Windows 11’e 10 yeni özellik geliyor: İşte yeni özellikler

Sadece Copilot+ bilgisayarlarda yer alacak bu özellik sayesinde, kullanıcılar sistemle doğal bir şekilde konuşarak sorunlarını çözebilecek. Örneğin, "İmlecim çok küçük" dediğinizde sistem bunu algılayıp çözüm sunacak. Microsoft, bu özelliği sunmak için “Mu” adlı küçük dil modelini (SLM) kullanacak ve bu, doğrudan Ayarlar uygulamasına entegre edilecek.
Bildirim merkezine saat geliyor
Kilit ekranı kişiselleştirmesi
Yeni güncellemeyle birlikte kilit ekranında hangi widget'ların görüneceği kullanıcı tarafından seçilebilecek. Sadece hava durumu ya da trafik bilgisi isteyen kullanıcılar artık diğerlerini devre dışı bırakabilecek.
Yeni kurtarma özelliği
Gelişmiş ayarlar menüsü
Windows Gelişmiş Ayarları bölümü, yakında Ayarlar uygulamasındaki Geliştiriciler için bölümünün yerini alacak. Bu bölüm, artık kaldırılan Dev Home uygulamasının belirli özelliklerini, dizinlerdeki uzun yolları değiştirme, Sanal Çalışma Alanları ayarları, Dosya Gezgini kaynak kodu entegrasyonu ve daha fazlasını içerecek. Ayrıca Microsoft, yeni bölümü Görev Çubuğu, Dosya Gezgini, Terminal, Sanal Çalışma Alanları ve daha fazlası gibi özellik gruplarıyla biraz daha düzenli hale getiriyor.
Mavi Ekran’a veda
Geçiş anahtarı gelişiyor
1Password gibi üçüncü taraf yöneticilerle çalışan passkey (geçiş anahtarı) entegrasyonu artık daha güçlü. Windows Security, internetteki girişlerde hem mevcut passkey’leri kullanabilecek hem de yenilerini kaydedebilecek.
ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h
ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h
anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya