Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8'in Geliştirici Önizleme sürümü duyuruldu; İşte ilginç istatistikler

7 yıl
92,3b
1
54
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft şu anda devam eden BUILD Konferansı'nda, Windows 8 işletim sisteminin Geliştirici Önizleme Sürümü'nü duyurdu. Bu beta öncesi sürümde Microsoft, x86 ile birlikte ARM platformuna da destek sunarken, geliştiricilerin bu haftanın sonuna doğru Windows Dev Center üzerinden bu sürümü indirebileceği açıklandı. 
Windows 7 ile kıyaslandığında çekirdek seviyesinde radikal güncellemeler ve çok sayıda yeni özellik içeren Windows 8 sistem bellek kaynaklarını daha az tüketirken, yeni eklenen hızlı açılış modu ile sadece saniyeler içerisinde kullanıma hazır hale gelebiliyor.
Görev Yöneticisi ve Windows Gezgini gibi geleneksel Windows özelliklerinin yenilendiği Windows 8 işletim sisteminde ayrıca yerleşik uygulama mağazası, hem dokunmatik hem de fare/klavye ile kullanım yatkın geliştirilmiş arabirim, Internet Explorer 10 ve dokunmatik kontrol baz alınarak geliştirilen yeni Metro grafik arayüzüne yer veriliyor. 
Artan rekabet koşulları çerçevesinde Microsoft'un geliştirme çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğü Windows 8 işletim sistemi için şirket içerisinde 2 milyon kez kurulum gerçekleştirildiği, 9.3 milyon performans testi yapıldığı, 1 trilyon telemetri verisinin analiz edildiği ve 380 bin saatlik uyumluluk testi gerçekleştirildiği ifade ediliyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Carna[q]e 7 yıl en beğenilen
Ben hala XP'deyim, ama bellek kullanımı vs. XP gibiyse hemen geçerim.

Not: Fakirim.
1 Yanıt Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheFormul 7 yıl
Windows 7 den çok memnunun inşallah buda güzel olur
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metin* 7 yıl
Xp kullanmak şu zamanda 3310 kullanmak gibi birşey microsoft bile dğesteğini kesti yakında kullananlar hapse atılcak


Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AttandeD 7 yıl
Ben indirdim, kurdum ve denedim .. Yakinda inceleme paylasmayi dusunuyorum .. 2 tane arayuz var, birisi win7 ile ayni(windows gezgini ve taskbar da yeni islevler var) digeri ise tamamem yeni metro arayuzu .. Metro arayuzu baya hosuma gitti, ayrica baslat tusu kalkti .. Bu arada yaninda bir suru dokunmatik uygulamayla geliyor ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 7 yıl
tema değiştirmekten başka birşey yapmıyor bu adamlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ec865 7 yıl
Bence microsoft windows phone ile windowsu birleştirmeli. Düşünsenize cep telefonumuzda da windows kullanabildiğimizi. Zaten arayüz hazır. Windows phone 8 windows 8 ismi bile uygun. Daha ne bekliyor? Tek işletim sistemi ile üç platformu kontrol edebilir. Google bile Android 4.0 tek işletim sistemi ile hem tabletleri hem cep telefonlarını kapsayacak. Böyle bir şey olursa satış rekorları kırar diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 7 yıl
XP'den direk Win8'e geçiş yapmayı düşünüyorum. Bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caves 7 yıl
Carna[q]e

Ben hala XPdeyim, ama bellek kullanımı vs. XP gibiyse hemen geçerim. Not: Fakirim.


Fakirim esprisi hoş olmuş, tebrikler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caves 7 yıl
| OMG! |
tablet piyasasında geri kalmamak için + tablet-pc-mobil cihazdan oluşan bir ekosistemin temellerini attılar bi nevi,arm desteği,bulut depolama falan,bunlar windows 7de olmayan büyük yenilikler,,eğer yalnızca pc yönünden bakıcak olursak,evet win8e pek gerek yoktu diyebiliriz.


Aynen katılıyorum.

Windows, Masaüstü - Mobil hybrid bir işletim sistemine doğru evrimleşiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jehan 7 yıl
cihoanktr
sanal makinayı nereden buluyorsunuz? link verecek olan?

virtualbox.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anilfb12 7 yıl
Ben hala xp'deyim vista windows7 vb hiç kullanmadım.Ama w8 güzele benziyor geçebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jehan 7 yıl
Windows XP; logitech z5500, nokia 6600, pioneer 6985, Playstation ONE, honda civic 93" HB gibidir. Bu kadar iyi yaptıkları için pişmanlık duyulcak seviyededirler. Ama mutlaka daha iyisi çıkmıştır. Bu da xp için win7 dir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deníz 7 yıl
Googleden adım bekliyoruz,w8 ne kadar iyi olsada nokia gibi kıt firmayla anlaşmaları çok yanlıştı, googlenin adımından sonra yanlışını görecek
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ama=neden 7 yıl Deníz
Allen Walker

Googleden adım bekliyoruz,w8 ne kadar iyi olsada nokia gibi kıt firmayla anlaşmaları çok yanlıştı, googlenin adımından sonra yanlışını görecek


Win 8 'le nokia anlaşmasının ne ilgisi var? Nokia kıt firma !!????

Google'dan beklediğiniz adım chrome os sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abulut 7 yıl
denedim ana ekranı hiç güzel değil diğer özellikler windows 7 nin güncellenmiş şekli.görünüş le oynamışlar o kadar alışmak kolay olmayacak standart start tıkladığınız zaman büyük ikonlu bir ekran geliyor farkı o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EXPANDER 7 yıl
win 8 i gördükten sonra win 7 den kimse kopmaz:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
| OMG! | 7 yıl
SiLenzi0
Windows 7 bukadar tutmuşken 8i niye çıkardılar anlamadım..

tablet piyasasında geri kalmamak için + tablet-pc-mobil cihazdan oluşan bir ekosistemin temellerini attılar bi nevi,arm desteği,bulut depolama falan,bunlar windows 7de olmayan büyük yenilikler,,eğer yalnızca pc yönünden bakıcak olursak,evet win8'e pek gerek yoktu diyebiliriz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 7 yıl
Microsoft iddia ettiği gibi mobil işletim sistemi ile desktop işletim sistemini birbirine entegre edebilirse muazzam bir iş yapmış olur. Ama bunu nasıl yapacak gerçekten merak ediyorum. İnşaallah yüzüne gözüne bulaştırmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SerseriGezgin 7 yıl
ben ısınamadım windows 8e bunlara kalsa her yıl yeni sistem paketi yaparlar ne özelliği var allahaşkına? hızlı açılıyormuşmuş..
para tuzağına düşmeyin.. ayrıca o hızlı açılış olayına pekde rağbet etmemek lazım çünkü bu olayı yapabilecek bilgisayarda uefi standardı olması şart.. ee buda her bilgisayarda olmadığına göre..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Metro arayüzünü beğenmeyenler olmuş. Kötü falan demişler de. Bence hoş bir şey. Ben kullanıyorum ve Metro arayüzü hoş birşey. Nasıl XP den 7 ye gecince daha görsel, göze daha hoş geliyor Metro arayüzü de aynı öyle işte...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
92328 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, download ve
5 etiket daha önizleme build windows 8 geliştirici microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Özel Video: İstanbul'da "inovasyon" rüzgarı esti 7 yıl Dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu Gigaset SL910'u inceledik 7 yıl AMD'den dünya rekoru; Bulldozer FX işlemcisi 8.4GHz'e çıkartıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim