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XFX tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini satışa sundu
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Ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan XFX, tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini satışa sundu. Çift slot tasarımlı referans tasarımlı modele göre yeni soğutucusu ve Siyah ağırlıklı genel görünümüyle agresif bir duruş sergileyen ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper XT GPU'sundan güç alıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı standart saat hızlarında çalışıyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için ATi Crossfire X teknolojisine de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini DisplayPort konnektörlerine yer verilen tek slot tasarımlı Radeon HD 5770, Japonya'da 145-150$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

XFX tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini satışa sundu
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XFX tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini satışa sundu
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XFX tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini satışa sundu
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vidoko 9 yıl
5770 için düşük watta okadarsorun çıkarmaz bence ...normal düzey hız aşrımyla uğraşmayanlar için bence idaal..
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Batuist 9 yıl
tam yük altında oldukça fazla ısınan bir gpuya sahip... tek slot tasarımlı bir modelde bu gpuyu serin tutmak için çalışacak bir fan oldukça gürültü çıkaracaktır.. artı o sıcak havanın kasa içinde kalması ise ayrı bir dezavantaj... kasada yer sorunu olmayanların standart versiyonları tercih etmesi çok daha mantıklı olur...
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dakmor 9 yıl
Havayı kasanın içinemi üflüyo benmi yanlış gördüm
Kasa soğutması iyi olana sorun olmazda normal bi kasada ekstra ısıtıcı gibi olmuş bu.
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