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XFX'in Radeon HD 6750 modeli gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Radeon HD 6700 serisini 28 Nisan'da lanse etmeye hazırlandığından daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Büyük sistem üreticileri tarafından bir süredir kullanılmakta olan Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770 modellerinin donanım üreticileri tarafından hazırlanan son kullanıcı versiyonları Nisan ayı sona ermeden önce raflardaki yerini almış olacak. Radeon HD 5700 serisinin yeniden isimlendirilmiş ve yeni video özellikleriyle güncellenmiş hali olarak gösterilen HD 6700 serisi için üreticilerin modelleri ortaya çıkmaya başladı. Ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan XFX'in Radeon HD 6750 modeline ait detaylar gün ışığına çıktı.

XFX Radeon HD 6750, 128-Bit bellek veri yolu desteğine, 720x paralel işlem birimine, 16x ROP birimine, 36x doku ünitesine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Saat hızları henüz bilinmeyen ekran kartının HD 3D ve Blu-ray 3D destekli UVD 3 motoruna sahip olduğu ve HDMI 1.4 konnektörü ile 3D görüntüleri aktarabildiği belirtiliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Radeon HD 5750 gibi 700MHz civarı GPU ve 4600MHz civarı bellek saat hızlarında çalışması beklenen tek slot tasarımlı ekran kartının fiyatı şu an için bilinmese de karşılaştırma yapmak açısından 800x paralel işlemcili Radeon HD 5770 modelinin yurt dışında 100 doların altında fiyatlarla satın alınabildiğini söyleyebiliriz.


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Tanarri 8 yıl
ahmet__01
ferowman Bu karttan 2 tane alıp cf yapsak nası bir performas verir acaba?
yaklaşık olarak tek kartla 30 fps alıyorsan CF ile 57 alırsın.

aslınd arkadaşım hangi kart ayarında bi performans sergiler demek istedi sanırım
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Xagdas 8 yıl
6770, yeni nesil 5770 ise gideri olur.
Ama 5670'e den geliyorsa ıı-ıhh...
Numaralandırma değişti, biraz karıştı, unutmamak lazım =
6900 = 5800
6800 = 5700
6700 = 5600 ...
yanlışım varsa düzeltin! Bu kartlar sanırım 5650-5670 yerine...
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ghost recon advanced 8 yıl
bu kartların fiatları güzel olsa orta seviye için çok ideal olur bütçesi sınırlı kişiler için iyi olacaktır
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fatkarah 8 yıl
6700 serisini dört gözle bekliyoruz bakalım fiyat performans tutcakmı?
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