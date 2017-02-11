Xiaomi Mi 5s'yi kullandık: Detaylar ve izlenimlerimiz

Xiaomi Mi 5s, Snapdragon 821 işlemcisini kullanan ve 3200mAh kapasiteli pille gelen iddialı bir telefon. Google Pixel ailesi ile aynı kamera sensörüne sahip telefonun detayları ve izlenimlerimiz.

Xiaomi'nin ülkemizde de popüler olan iddialı akıllı telefon modeli Mi 5'in güncellenmiş devam modeli olarak çıkan Mi 5s'yi kullandık. İşte telefonun detayları ve ilk izlenimlerimiz.