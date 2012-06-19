Windows 8'deki takvim uygulaması detaylanıyor





Merakla beklenen Windows 8’in geliştirme çalışmalarının kamuoyuna aktarıldığı ‘Building Windows 8’ blog sayfasında detaylanan uygulamalar arasında takvimde yerini aldı.

http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/06/15/designing-the-windows-8-calendar-app.aspx

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Kullanıcıların hayatlarını daha net görmeleri için tasarlandığı belirtilen uygulamada kayıtların daha kolay okunması ve dikkat dağıtıcı ögelerin uygulamada yer almamasına dikkat edildiği belirtiliyor. Kullanıcıların işini kolaylaştırmak için gösterilen bilgilerin en alt düzeyde tutulduğu takvimde önemli etkinliklerin uygulama üzerindeki renklerinin değiştirilmesine de imkan veriliyor. Metro arayüz tasarımı ile geliştirilen takvim uygulaması kullanımın kolaylaştırılması için yeni etkinlik arayüzünü sade tutulurken, verimli bildirim seçeneklerinin ve geliştirilmiş planlama ipuçlarının sayesinde uygulama daha işlevsel bir hale geliyor.Geliştirme aşamasında kullanıcılar tarafından gelen bildirim ve önerilerinde dikkate alındığı uygulamanın ne kadar işlevsel olduğu ilerleyen dönemlerde kullanıcı deneyimleri ile daha fazla detaylanacaktır.