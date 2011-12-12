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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone uygulamaları artık doğrudan SkyDrive ile entegre olabiliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin olduğu heryerden erişilebilmesi ve masrafları azaltması nedeniyle her geçen gün daha çok tercih edilen bulut bilişim altyapısı arka planında marka benimsenmesine daha çok katkı yaptığı için dev firmalar tarafından da ayrı bir yatırım alanı olarak görülüyor. Google Android ve Apple iOS işletim sistemlerinin ardından Windows Phone da bulut altyapısı ile entegrasyonu resmi olarak başlattı.

Microsoft hali hazırda 25GB SkyDrive depolama kapasitesini kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyordu ancak mobil platformla etkileşimi tam olarak sağlanmamıştı. Bulut servisinin API'sinde yapılan bazı değişikliklerle üçüncü parti uygulamalar, fotoğraf, video ve belge yüklemesine olanak verecek tam SkyDrive erişimine kavuştu. 

Microsoft geliştiricilerden aldığı geri dönüşümler neticesinde SkyDrive da böyle bir değişikliğe gitti. SkyDrive ile uyumlu çalışan ilk uygulama ise HandyScan firmasından geldi. Belge veya nesneyi tarayarak hafızaya kaydetmeye yarayan uygulaması şimdi taranmış medyayı doğrudan SkyDrive'a yükleyebiliyor.

Yakın zamanda belge ve fotoğraf düzenleme uygulamalarının veya video izleme uygulamalarının bahse konu API'yı kullanarak buluta yönelen bir eğilim içerisine girmesi bekleniyor.

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alprkrkmz 7 yıl
şimdi denedim hala 100mb..
'100 mb sınırını aştığından bu dosya eklenemedi'
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Azyr 7 yıl
Ben yanlış hatırlıyormuşum demekki.
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alprkrkmz 7 yıl
skydrive müthiş bir hizmet ama bir de şu 100mb sınırını 250 falan yapsalar. çok daha güzel olacak... gerçi ülkemizdeki upload hızlarıyla 100mb bile zar zor yükleniyor.
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Azyr 7 yıl
Sınır 200mb oldu diye biliyorum, ayrıca app'ler zaten skydrive ile entegre olabiliyordu.. Örneğin kullandığım password manager'in database'i skydrive'da ve NoDo 'dan bile önce çıkmıştı o app.
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