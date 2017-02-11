Xiaomi Mi 5s'yi kullandık: Detaylar ve izlenimlerimiz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi Mi 5s, Snapdragon 821 işlemcisini kullanan ve 3200mAh kapasiteli pille gelen iddialı bir telefon. Google Pixel ailesi ile aynı kamera sensörüne sahip telefonun detayları ve izlenimlerimiz.
Xiaomi'nin ülkemizde de popüler olan iddialı akıllı telefon modeli Mi 5'in güncellenmiş devam modeli olarak çıkan Mi 5s'yi kullandık. İşte telefonun detayları ve ilk izlenimlerimiz.
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Merhaba,
Öncelikle yorumunuz için teşekkürler.
Açıklamalar şu şekilde;
Birincisi bu bir inceleme değil, izlenim videosu.
İkincisi yabancıların bir lafı vardır "better late than never" yani geç olması hiç olmamasından iyidir, veya geç olsun güç olmasın.
Türkiye'de bu telefonla ilgili her taraf içerik-video kaynıyor ya da bütün yayın kuruluşları inceledi de bizim mi haberimiz yok ?
Mi5'den sonra insanlar merak ettiği için (bugün hala Mi5'le ilgili çok sayıda soru alıyorum) denk gelmişken içeriğimizi ürettik. Yoksa ben de bilirim, vaktimi bu telefonla harcamamayı.
İçerik konusunda sizi aydınlatmıyor zaten o cihazı kullanıyorsanız sorun yok, ama yorumlarda da görebileceğiniz üzere çok sayıda kişi de bu telefonu kullanmak istiyor ve/veya merak ediyor.
Bir de unutmamak gerekiyor ki, Xiaomi'nin cihazları genellikle test için gelen cihazlar değil. Bir şekilde kendiniz bulmanız gerekiyor ki hal böyle olunca hazır karşıma çıkmışken oturdum uğraştım ve bir kişi bile fayda görecekse ne mutlu banadan hareketle içerik ürettim.
Yorum yaparken bunları bunları göz ardı etmemeliyiz.
Teşekkürler.
Merhaba,
Türkiye'de Mi5s ile ilgili herkes içerik üretti de bizim mi haberimiz yok.
Bu tür telefonlar Türkiye'de inceleme için yollanmıyor genellikle.
Biz de hazır bulmuşken izlenimlerimizi aktardık, kötü mü ettik yani ?
Mi5'le ilgili bile bugün hala o kadar soru alırken, bu telefon daha çok konuşulur, Mi6 çıktıktan sonra da
Teşekkürker.
Erdi bey, sen var ya adamın dibisin. Saygılı, kültürlü, sabırlı ve kaliteli bir insansın. Başka moderatör abimize denk gelseydi arkadaş, çoktan ban yemişti :).
Seviliyorsun erdi. Saygılar.