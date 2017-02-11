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Xiaomi Mi 5s'yi kullandık: Detaylar ve izlenimlerimiz

2 yıl
142,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi Mi 5s, Snapdragon 821 işlemcisini kullanan ve 3200mAh kapasiteli pille gelen iddialı bir telefon. Google Pixel ailesi ile aynı kamera sensörüne sahip telefonun detayları ve izlenimlerimiz.
Xiaomi'nin ülkemizde de popüler olan iddialı akıllı telefon modeli Mi 5'in güncellenmiş devam modeli olarak çıkan Mi 5s'yi kullandık. İşte telefonun detayları ve ilk izlenimlerimiz. 

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fx57 2 yıl en beğenilen MrT4ngo
MrT4ngo
Şu telefonlara samsung, iphone logosou bassınlar abartmıyorum 2500 TL den peynir ekmek gibi gider. İnsanlara telefonumu 1000 TL ye aldım diyorum bana inanmıyorlar. Bu telefonu uzaktan gören birisi size fiyatını sorsa 1000 TL deseniz ha öyle mi der iplemez açıp kullanınca şok oluyor millet genelde. Çevremde baya aldırdım.

Xiaomi bu fiyat oranı ile giderse piyasayı daha çok sallayacak. Umarım bozmazlar bu fiyat politikalarını. Gerçi hoş git gide zam yiyor telefon. Uyanık kurnaz firmalarında çakallığı sayesinde

Şu an bana göre s modelinin tek sıkıntısı kırpılmış işlemci ile gelmesi, arka kapaktaki çirkin çizgiler,

Ekran çerçeve oranı dahada can sıkıcı fakat siyah renk bulunurda oda problem olmuyor. Gel gelelim siyah mi5 bulmak çölde kutup ayısı bulmaktan daha zor



Mi 5 modeli tasarımsal olarak daha güzel. 5s kırpılmış işlemciye sahip olduğu için açıkcası 5s almak yerine 5 alın paranız cebinizde kalsın. Ileride mi6 ya geçersiniz.

Birde donanımhaber ekibine burdan bir şey söylemek istiyorum. Keşke bu incelemeyi yapmasaydınız. Twitter'dan gördüm geldim şaka filan sandım. Telefon çıkalı aylar olmuş. Bu gidişle buralarda kimse bulunmaz size söyleyeyim.

Merhaba,
Öncelikle yorumunuz için teşekkürler.
Açıklamalar şu şekilde;
Birincisi bu bir inceleme değil, izlenim videosu.
İkincisi yabancıların bir lafı vardır "better late than never" yani geç olması hiç olmamasından iyidir, veya geç olsun güç olmasın.
Türkiye'de bu telefonla ilgili her taraf içerik-video kaynıyor ya da bütün yayın kuruluşları inceledi de bizim mi haberimiz yok ?
Mi5'den sonra insanlar merak ettiği için (bugün hala Mi5'le ilgili çok sayıda soru alıyorum) denk gelmişken içeriğimizi ürettik. Yoksa ben de bilirim, vaktimi bu telefonla harcamamayı.
İçerik konusunda sizi aydınlatmıyor zaten o cihazı kullanıyorsanız sorun yok, ama yorumlarda da görebileceğiniz üzere çok sayıda kişi de bu telefonu kullanmak istiyor ve/veya merak ediyor.
Bir de unutmamak gerekiyor ki, Xiaomi'nin cihazları genellikle test için gelen cihazlar değil. Bir şekilde kendiniz bulmanız gerekiyor ki hal böyle olunca hazır karşıma çıkmışken oturdum uğraştım ve bir kişi bile fayda görecekse ne mutlu banadan hareketle içerik ürettim.
Yorum yaparken bunları bunları göz ardı etmemeliyiz.
Teşekkürler.
MrT4ngoŞu telefonlara samsung, iphone logosou bassınlar abartmıyorum 2500 TL den peynir ekmek gibi gider. İnsanlara telefonumu 1000 TL ye ald...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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fx57 2 yıl beyazsoy
beyazsoy
Bu ne hız DonanımHaber, mi 6 çıktı çıkacak )))

Merhaba,
Türkiye'de Mi5s ile ilgili herkes içerik üretti de bizim mi haberimiz yok.
Bu tür telefonlar Türkiye'de inceleme için yollanmıyor genellikle.
Biz de hazır bulmuşken izlenimlerimizi aktardık, kötü mü ettik yani ?
Mi5'le ilgili bile bugün hala o kadar soru alırken, bu telefon daha çok konuşulur, Mi6 çıktıktan sonra da

Teşekkürker.
beyazsoyBu ne hız DonanımHaber, mi 6 çıktı çıkacak )))Merhaba,Türkiye'de Mi5s ile ilgili herkes içerik üretti de bizim mi ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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system electronıc 2 yıl fx57
fx57


MrT4ngo

Şu telefonlara samsung, iphone logosou bassınlar abartmıyorum 2500 TL den peynir ekmek gibi gider. İnsanlara telefonumu 1000 TL ye aldım diyorum bana inanmıyorlar. Bu telefonu uzaktan gören birisi size fiyatını sorsa 1000 TL deseniz ha öyle mi der iplemez açıp kullanınca şok oluyor millet genelde. Çevremde baya aldırdım.

Xiaomi bu fiyat oranı ile giderse piyasayı daha çok sallayacak. Umarım bozmazlar bu fiyat politikalarını. Gerçi hoş git gide zam yiyor telefon. Uyanık kurnaz firmalarında çakallığı sayesinde

Şu an bana göre s modelinin tek sıkıntısı kırpılmış işlemci ile gelmesi, arka kapaktaki çirkin çizgiler,

Ekran çerçeve oranı dahada can sıkıcı fakat siyah renk bulunurda oda problem olmuyor. Gel gelelim siyah mi5 bulmak çölde kutup ayısı bulmaktan daha zor



Mi 5 modeli tasarımsal olarak daha güzel. 5s kırpılmış işlemciye sahip olduğu için açıkcası 5s almak yerine 5 alın paranız cebinizde kalsın. Ileride mi6 ya geçersiniz.

Birde donanımhaber ekibine burdan bir şey söylemek istiyorum. Keşke bu incelemeyi yapmasaydınız. Twitter'dan gördüm geldim şaka filan sandım. Telefon çıkalı aylar olmuş. Bu gidişle buralarda kimse bulunmaz size söyleyeyim.

Merhaba,

Öncelikle yorumunuz için teşekkürler.

Açıklamalar şu şekilde;

Birincisi bu bir inceleme değil, izlenim videosu.

İkincisi yabancıların bir lafı vardır "better late than never" yani geç olması hiç olmamasından iyidir, veya geç olsun güç olmasın.

Türkiye'de bu telefonla ilgili her taraf içerik-video kaynıyor ya da bütün yayın kuruluşları inceledi de bizim mi haberimiz yok ?

Mi5'den sonra insanlar merak ettiği için (bugün hala Mi5'le ilgili çok sayıda soru alıyorum) denk gelmişken içeriğimizi ürettik. Yoksa ben de bilirim, vaktimi bu telefonla harcamamayı.

İçerik konusunda sizi aydınlatmıyor zaten o cihazı kullanıyorsanız sorun yok, ama yorumlarda da görebileceğiniz üzere çok sayıda kişi de bu telefonu kullanmak istiyor ve/veya merak ediyor.

Bir de unutmamak gerekiyor ki, Xiaomi'nin cihazları genellikle test için gelen cihazlar değil. Bir şekilde kendiniz bulmanız gerekiyor ki hal böyle olunca hazır karşıma çıkmışken oturdum uğraştım ve bir kişi bile fayda görecekse ne mutlu banadan hareketle içerik ürettim.

Yorum yaparken bunları bunları göz ardı etmemeliyiz.

Teşekkürler.



Erdi bey, sen var ya adamın dibisin. Saygılı, kültürlü, sabırlı ve kaliteli bir insansın. Başka moderatör abimize denk gelseydi arkadaş, çoktan ban yemişti :).
Seviliyorsun erdi. Saygılar.
fx57MrT4ngoŞu telefonlara samsung, iphone logosou bassınlar abartmıyorum 2500 TL den peynir ekmek gibi ...
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practice 2 yıl
Arkadaşlar ben de mi 5s'i almayı düşünüyorum, cihazda herhangi bir kronik problem var mı ve malzeme kalitesi nasıl ? lg g2 almıştım 3-4 kez ekranı kırıldı, cebimde dururken ekran kırılıyordu sebepsiz yere şayet böyleyse alternatif cihaz bakmayı düşünüyorum.
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bycool44 2 yıl practice
practice
Arkadaşlar ben de mi 5s'i almayı düşünüyorum, cihazda herhangi bir kronik problem var mı ve malzeme kalitesi nasıl ? lg g2 almıştım 3-4 kez ekranı kırıldı, cebimde dururken ekran kırılıyordu sebepsiz yere şayet böyleyse alternatif cihaz bakmayı düşünüyorum.

kayganmış biraz ama kılıf alırsan sıkıntı olmaz diyorlar
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pentolit 2 yıl
Mi5 prime ile mi5s kiyaslarsak sizce hangisi tercih edilmeli
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usa2006 2 yıl
Merhaba arkadaşlar, xiaomi mi5 ile mi5s arasında kalmış bulunmaktayım. ikisini bir arada deneme şansım olmadığı için bu soruyu sormak zorunda kaldım.kağıt üstünde mi5s üst model olduğu için üstün gözükmekte ama mi5 te optik sabitleyici fotolarda avantaj sağlıyor sanırım. sadece bu iki modeli kıyaslarsak ekran kalitesi ve kamera performansı (gece ve loş ışık) için arada nasıl bir fark var?150 tl farka için mi5s mi yoksa mi5 mi?
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samsunggalaxygrandduos 2 yıl
ben 1,5 aydır mi5s kullanıyorum,global stabil romda neredeyse hiç hata olmuyor,ben çok memnunum telefondan
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DH Misafiri 2 yıl
merhaba br sey sormak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim mi5s 2. el alınırmı 1000 lira civarı ayrıca alırken nelere dikkat etmem lazım yardımcı olurmusunuz ?
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Raz Muay 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
merhaba br sey sormak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim mi5s 2. el alınırmı 1000 lira civarı ayrıca alırken nelere dikkat etmem lazım yardımcı olurmusunuz ?

Alınmaz bence yazılım olarak stabil olmamış sanırım ve mi 6 vs çıkıyor mi max düşünüyorum ben
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boombip 2 yıl
mi6 ne zaman gelecek. marta kalacaksa martı beklerim.
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ender 2 yıl boombip
28 nisan da çıkıyor
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snomask 2 yıl
bir de Türkiye'ye resmi distribütör tarafından gelse..
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help21 2 yıl
5 prime ile 5s arasında kaldım sizin görüşünüz ne beyler ?
epey.com/...
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ender 2 yıl
Kızılötesini nerden kullanıyorsunuz.. neden gerekli hangi telefonda kızılotesi var ki ?
bataryasından ben cok memnunum 2 gun rahat goturuyoe beni
parmak izi problemi ilk aldıgımda uzerınde fake bır rom vardı kotuydu.. sonra EU romuna geçtim daha hiç bir sıkıntı cıkartmadı.. ama ben aynı parmagı farklı acılardan okutmuştum. belkı bunun faydası vardır.
fotograf ıle bir ilgim yok yani cektıklerıde bana yeterlı sevıyede. iphone7 kullanırkende öyleydi aman aman bir kalitesi olacagını sanmıyorum
antutu olayı neden önemli cok anlamyorum ama gecen bende yaptım 155k civarıydı sanırım..
rehber kısmındakı sağ taraftakı harf kaydırma kısmında bende hiç sorun yok. şimdi gene denedim sıkıntısız.
ekran parlık olayı evet stabıl değil.... ilerkı surumlerde duzelır sanırım.
ama 3800tl lık bir iphone7 den benim gozumde hiç farkı yok.. kullandıgım yazılımlar vs..vs göre ve fiyatıda 1400tl sevıyelerınde bir telefon...
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mbs02 2 yıl
Android telefonlarda Kızılötesi olması gereken bir şey şimdilik. Gerçekten işe yarıyor ve fark oluşturuyor
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