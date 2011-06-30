Windows Phone 7.1; Mango, geliştiricilere sunuluyor

500'e yakın yenilikle gelen Windows Phone 7 platformunun ilk büyük güncellemesi Windows Phone 7.1; Mango, erken erişim programı çerçevesinde geliştiricilerle buluşuyor.

"Mango'nun yayınlanan bu derlemesinin beta olduğu unutulmamalı" diyen Microsoft, bazı özelliklerin derlemede bulunmayabileceğini belirtirken; uygulama hazırlamak ve uyumluluktan emin olma açısında yayınlanan derlemenin yeterli olduğunu ifade etti. Microsoft, ayrıca, Windows Phone platformu için uygulama fikri olan 50 öğrenci geliştiriciye Windows Phone'lu telefon tedarik edeceğini de açıkladı.

Microsoft'un erken erişim programı kapsamında destek verdiği ülkeler şunlar;

Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri.

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