Xiaomi Mi 9 geliyor | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi Mi 9 için geri sayım başladı. Yeni telefonun tasarımından özelliklerine detaylar, Sony'nin iddialı kamera özelliklerine sahip olan Xperia XZ4 modeli ve dahası Mobilite'nin yeni bölümünde.
Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Xiaomi Mi 9 olmak üzere Sony Xperia XZ4, Samsung ve Apple'daki satış kaybı gibi gelişmeleri yorumluyorlar.
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Bir telefona 4-5-6 bin olsun diye ne kadar rahat söyleyebilir olduk. Asgari ücretin 3 katını vermenin uygun olduğunu nasıl söyleyebilir olduk şaşıyorum gerçekten.
Seneye amiral gemiler minimum 10.000TL bandına otursa bile biz halk olarak buna da hemen alışırız, belki iki hafta kadar "Yok artık bu kadar olmaz, bu fiyatlar asla verilmez" deriz ama sonra almaya devam ederiz.