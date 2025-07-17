Windows 11’e 10 yeni özellik geliyor: İşte yeni özellikler

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Tam Boyutta Gör Microsoft, 2025'in ilk yarısında Windows 11 için birçok yeniliği kullanıcılara sundu. Ancak esas büyük güncelleme yılın ikinci yarısında yayınlanacak olan Windows 11 25H2 sürümüyle kullanıcılara verilecek. Bu sürümle birlikte hem işlevsellik artıyor hem de kullanıcı deneyimi önemli ölçüde değişiyor. Microsoft öne çıkan çoğu özelliği halihazırda önizleme yapılarında test ediyor. İşte test edilen ve yakında kullanıcılara sunulacak en dikkat çekici 10 yeni özellik:

Yeni Başlat Menüsü

Tam Boyutta Gör Microsoft’un üzerinde uzun süredir çalıştığı yeni Başlat menüsü, daha büyük boyutlar, daha fazla düzen ve kullanıcıdan gelen geri bildirimleri dikkate alan bir tasarımla geliyor. Artık tüm uygulamalar, menünün en üst seviyesinde yer alıyor; böylece önceki sürümlerde olduğu gibi ikinci bir sayfaya geçiş yapmaya gerek kalmıyor. Ayrıca istenirse "Önerilenler" bölümü tamamen kapatılabilecek. Microsoft, kullanıcıların tercihine göre Başlat menüsünde iki yeni görünüm sunuyor; kategori görünümü ve grid görünümü.

Uyarlanabilir Enerji Tasarrufu

Tam Boyutta Gör Yeni Adaptive Power Saver (Uyarlanabilir Enerji Tasarrufu) özelliği, artık yalnızca pil seviyesine göre değil, sistemin anlık işlem yüküne göre devreye giriyor. Üstelik ekranı karartmadan çalışıyor. Bu sayede laptop, tablet ve taşınabilir cihazların pil ömrünün artırılması hedefleniyor. Uyarlanabilir enerji tasarrufuna Ayarlar - Sistem - Güç ve Pil menüsünden erişilebilecek.

Ses ve parlaklık göstergeleri taşınabilecek

Tam Boyutta Gör Ses veya parlaklık gibi açılır menüler Windows 11 25H2 güncellemesiyle birlikte ekranın sol üstüne veya ortasına taşınabilecek. Microsoft, donanım göstergelerinin veya açılır menülerin görüntüleneceği yeri seçmenize izin verecek.

Ayarlar’a yapay zeka desteği

Sadece Copilot+ bilgisayarlarda yer alacak bu özellik sayesinde, kullanıcılar sistemle doğal bir şekilde konuşarak sorunlarını çözebilecek. Örneğin, "İmlecim çok küçük" dediğinizde sistem bunu algılayıp çözüm sunacak. Microsoft, bu özelliği sunmak için “Mu” adlı küçük dil modelini (SLM) kullanacak ve bu, doğrudan Ayarlar uygulamasına entegre edilecek.

Bildirim merkezine saat geliyor

Tam Boyutta Gör Windows 10'daki büyük saat göstergesi geri dönüyor. Artık bildirim merkezi ya da takvim açıldığında daha büyük bir saat görüntülenebilecek. Dileyen kullanıcılar bu özelliği devre dışı da bırakabilecek.

Kilit ekranı kişiselleştirmesi

Yeni güncellemeyle birlikte kilit ekranında hangi widget'ların görüneceği kullanıcı tarafından seçilebilecek. Sadece hava durumu ya da trafik bilgisi isteyen kullanıcılar artık diğerlerini devre dışı bırakabilecek.

Yeni kurtarma özelliği

Tam Boyutta Gör 2024 yazındaki büyük çökme sonrası geliştirilen bu güvenlik özelliği, başlatılamayan sistemlerin kurtarma ortamından Windows Update'e bağlanarak onarım almasına olanak tanıyor. Quick Machine Recovery (QMR) adındaki özellik Microsoft sunucularına bağlanarak yaygın önyükleme sorunlarını gideren güncellemeyi indiriyor ve yüklüyor.

Gelişmiş ayarlar menüsü

Windows Gelişmiş Ayarları bölümü, yakında Ayarlar uygulamasındaki Geliştiriciler için bölümünün yerini alacak. Bu bölüm, artık kaldırılan Dev Home uygulamasının belirli özelliklerini, dizinlerdeki uzun yolları değiştirme, Sanal Çalışma Alanları ayarları, Dosya Gezgini kaynak kodu entegrasyonu ve daha fazlasını içerecek. Ayrıca Microsoft, yeni bölümü Görev Çubuğu, Dosya Gezgini, Terminal, Sanal Çalışma Alanları ve daha fazlası gibi özellik gruplarıyla biraz daha düzenli hale getiriyor.

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Mavi Ekran’a veda

Tam Boyutta Gör Efsaneleşen "Blue Screen of Death" veya daha bilindik adıyla Mavi Ekran tarih oluyor. Yeni dönemde sistem hatalarında karşımıza "Black Screen of Death" çıkacak. Bu ekran daha sade, QR kodsuz ve Windows 11 logosuz olacak. Yeni siyah ekranda, sistemin çökmesine neden olan hata kodu ve hatalı sürücü bilgisi doğrudan gösterilecek.

Geçiş anahtarı gelişiyor

1Password gibi üçüncü taraf yöneticilerle çalışan passkey (geçiş anahtarı) entegrasyonu artık daha güçlü. Windows Security, internetteki girişlerde hem mevcut passkey’leri kullanabilecek hem de yenilerini kaydedebilecek.

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Windows 11’e 10 yeni özellik geliyor: İşte yeni özellikler

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