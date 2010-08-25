Ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan XFX, tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini satışa sundu. Çift slot tasarımlı referans tasarımlı modele göre yeni soğutucusu ve Siyah ağırlıklı genel görünümüyle agresif bir duruş sergileyen ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper XT GPU'sundan güç alıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı standart saat hızlarında çalışıyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için ATi Crossfire X teknolojisine de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini DisplayPort konnektörlerine yer verilen tek slot tasarımlı Radeon HD 5770, Japonya'da 145-150$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.