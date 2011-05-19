Windows 8'in dört farklı ARM versiyonu hazırlanıyor; Geriye dönük yazılım desteği olmayacak

Geleneksel olarak her yıl Ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bazı isimler öne çıkıyorlar. Bu yıl yapılan etkinliği dikkate aldığımızda ise öne çıkan isimler arasında Microsoft'un da yer aldığını görüyoruz zira firma, Windows 8'in ARM versiyonunun da olacağını açıklamakla kalmamış bir de demo gerçekleştirmişti.
Mevcut pazar payları dikkate alındığında Apple'ın açık bir farkla kontrol ettiği ancak diğer taraftan Android işletim sistemiyle Google'ın da hızlı bir yükseliş içerisinde olduğu tablet bilgisayar arenasında iddialı olmayı hedefleyen Microsoft'un çalışmaları sürüyor. Kapalı kapılar ardında Windows 8'in hem x86 hem de ARM versiyonları üzerinde çalışan firma, kimilerine göre Windows tarihinin en "radikal" güncellemeleri üzerinde çalışıyor ve çekirdekten kullanıcı arayüzüne kadar hemen her noktada köklü değişiklikler hazırlıyor.
Intel kıdemli başkan yardımcısı Renee James
Windows 8 işletim sistemiyle ilgili olarak gizliliğe büyük önem veren Microsoft, şu ana kadar çok fazla açıklama yapmadı. Ancak yeni işletim sistemiyle ilgili bazı detaylar, dünyanın en büyük işlemci üreticisi olan Intel'in yazılımlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Renee James tarafından "Yatırımcılar Toplantısı" etkinliğinde açıklandı.
Renee James'in paylaştığı bilgilere göre, ARM platformu için hazırlanan Windows 8 işletim sisteminin dört farklı versiyonu olacak. Bilindiği üzere ARM platformu akıllı telefonlardan tabletlere hatta son dönemde sunuculara kadar pek çok alanda kullanılıyor ve Windows 8'in ilgili dört versiyonunu da bu alanlar için optimizasyonlar içermeleri bekleniyor. Yeni versiyonlarla ilgili olarak, ARM tabanlı Windows 8'in, işletim sisteminin x86 tabanlı versiyonları için hazırlanan uygulamalarla uyumlu olmayacağını yani geriye dönük destek getirmeyeceğini söyleyen Renee James, Windows 8'in Intel yani x86 platformu için hazırlanan versiyonlarından en az bir tanesinin ise akıllı telefon ve tabletlere optimize olacağını belirtti.
Bir Microsoft geleneği olarak Windows işletim sisteminin her yeni sürümü farklı versiyonlardan oluşur. Ancak bu defa yani Windows 8 ile birlikte araya ARM versiyonlar ile akıllı telefon ve tabletlere optimize versiyonlar da girdiğinde yeni işletim sistemi, firma tarihinin farklı versiyonlar açısından çeşitliliğin en fazla olduğu sürümü olacak gibi görünüyor.
Renee James'in açıklamalarına göre Windows 8'in ARM platformuna yönelikl 4 versiyonu olacak
Kısaca özetlemek gerekirse, Intel'e göre Windows 8'in ARM platformu için 4 versiyonu olacak ve bunların hiç bir tanesi mevcut Windows uygulamalarına doğal destek sunmayacak. Doğal destek diyoruz zira çeşitli emülatörler veya sanallaştırılmış ortamlarda yazılım uyum ve verimliliğinin ne derece olacağını şu an için bilmiyoruz.
Windows 8 işletim sistemine ilişkin merak edilen pek çok detayın Eylül ayında yapılacak Profesyonel Geliştiriciler Konferansı'nda açıklanması bekleniyor.
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sen çok uçmuşsun masaüstünde linux varken neden kırma linux android kullanalım :)) Cep telefonu pazarında bir boşluk vardı.Elde sadece symbian ve ios vardı.
Samsung , motorola ,lg ,se gibi firmaların adam gibi işletim sistemi bile yoktu.Çoğu üst seviye telefonlarına nokia ya lisans parası verip symbian yükleyip satıyorlardı.
Baktılar bedava android çıktı hemen ona sarıldılar.
Yoksa android uzaydan gelmiş bir işletim sistemi filan değil ,sıradan bir işletim sistemi , arayüzü symbiana göre daha görsel , asıl başarısı bütün üreticilerin ortaklaşa bu platformdan medet ummasından kaynaklanıyor
Pcde android asla tutunamaz.Eğer ileride çıkarsa ben denemek için yüklemem bile
Dostum ANDROID'ın super uzaydan gelme bir işletim sistemi olduğunu savunan kim? Çok uçup uçmadığımı zamanla göreceğiz.
bana diyorsun ki Linux(en yaygını ubuntu) varken neden kırma linux olan android masa üstünde hakim olsun? Tek sebebi var, arkasında Google olması! Şimdi barz düşün, androi'in arkasında google olmasaydı sence genede android bu kadar yaygın olurmuydu??? Bu kadar kişi androide genede uygulama yazarmıydı??? Eğer sen bu soruya evet diyorsan bence biraz daha düşün.
Ha birde diyorsun ki masaüstü için android çıksa hayatta kurmam. 500.000 uygulaması olan işletim sistini denemek istemezsin ayni. Officinden her haltına kadar ve windowsatan çok daha hızlı ve görseli windowsa 10 basan bir işletim sistemini denemek istemezsen sen bilirsin :) Androidin Bu program desteği kısa sürede masaüstüne de gelecektir. Şu anki halini kur ve dene demiyorum elbette.
Masaüstünde android alışkanlıklarıyla bir işletim sisteminden bahsediyorum. ANdroidin alt yapısını bire bir kullanan bir işletim sisteminden bahsetmiyorum dikkatini çekerim. Yani masaüstünün yeni ubuntus u=ANDROID 5.0 dir misal, yeterli süre geçtikten sonra... Şu anda Google Chrome OS ile bir nebze ortalıkta farklı bir açıdanda olsa masaüstüne girmeye çalışıyor. Ama olmayacak, Chrome OS nin tutması çok zor. Her ne kadar Chrome tarayıcı üzerinden OS gibi kullanılacak olsada ve her ne kadar %12 lik bir kullanıcı kitlesi varsada ve her platformda chrome kurulduğu anda kullanılabiliyor olsa da yinede insanların şu vakitte masaüstü klasik alışkanlıkları bir anda devrilecek gibi değil. Bu nedenle ancak ANDROID'den girerse başarılı olabilir ve bunu göreceklerdir de. Hatta görüyorlardır. Tabete gelen Android 3.0 işletim sistemi oldukça masaüstüne yakın.
Tabiki burada tek rolü üstlenen Google değil. Google ANDROID ile bir akım başlattı. Gözlerimizi ARM platformuna çevirdi bir kere. Bu bile çok önemli bir adım. ARM güçlendikçe ANDROID alışkanlığı arttıkça ki bu şu anda hızlıca artıyor, iş benim dediğim noktaya doğru çorap söküğü gibi ilerleyecek.
Düşünün, microsoft bedava ve arkasında microsoft desteğini kesmiyor, güncelleştirme çıkartıyor ve platforma bir standart getiriyor... İşte Google Android şu anda bu.
Masaüstünde linuxlarda çok sağlam bir otoriteye sahip bir standart yok. EN sağlamı ubuntu ama ne kadar güçlü? Reklamı ne kadar var, Arkasında google kadar güçlü bir yapı var mı? Yok. Android masaüstüne geçtiği anda (ARM olsun X86 olsun ki ARM gelişirse ARM çok daha iyi seçim olur) UBUNTU nun adı okunmaz.
Sana şu kadarını söylüyorum. ATI ve Nvidia nın Mac OS lere driver desteği var biliyorsun. Bunu güncelde tutuyorlardır. Ve bunu sunan üreticiler. Ubuntuya bakalım birde. Yalvar yakar ATI ile görüşüp kullanıcılar driver geliştiriyor. En son ekran kartlarını tam anlamıyla desteklenmiyor bile ve ATI CCC çalışmıyor(yeni adı AMD CCC). Neden? Çünkü ne ATI ne Nvidia UBUNTU'yu sallamıyorlar.
Google diyecek ki Android 5.0 masaüstünde çalışacak. ATI(AMD) Android 5.0 çıkmadan googlla görüşüp driver hazırlar be! Android 5.0'a 1 yılda yazılacak uygulamanın sayısını düşünemiyorum. Ubuntunun bu zamana kadar yazılmış uygulama sayısını kaça katlar acaba?
Zamanında bir AMIGA vardı bilirmisin? Ben zorla ucuzunu 1.2v sini aldırabilmiştim. 512kb ram'i vardı bir 512 daha alınıp takılabiliyordu. İşte bu platform, halen daha en çok oyun yazılmış platform ünvanını elinde taşımaktadır. ANDROID bu başarıyı kurduğu yeni dengelerle hem oyunda hemde uygulamada elde edecektir.
Portable PS için yazılmış oyunlar bile şu anda ANDROID için baştan yazılıyor, ios için yazılmış oyunlar zaten ANDROID için çoktandır yazılmaya başlandı.
Bahsettiğimiz firma GOOGLE arkadaşlar, yolda 70'lik ninenize sorsanız ne işe yaradığını bilmese bile gogule olarak telafuz ettikleri firma :). Ninelerimizin bile bildiği firma şu anda işletim sistemi pazarında, tüm düşüncelerinizi bir daha gözden geçirin. Microsoft'tan bile çok daha reklamı olmuş ve bilinir bir firmadan bahsediyoruz... Ve çok daha agresif, çok daha yenilikçi bir firmadan bahsediyoruz.
Şunuda koyayım tam olsun
Laptop ı her zaman yanında olmuyor.
Dolayısı ile PDA da çalışması için bir windowsa ihtiyaç var.
Windows un da fazla güçlü donanım ve batarya ömrü sorunlarından dolayı bir PDA da yok.
(İstisnalar dışında)
Windows 8 Arm veya diğer mobile cpu lara göre düzenlenir desktop da win32 uygulamaları aynı şekilde çalıştıran bir sürümü çıkarsa o zaman Microsoft Androidi de İos uda uzun sürede olsa bile sollar geçer.
Bunun yerine x86 dan farklı bir platform os yapıp sürecekse vay haline.
Windows Mobile Phone 7 den bir farkı olmayacaktır.
biraz benle takıl o zaman :)
Diğer taraftan açıklamayı intel'in çalışanı yapıyor, kadının geriye dönük uyumluluk yok sözü kendi mimarileri olan X86 ya olan paralel çalışmaması anlamını taşıyor. Buradan şu anlam çıkıyor;
6 veya 7 adet Windows 8 X86-X64 versiyon,
4 adet Windows 8 ARM versiyon.
Sen gidersin elindeki donanıma göre x86 ya da ARM tabanlı W8 alır onu kurarsın,o zaman ARM sürümü masa üstünde çalışmaz ya da X86 sürüm tabletinde çalışmaz.
Bunun bir de güzel yani var, yıllardır intelin elinde tuttuğu ve windows kullanmak için mecburen almak zorunda olduğumuz x86 işlemciler yerine masaüstümüzde ARM işlemci alıp, windows kurabiliriz.
ANDORID ZIRVEDE, APPLE 2. MICROSOFT KAN AĞLIYOR...
Ben kafamda ANDOIRD tarafı olduğumdan bu şekilde kuruyorum. Sİzce ne derece gerçekçi bir düşünce bilemiyorum ama bence kuvvetle muhtemel.
Tabletlere reabet 2011 Eylül ayından sonra iyice artacak. 2014 e kadar laptopların 4 de 1 i tablet olacak. Bu tabletlerin %70'i Android olacak. Ama benim asıl kurgumun hassas noktaarı bu değil.
Windows tabletlere işletim sistemi desteği verdiğinde laptopların tabletlere oranı yarı yarıya olacak. Çünkü windows ile tabletler daha alınası cihazlar olacak alışkanlıklar v.s insanlar sadece heves için değil işlerini görmek içinde alacaklar tabletleri. Çünkü içinde windows var diyecekler.
Ama sonra işler görüldüğü gibi gitmeyecek. Windows ile tablete yönelmiş vatandaşlar arkadaşının android kullandığını görecekler. Bir bakacaklar android markette 1.000.000 uygulama bedava! Microsoft tarafına bir bakacaklar 50.000 uygulama kaçı bedava kaçı paralı. Ayrıca androidde nvidia tegra oyunları göz kamaştıracak. Bu bile başlıbaşına bir sebep doğuracak. Bakacaklar ki android kullanıcıları çok daha avantajlı. Tabletlerine android kurmayı denemk isteyecekler. Denediklerinde bir daha windowsa dönmek isteyenlerin sayısı az olacak ve Android kulanan tabletlerin sayısı hızlı bir artış görecek. Buraya dikkat, Ve bu sayede Microsoft, Googl'a resmen yardımcı olmuş olacak. Kendi ipini daha erken kendisi çekmiş olacak. Çok büyük bir hata... Neden mi? Aşağıdaki yazımın devamı bunu açıklıyor.
Tabletlerin laptoplara oranı bu seviyeden sonra artık en azından %50 olduğuna göre android alışkanlığı oldukça etkin durumda demektir. O zaman daha beklemenin anlamı yok Google olması gerekeni yapacaktır!
Android alışkanlığı 2016 da X86 olsun ARM platformu olarak olsun masaüstüne taşınmış olacak! 2017 sonlarına doğru ANDORID masaüstü platformunda %20 gibi bir başarıyla kullanılacak. Bu 2020 yıllarında microsoftun çöküşü olarak adlandırdığım bir kurgu. 2020 yılında en kötü ihtimalle masaüstünde %60 den fazla android hakimiyeti olacak. Tabletlerde ise %90 android olacak...
Peki android masaüstünde bu başarıyı hangi püf noktalarla sağlamış olacak?
En önemli 2 etkenden birisi ücretsiz oluşu. 2.si ise android telefonlarından buyana üretilen uygulamaları ve uygulama ekibini arkasına almış olması. ELinde ciddi bir uygulama geliştirme kitlesi olacak. Microsoft'a çok rahat kafa tutabilecek. Hatta geçecek!
Bu noktadan sonra anakarta elinizle takacağınız ARM işlemcileri görür gibi oluyorum. "Qualcom/Nvidia/Marvell 8 çekirdekli ARM geliştirdi. Hız aşırtmacılar 3.7 GHZ çıkardıkları işlemciyle şu puan aldı" haberleri çok doğal...
ülkede ne çok c++ kullanan varmış.Kayda değer program göremiyorum ama :D şaka maka c++ çalışsa iyi olur. pic programlarım en azından.
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