Windows Phone uygulamaları artık doğrudan SkyDrive ile entegre olabiliyor

İnternetin olduğu heryerden erişilebilmesi ve masrafları azaltması nedeniyle her geçen gün daha çok tercih edilen bulut bilişim altyapısı arka planında marka benimsenmesine daha çok katkı yaptığı için dev firmalar tarafından da ayrı bir yatırım alanı olarak görülüyor. Google Android ve Apple iOS işletim sistemlerinin ardından Windows Phone da bulut altyapısı ile entegrasyonu resmi olarak başlattı.





Microsoft hali hazırda 25GB SkyDrive depolama kapasitesini kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyordu ancak mobil platformla etkileşimi tam olarak sağlanmamıştı. Bulut servisinin API'sinde yapılan bazı değişikliklerle üçüncü parti uygulamalar, fotoğraf, video ve belge yüklemesine olanak verecek tam SkyDrive erişimine kavuştu.





Microsoft geliştiricilerden aldığı geri dönüşümler neticesinde SkyDrive da böyle bir değişikliğe gitti. SkyDrive ile uyumlu çalışan ilk uygulama ise HandyScan firmasından geldi. Belge veya nesneyi tarayarak hafızaya kaydetmeye yarayan uygulaması şimdi taranmış medyayı doğrudan SkyDrive'a yükleyebiliyor.





Yakın zamanda belge ve fotoğraf düzenleme uygulamalarının veya video izleme uygulamalarının bahse konu API'yı kullanarak buluta yönelen bir eğilim içerisine girmesi bekleniyor.