rağmen rakibi varmış gibi çalışan sürekli gelişmeye çalışıp radikal kararlara imza atan başka firma varmı? adamlar yanınızda on tane cihaz taşımayın diye genelde hiç bir üreticinin işine gelmeyecek hibrit segmentini oluşturudular.teknoloji çatalaşmaya başlasada microsoftun bıçak gibi anlayışı ortaya çıkan sorunları kesip attı.40 tane tarayıcı var ama şu modern ie nin videodaki performansına yetişen yok.sisteme gömülü virüs programı ile yeni bir anlayışa da imza attılar.üstelik ücretsiz....hele şu windows 8 kampanyası ile verdiğimiz 3 kuruşun ardından para veripte karşılığını kat ve kat aldığımız başka hiç bir şey yoktur diye düşünüyorum.hala bunun üstüne yok rezaletmiş diyenler hayatınızdan bir microsoftu hatta ona bile gerek yok windowsu silin bakalım.ubuntu pardus 10 tane işletim sistemi kullansanızda hiç biri o beğenmedeğiniz vista bile etmez.nankör olmayın bu şirkete karşı ve değerini bilin.mobil platformdaki güzelliklerinede başka bir zaman değinirim artık...

Neymiş bu microsoft be tapalım bari :D Te allahım ya !!!


eğer teknolojiyi ilah olarak benimsiyorsan tapacakların arasında ilk 3e girecek olan şirkettir kendileri.tabi böylesine bir mantığı ilahlaştırmak yerine bazı şeylerin farkında olmanı daha çok isterdim.neyse microsoftu küçümseyen bir zihniyete bişeyleri ispat etmeye hiç niyetim yok.beyin bedava....
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DH Misafiri 5 yıl
bilmiyorum farkında mısın ama microsoft kimseye sormuyor
canın isterse diyor
beğenmiyorsan linux kullan
veya paraları bayıl mac al
Burda (teknoloji dünyasında) demokrasi yok!
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Menow 5 yıl
SystemApps
pc platformunun göz bebeği microsoftdur.ve anlaşılan bu durumu bir 10 yıl daha garantilemiş görünüyor.hernekadar yok zorluyor burnunun dikine gidiyor dense de adamlar oturmuşlar kullanıcıların birebir genel talepleriyle uğraşmışlar 8.1 deişte şirket budur stabilite budur teknoloji budur güven budur rakipsiz olmasına rağmen rakibi varmış gibi çalışan sürekli gelişmeye çalışıp radikal kararlara imza atan başka firma varmı?

Rakipsiz mi? :)
Tabletlerde ve cep telefonlarında Andorid ile her işini güzelce halledebilen çok ciddi bir kitle var. Bu insanların PC'ye bağımlılığı %80 yok oldu. Facebook'a girme oranları geçen sene ilk defa PC den daha fazla oldu. Şimdilerde bakmaya bile gerek yok.
Tabletlerin ve telefonların hedefinde ciddi oranda PC'ler var. HEr ne kadar desek de tablet ve telefonlar PC lerin yerini alamaz ama rakamlar bunu göstermiyor.
Şimdi size soruyorum. Rakipsiz dediğiniz PC pazarı gittikçe küçülür ve piyasanın %10'u na hitap ederse bu alanda rakibin olmasına gerek kalırmı???
Windows gelişmenin farkında! Kendini bir an evvel Tablet ve Cep telefonlarında güçlendirmeye çalışıyor.
PC pazarı hiç bir zaman ölmeyecek orası doğru, ama gittikçe küçüleceği kesin! Ve bu pazarın Microsoft'a yetmemeye başlayacağı da kesin!
Microsoft, PC platformuna rakip platformlar ile rekabet ediyor, bunu düşünmeniz lazım...! Android ile IOS ile özellikle...
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SystemApps 5 yıl Menow
Menow

SystemApps

pc platformunun göz bebeği microsoftdur.ve anlaşılan bu durumu bir 10 yıl daha garantilemiş görünüyor.hernekadar yok zorluyor burnunun dikine gidiyor dense de adamlar oturmuşlar kullanıcıların birebir genel talepleriyle uğraşmışlar 8.1 deişte şirket budur stabilite budur teknoloji budur güven budur rakipsiz olmasına rağmen rakibi varmış gibi çalışan sürekli gelişmeye çalışıp radikal kararlara imza atan başka firma varmı?


Rakipsiz mi? :)

Tabletlerde ve cep telefonlarında Andorid ile her işini güzelce halledebilen çok ciddi bir kitle var. Bu insanların PC'ye bağımlılığı %80 yok oldu. Facebook'a girme oranları geçen sene ilk defa PC den daha fazla oldu. Şimdilerde bakmaya bile gerek yok.

Tabletlerin ve telefonların hedefinde ciddi oranda PC'ler var. HEr ne kadar desek de tablet ve telefonlar PC lerin yerini alamaz ama rakamlar bunu göstermiyor.

Şimdi size soruyorum. Rakipsiz dediğiniz PC pazarı gittikçe küçülür ve piyasanın %10'u na hitap ederse bu alanda rakibin olmasına gerek kalırmı???

Windows gelişmenin farkında! Kendini bir an evvel Tablet ve Cep telefonlarında güçlendirmeye çalışıyor.

PC pazarı hiç bir zaman ölmeyecek orası doğru, ama gittikçe küçüleceği kesin! Ve bu pazarın Microsoft'a yetmemeye başlayacağı da kesin!

Microsoft, PC platformuna rakip platformlar ile rekabet ediyor, bunu düşünmeniz lazım...! Android ile IOS ile özellikle...

sadece pc oyuncularınızı düşünsen bile %10un sadece hayal ürünü olduğunu söylemeye gerek yoktur heralde...


neye dayanarak tabletlerin ve telefonların hedefinde ciddi oranda pcler var diyebiliyorsunuzki? arm daha atomları geçememişken üstelik
. ayrıca microsoftun tablet pazarında güçlenmeye çalıştığını idda etmekde çok saçma hibrit gibi tablet pc ler varken...



zaten benim rakipsiz dediğim kısım pc platformu idi... siz ise pc ile segmenleri karşılaştırmak gibi çok ciddi bir hata yapmışsınız.bu nedenle yazdıklarınızın neresinden tutsam elimde kalıyor...


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