Xiaomi Mi 9 geliyor | Mobilite

Xiaomi Mi 9 için geri sayım başladı. Yeni telefonun tasarımından özelliklerine detaylar, Sony'nin iddialı kamera özelliklerine sahip olan Xperia XZ4 modeli ve dahası Mobilite'nin yeni bölümünde.

Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Xiaomi Mi 9 olmak üzere Sony Xperia XZ4, Samsung ve Apple'daki satış kaybı gibi gelişmeleri yorumluyorlar.