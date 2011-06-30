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Windows Phone 7.1; Mango, geliştiricilere sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,6b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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500'e yakın yenilikle gelen Windows Phone 7 platformunun ilk büyük güncellemesi Windows Phone 7.1; Mango, erken erişim programı çerçevesinde geliştiricilerle buluşuyor.

"Mango'nun yayınlanan bu derlemesinin beta olduğu unutulmamalı" diyen Microsoft, bazı özelliklerin derlemede bulunmayabileceğini belirtirken; uygulama hazırlamak ve uyumluluktan emin olma açısında yayınlanan derlemenin yeterli olduğunu ifade etti. Microsoft, ayrıca, Windows Phone platformu için uygulama fikri olan 50 öğrenci geliştiriciye Windows Phone'lu telefon tedarik edeceğini de açıkladı.

Microsoft'un erken erişim programı kapsamında destek verdiği ülkeler şunlar;

Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri.


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tahir40 8 yıl
Microsoft en önde başlayıp çoook geride kaldı mobil işletim sistemi işinde...
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LordMayros 8 yıl
Bu haliyle bile smart office olmayi basardi son guncelleme ile birkac eksigide giderildikten sonra super olacak
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séquestre 8 yıl
Bakalım ne kadar geliştirebilecekler , son sürümü bekliyoruz..
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Tora 8 yıl
Yanılmıyorsam Mango güncellemesi 7.5 sürüm numaralıydı.
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