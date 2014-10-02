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XTB ile Porsche deneyimine hazır mısınız?

2012 yılında düzenledikleri “Sanal Forex Yarışması” ve hediye ettikleri Mercedes SLK Roadster ile büyük ses getiren X Trade Brokers, yeni yarışmasıyla katılımcıları eşsiz bir Porsche Cayman deneyimi i
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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XTB ile Porsche deneyimine hazır mısınız?
                                            XTB İLE PORSCHE DENEYİMİNE HAZIR MISINIZ?

2012 yılında düzenledikleri “Sanal Forex Yarışması” ve hediye ettikleri Mercedes SLK Roadster ile büyük ses getiren X Trade Brokers, yeni yarışmasıyla katılımcıları eşsiz bir Porsche Cayman deneyimi ile buluşturuyor.

Avrupa’nın lider aracı kurumlarından XTB, vereceği ödüller ile şimdiden heyecan yarattı. Sanal Borsa Yarışması ile tozu dumana katmaya hazırlanan kurum, yarışma birincisinin başarısını unutulmaz bir Porsche deneyimiyle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Ücretsiz etkinlikleri ve düzenledikleri seminerleri ile global vizyonunu Türkiye’de de sürdüren şirket, “Sanal Borsa Yarışması” ile Forex piyasasını ve platformlarını merak eden, her bilgi seviyesinden bireye oldukça keyifli bir deneyim imkanı sunuyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada, yarışmacılar kendilerine verilen sanal 100.000 TL’yi artırmaya çalışıyor olacak. Yarışmacıların kaybetme riski olmadan, gerçek verilerle profesyonel yatırım atmosferini deneyimleyebilecekleri Sanal Borsa Yarışması, 5 Ekim 2014 - 31 Ekim 2014 tarihleri arasında, içinde Almanya, Fransa, İspanya, Polonya’nın da yer aldığı toplam 12 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Yarışma birincisine Almanya Leipzig’de bulunan Porsche fabrikasında 2 gün sürecek Porsche Cayman sürüş eğitimi ile efsaneyi evinde tanıma fırsatı sunulurken, gün birincileri de Samsung Galaxy ürünleri kazanacak. XTB Genel Müdürü Savaş Divanlıoğlu, düzenledikleri ücretsiz eğitim ve yarışmalar aracılığıyla forexle tanışmanın hem eğitici, hem eğlenceli yönünü vurgulamak istediklerini belirtirken, diğer yandan forex piyasasını tanıtma misyonunun, şirket olarak kendilerini çok heyecanlandırdığını söylüyor.

Büyük ödüller ve her gün kazanma fırsatına sahip olmak için www.yarisma.xtb.com.tr adresi ziyaret edilebilir.
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