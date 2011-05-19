Windows 8'in dört farklı ARM versiyonu hazırlanıyor; Geriye dönük yazılım desteği olmayacak

Geleneksel olarak her yıl Ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bazı isimler öne çıkıyorlar. Bu yıl yapılan etkinliği dikkate aldığımızda ise öne çıkan isimler arasında Microsoft'un da yer aldığını görüyoruz zira firma, Windows 8'in ARM versiyonunun da olacağını açıklamakla kalmamış bir de demo gerçekleştirmişti.

Mevcut pazar payları dikkate alındığında Apple'ın açık bir farkla kontrol ettiği ancak diğer taraftan Android işletim sistemiyle Google'ın da hızlı bir yükseliş içerisinde olduğu tablet bilgisayar arenasında iddialı olmayı hedefleyen Microsoft'un çalışmaları sürüyor. Kapalı kapılar ardında Windows 8'in hem x86 hem de ARM versiyonları üzerinde çalışan firma, kimilerine göre Windows tarihinin en "radikal" güncellemeleri üzerinde çalışıyor ve çekirdekten kullanıcı arayüzüne kadar hemen her noktada köklü değişiklikler hazırlıyor.

Intel kıdemli başkan yardımcısı Renee James

Windows 8 işletim sistemiyle ilgili olarak gizliliğe büyük önem veren Microsoft, şu ana kadar çok fazla açıklama yapmadı. Ancak yeni işletim sistemiyle ilgili bazı detaylar, dünyanın en büyük işlemci üreticisi olan Intel'in yazılımlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Renee James tarafından "Yatırımcılar Toplantısı" etkinliğinde açıklandı.

Renee James'in paylaştığı bilgilere göre, ARM platformu için hazırlanan Windows 8 işletim sisteminin dört farklı versiyonu olacak. Bilindiği üzere ARM platformu akıllı telefonlardan tabletlere hatta son dönemde sunuculara kadar pek çok alanda kullanılıyor ve Windows 8'in ilgili dört versiyonunu da bu alanlar için optimizasyonlar içermeleri bekleniyor. Yeni versiyonlarla ilgili olarak, ARM tabanlı Windows 8'in, işletim sisteminin x86 tabanlı versiyonları için hazırlanan uygulamalarla uyumlu olmayacağını yani geriye dönük destek getirmeyeceğini söyleyen Renee James, Windows 8'in Intel yani x86 platformu için hazırlanan versiyonlarından en az bir tanesinin ise akıllı telefon ve tabletlere optimize olacağını belirtti.

Bir Microsoft geleneği olarak Windows işletim sisteminin her yeni sürümü farklı versiyonlardan oluşur. Ancak bu defa yani Windows 8 ile birlikte araya ARM versiyonlar ile akıllı telefon ve tabletlere optimize versiyonlar da girdiğinde yeni işletim sistemi, firma tarihinin farklı versiyonlar açısından çeşitliliğin en fazla olduğu sürümü olacak gibi görünüyor.

Renee James'in açıklamalarına göre Windows 8'in ARM platformuna yönelikl 4 versiyonu olacak

Kısaca özetlemek gerekirse, Intel'e göre Windows 8'in ARM platformu için 4 versiyonu olacak ve bunların hiç bir tanesi mevcut Windows uygulamalarına doğal destek sunmayacak. Doğal destek diyoruz zira çeşitli emülatörler veya sanallaştırılmış ortamlarda yazılım uyum ve verimliliğinin ne derece olacağını şu an için bilmiyoruz.

Windows 8 işletim sistemine ilişkin merak edilen pek çok detayın Eylül ayında yapılacak Profesyonel Geliştiriciler Konferansı'nda açıklanması bekleniyor.