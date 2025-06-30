Microsoft'un yeni AI çipi ertelendi: Nvidia, farkı açıyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un yapay zeka çiplerine yönelik yatırımı, bu kez istenen hızda ilerlemiyor. Son bilgilere göre Maia serisinin devamı olan "Braga" hızlandırıcısında en az 6 aylık ciddi bir gecikme yaşanacak. Bu gecikme ise sektördeki Nvidia hakimiyetine karşı şirketi zora sokabilir.

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Kaçıranlar için Braga, 5nm süreciyle geliştirilen Maia 100'ün halefi olarak konumlandırılıyor ve veri merkezlerinde Copilot ve Azure OpenAI gibi hizmetlerde maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Ancak Maia 100’ün dahi henüz geniş çapta kullanıma girmemiş olması, Microsoft'un altyapı tarafında Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltma planlarını askıya alabilir.

Şirket içinden sızan bilgiler ise, OpenAI'in talep ettiği son dakika tasarım değişikliklerinin çipin simülasyonlarını istikrarsız hâle getirdiği yönünde. Aynı zamanda mühendis kadrosundaki kayıplar, ekiplerin %20'ye varan oranlarda küçülmesine yol açtı. Bu da çipin çıkış tarihini 6 aylık bir gecikme ile 2026 yılına uzatacak.

Bu arada, AI yarışı yalnızca Microsoft ve Nvidia arasında değil. Amazon, bu yıl Trainium 3 ile sahneye çıkarken; Google ise Nisan ayında tanıttığı yedinci nesil TPU çipiyle performans çıtasını yukarı taşıdı. Öte yandan Nvidia CEO'su Jensen Huang, rakiplerin özelleştirilmiş çip hamlelerini küçümseyerek, "Zaten en iyisi elimizdeyse neden başkasını yapasınız?" açıklamasıyla iddiasını yineledi.

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Microsoft cephesindeki gecikmeler, bu açıklamaları doğrular nitelikte. Braga'nın ertelenmesi, Azure'un Nvidia çiplerine daha uzun süre bağımlı kalacağı anlamına geliyor. Bu da hem operasyonel maliyetleri artırıyor hem de Microsoft’un yapay zeka pazarındaki rekabet gücünü sınırlıyor olacak.

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