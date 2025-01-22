OpenAI, 500 milyar dolarlık “Stargate” projesini duyurdu

En büyük yapay zeka altyapısı kuruluyor
Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Masayoshi Son (Softbank CEO’su), Sam Altman (OpenAI CEO’su) ve Larry Ellison (Oracle kurucusu), Stargate Project girişiminin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, projenin yalnızca Donald Trump'ın seçim zaferi sayesinde hayata geçirildiği vurgulandı. Bu girişimin temel ortakları arasında SoftBank, OpenAI, Oracle, ve MGX bulunuyor. SoftBank finansal yönetimden, OpenAI ise operasyonel süreçlerden sorumlu olacak. Projenin başkanlığını SoftBank’ın CEO’su Masayoshi Son üstleniyor.
Projenin teknoloji ortakları arasında Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle ve OpenAI yer alıyor. Nvidia’nın ileri düzey yapay zeka işlemcileri ve Oracle’ın bulut altyapısı, projeyi destekleyen temel unsurlar arasında Projenin ilk aşamasında 100 milyar dolar hemen kullanıma sunulacak. Ayrıca inşaat çalışmalarının halihazırda Teksas’ta başlamış olduğunun da altı çizildi. Eğer “Stargate” bir yerlerden tanıdık geliyorsa bu, geçtiğimiz yıl OpenAI ve Microsoft’un Stargate adında 100 milyar dolarlık süper bilgisayar yatırımından kaynaklanıyordur.
Trump'tan tam destek
OpenAI tarafından yapılan açıklamada, veri merkezlerinin yalnızca ABD sınırları içinde inşa edileceği ve bu altyapının OpenAI’ın ihtiyaçlarına göre tasarlanacağı belirtildi. Ayrıca, Nvidia ve Oracle’ın bu merkezlerin işletilmesi ve yönetiminde doğrudan yer alacağı ifade edildi.
Stargate Project duyurusu sırasında Microsoft da OpenAI ile mevcut ortaklıklarının 2030 yılına kadar devam edeceğini açıkladı. OpenAI, Microsoft’un Azure platformunu kullanarak yeni yapay zeka modelleri geliştirmeye ve bu modelleri ürün ve hizmetlere dönüştürmeye devam edecek. Bu süreçte OpenAI, Azure kaynaklarını artırma taahhüdünde bulundu.Kaynakça https://www.theverge.com/2025/1/21/24348816/openai-softbank-ai-data-center-stargate-project https://openai.com/index/announcing-the-stargate-project/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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