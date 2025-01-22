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    OpenAI, 500 milyar dolarlık “Stargate” projesini duyurdu

    OpenAI, Softbank ile birlikte ABD’de 500 milyar dolarlık bir yapay zeka veri merkezi şirketi kuruyor. Yapılan açıklamada bu girişim “Stargate Project” olarak adlandırıldı.
    OpenAI, 500 milyar dolarlık “Stargate” projesini duyurdu Tam Boyutta Gör
    ABD'de yapay zeka alanında oldukça önemli bir proje duyuruldu. OpenAI, Softbank ve Oracle öncülüğünde başlatılan ve toplamda 500 milyar dolarlık devasa bir yatırımı öngören “Stargate Project”, bir yapay zeka veri merkezi ağı oluşturmayı amaçlıyor. Bu proje, Masayoshi Son, Sam Altman ve Larry Ellison'ın katılımıyla Donald Trump'ın desteğiyle Beyaz Saray’daki bir toplantıda duyuruldu.

    En büyük yapay zeka altyapısı kuruluyor

    Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Masayoshi Son (Softbank CEO’su), Sam Altman (OpenAI CEO’su) ve Larry Ellison (Oracle kurucusu), Stargate Project girişiminin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, projenin yalnızca Donald Trump'ın seçim zaferi sayesinde hayata geçirildiği vurgulandı. Bu girişimin temel ortakları arasında SoftBank, OpenAI, Oracle, ve MGX bulunuyor. SoftBank finansal yönetimden, OpenAI ise operasyonel süreçlerden sorumlu olacak. Projenin başkanlığını SoftBank’ın CEO’su Masayoshi Son üstleniyor.

    Projenin teknoloji ortakları arasında Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle ve OpenAI yer alıyor. Nvidia’nın ileri düzey yapay zeka işlemcileri ve Oracle’ın bulut altyapısı, projeyi destekleyen temel unsurlar arasında Projenin ilk aşamasında 100 milyar dolar hemen kullanıma sunulacak. Ayrıca inşaat çalışmalarının halihazırda Teksas’ta başlamış olduğunun da altı çizildi. Eğer “Stargate” bir yerlerden tanıdık geliyorsa bu, geçtiğimiz yıl OpenAI ve Microsoft’un Stargate adında 100 milyar dolarlık süper bilgisayar yatırımından kaynaklanıyordur.

    Trump'tan tam destek

    OpenAI, 500 milyar dolarlık “Stargate” projesini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Projenin ayrıca yüz binlerce kişiye istihdam sağlaması ve küresel ölçekte ekonomik fayda yaratması bekleniyor. Trump bu projeyi “tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi” olarak nitelendirerek, özellikle enerji altyapısına ilişkin olmak üzere projenin geliştirilmesini hızlandırmak için acil durum bildirgelerini kullanacağını belirtti.

    OpenAI tarafından yapılan açıklamada, veri merkezlerinin yalnızca ABD sınırları içinde inşa edileceği ve bu altyapının OpenAI’ın ihtiyaçlarına göre tasarlanacağı belirtildi. Ayrıca, Nvidia ve Oracle’ın bu merkezlerin işletilmesi ve yönetiminde doğrudan yer alacağı ifade edildi.

    Stargate Project duyurusu sırasında Microsoft da OpenAI ile mevcut ortaklıklarının 2030 yılına kadar devam edeceğini açıkladı. OpenAI, Microsoft’un Azure platformunu kullanarak yeni yapay zeka modelleri geliştirmeye ve bu modelleri ürün ve hizmetlere dönüştürmeye devam edecek. Bu süreçte OpenAI, Azure kaynaklarını artırma taahhüdünde bulundu.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2025/1/21/24348816/openai-softbank-ai-data-center-stargate-project https://openai.com/index/announcing-the-stargate-project/
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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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