OpenAI, ChatGPT için Google Cloud'u da kullanacak

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT'nin arkasındaki altyapıyı güçlendirmek için Google Cloud Platform’u da kullanacağını resmen duyurdu. Şirket, bu kararla birlikte bulut bilişimdeki kapasite ihtiyacını karşılamak adına Microsoft’un dışına çıkarak çoklu sağlayıcı modeline geçiş yaptı.

Microsoft tekeli kırılıyor

OpenAI bugüne kadar bulut altyapısında ağırlıklı olarak Microsoft Azure’dan faydalanıyordu. Ancak artan kullanıcı talebi ve büyük dil modellerinin devasa işlem gücü ihtiyacı şirketi yeni ortaklara yöneltti. OpenAI artık ChatGPT ve API hizmetleri için Microsoft dışında CoreWeave, Oracle ve Google Cloud altyapılarını da kullanacak.

Bu gelişme, özellikle Amazon ve Microsoft'un arkasında kalan Google’ın bulut bölümü için önemli bir kazanım olarak görülüyor. Google aynı zamanda, OpenAI’dan ayrılan mühendislerin kurduğu rakip yapay zekâ şirketi Anthropic ile de bulut iş birliğine sahip.

OpenAI’ın kullanacağı Google Cloud altyapısının ABD, Japonya, Hollanda, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde devreye gireceği bildirildi.

Ortaklık evrildi

Öte yandan Microsoft, OpenAI’ın en büyük destekçilerinden biri olmaya devam etse de, taraflar arasındaki ilişki tek yönlü olmaktan çıkmış durumda. Ocak ayında Microsoft, OpenAI’ın ihtiyaç duyduğu durumlarda öncelikli teklif hakkı sunmayı kabul etti. Ancak OpenAI artık yalnızca Microsoft’a bağlı kalmayacak şekilde operasyonlarını yeniden yapılandırıyor. Yine de Microsoft, OpenAI API’leri üzerindeki münhasır haklarını elinde tutmayı sürdürüyor.

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OpenAI CEO’su Sam Altman, Nisan ayında yaptığı bir paylaşımda şirketin grafik işlemci (GPU) sıkıntısı yaşadığını açıkça dile getirmişti. Bu çerçevede OpenAI, Mart ayında yaklaşık 12 milyar dolarlık bir anlaşma ile CoreWeave ile 5 yıllık bir bulut kapasitesi anlaşması imzalamıştı. Geçtiğimiz yıl da Oracle, Microsoft ve OpenAI iş birliğiyle Azure platformunun Oracle altyapısına taşınmasına destek vermişti.

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OpenAI, ChatGPT için Google Cloud'u da kullanacak

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