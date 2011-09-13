Windows 8'in Geliştirici Önizleme sürümü duyuruldu; İşte ilginç istatistikler

Microsoft şu anda devam eden BUILD Konferansı'nda, Windows 8 işletim sisteminin Geliştirici Önizleme Sürümü'nü duyurdu. Bu beta öncesi sürümde Microsoft, x86 ile birlikte ARM platformuna da destek sunarken, geliştiricilerin bu haftanın sonuna doğru Windows Dev Center üzerinden bu sürümü indirebileceği açıklandı.

Windows 7 ile kıyaslandığında çekirdek seviyesinde radikal güncellemeler ve çok sayıda yeni özellik içeren Windows 8 sistem bellek kaynaklarını daha az tüketirken, yeni eklenen hızlı açılış modu ile sadece saniyeler içerisinde kullanıma hazır hale gelebiliyor.

Görev Yöneticisi ve Windows Gezgini gibi geleneksel Windows özelliklerinin yenilendiği Windows 8 işletim sisteminde ayrıca yerleşik uygulama mağazası, hem dokunmatik hem de fare/klavye ile kullanım yatkın geliştirilmiş arabirim, Internet Explorer 10 ve dokunmatik kontrol baz alınarak geliştirilen yeni Metro grafik arayüzüne yer veriliyor.

Artan rekabet koşulları çerçevesinde Microsoft'un geliştirme çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğü Windows 8 işletim sistemi için şirket içerisinde 2 milyon kez kurulum gerçekleştirildiği, 9.3 milyon performans testi yapıldığı, 1 trilyon telemetri verisinin analiz edildiği ve 380 bin saatlik uyumluluk testi gerçekleştirildiği ifade ediliyor.