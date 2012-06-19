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Windows 8'deki takvim uygulaması detaylanıyor

6 yıl
1,9b
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İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Merakla beklenen Windows 8’in geliştirme çalışmalarının kamuoyuna aktarıldığı ‘Building Windows 8’ blog sayfasında detaylanan uygulamalar arasında takvimde yerini aldı.

Kullanıcıların hayatlarını daha net görmeleri için tasarlandığı belirtilen uygulamada kayıtların daha kolay okunması ve dikkat dağıtıcı ögelerin uygulamada yer almamasına dikkat edildiği belirtiliyor. Kullanıcıların işini kolaylaştırmak için gösterilen bilgilerin en alt düzeyde tutulduğu takvimde önemli etkinliklerin uygulama üzerindeki renklerinin değiştirilmesine de imkan veriliyor. Metro arayüz tasarımı ile geliştirilen takvim uygulaması kullanımın kolaylaştırılması için yeni etkinlik arayüzünü sade tutulurken, verimli bildirim seçeneklerinin ve geliştirilmiş planlama ipuçlarının sayesinde uygulama daha işlevsel bir hale geliyor.

Geliştirme aşamasında kullanıcılar tarafından gelen bildirim ve önerilerinde dikkate alındığı uygulamanın ne kadar işlevsel olduğu ilerleyen dönemlerde kullanıcı deneyimleri ile daha fazla detaylanacaktır. 
http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/06/15/designing-the-windows-8-calendar-app.aspx Yorum Yaz
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freestyle_ 6 yıl en beğenilen
Bırakın takvimi şimdi , bu saatlerde Microsoft bir tanıtım yaptı ve bitti haberiniz var mı? Anasafyada hiçbir bilgi bulamadım. Apple yapsa 20 gün önceden anasafyada haberleri dönerdi.
Bırakın takvimi şimdi , bu saatlerde Microsoft bir tanıtım yaptı ve bitti haberiniz var mı? Anasafyada hiçbir bilgi bulamadım. Apple yapsa 20 gün önceden anasa...
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Oziko 6 yıl
sertacarslan
Görsellik nerede? Winmo ile mi rekabet edeceksin yoksa iOS ya da Android ile mi???

Metro bu. İlginç bir stili var, benim çok hoşuma gitti, bir dene istersen farklı yaklaşacaksın.
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PENDRAG0N 6 yıl
iyi olmuş farklı ama eksikleri yok değil
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sertacarslan 6 yıl
Görsellik nerede?
Winmo ile mi rekabet edeceksin yoksa iOS ya da Android ile mi???
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yigong2033 6 yıl
Apple yapsa 20 gün önceden anasafyada haberleri dönerdi.
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freestyle_ 6 yıl en beğenilen
Bırakın takvimi şimdi , bu saatlerde Microsoft bir tanıtım yaptı ve bitti haberiniz var mı? Anasafyada hiçbir bilgi bulamadım. Apple yapsa 20 gün önceden anasafyada haberleri dönerdi.
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LLoncept 6 yıl
takvimi şuana kadar hiç kullanmadım , halada kullanıcam gibi durmuyo
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