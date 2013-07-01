Windows 8.1 Pro Preview video inceleme "Microsoft'un en yeni işletim sistemi mercek altında"

Microsoft'un önizleme sürümünü birkaç gün önce kullanıma sunduğu Windows 8.1'i masaya yatırdık. Çok sayıda güncelleme, eklenen yeni özellikler, yeni uygulamalar ve beraberinde getirdiği diğer tüm geliştirmeler ile Microsoft'un en yeni ve iddialı işletim sistemi çözümü olan Windows 8.1 Pro'ya ilişkin merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.

önizleme indirme adresi şu şekilde;



http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/preview-download Windows 8 kullanıcılarının, çıktığı dönemde ücretsiz olarak edineceği Windows 8.1'i denemek isteyenler içinşu şekilde;