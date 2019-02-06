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Xiaomi Mi 9 geliyor | Mobilite

3 ay
15,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi Mi 9 için geri sayım başladı. Yeni telefonun tasarımından özelliklerine detaylar, Sony'nin iddialı kamera özelliklerine sahip olan Xperia XZ4 modeli ve dahası Mobilite'nin yeni bölümünde.
Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Xiaomi Mi 9 olmak üzere Sony Xperia XZ4, Samsung ve Apple'daki satış kaybı gibi gelişmeleri yorumluyorlar. 

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kraix 3 ay en beğenilen
Kuzenim duyma engelli olduğu için sizi dinleyemiyor. Fakat sitenin fanıdır kendisi. Sizlerin incelemelerini merak ediyor fırsatım oldukça ben yazıp veriyorum ona. Youtube veya burada videolarınıza alt yazı eklemeniz mümkün olabilir mi? Olmasa da canınız sağolsun.
Kuzenim duyma engelli olduğu için sizi dinleyemiyor. Fakat sitenin fanıdır kendisi. Sizlerin incelemelerini merak ediyor fırsatım oldukça ben yazıp veriyorum on...
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kaptanos 3 ay
Yanlış anlaşılmasın eleştirmek için söylemiyorum.
Bir telefona 4-5-6 bin olsun diye ne kadar rahat söyleyebilir olduk. Asgari ücretin 3 katını vermenin uygun olduğunu nasıl söyleyebilir olduk şaşıyorum gerçekten.
Seneye amiral gemiler minimum 10.000TL bandına otursa bile biz halk olarak buna da hemen alışırız, belki iki hafta kadar "Yok artık bu kadar olmaz, bu fiyatlar asla verilmez" deriz ama sonra almaya devam ederiz.
Yanlış anlaşılmasın eleştirmek için söylemiyorum.Bir telefona 4-5-6 bin olsun diye ne kadar rahat söyleyebilir olduk. Asgari ücretin 3 katını vermenin uygu...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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MHEC 3 ay
Artık orta segment telefonlar bile iyi işler çıkarıyor. Amiral gemileri eskisi kadar ilgimi çekmiyor.
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amanhem 3 ay
Telefonların pahalılığından şikayet edenlere şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Pahalı olan telefonlar değil, kurlar yüksek.
Geçmişten bir örnek: iPhone 5S 10 Eylül 2013 tarihinde lansmanı yapıldı ve 2199 TL ye 12 taksit olarak Türkiye'de Apple Store tarafından satıldı. Bende bu telefonu o zaman 12 taksit ödeyerek aldım ve 3 yıl kullandım. 2017 Ocak ayından beri de kız kardeşim kullanıyor ve hala canavar gibi. Ayrıca güncelleme de alıyor.
O gün 2199 TL olan telefon dolar kuru 2,02 TL iken satışa sunuldu. 1100 Dolar gibi bir fiyata satılmış. Asgari ücrete baktım NET 773 TL imiş. Yani ortalama 3 asgari ücret ediyor.
Yıl olmuş 2019 ve asgari ücret 2020 TL, yukarıda ki örneğe benzeştirirsek 6100 TL ye bir telefon "eğer amiral gemisi" ise gayet normal. AMA unutmamak gerekir ki o günden bu güne vergilerde artış oldu, yurt dışında satışa çıkan amiral gemisi diye sunulan telefonlar zamlandı. Bu etkenleri de göz önüne alırsak ortalama 2000 TL de bunlara sayalım, 8000 TL lik telefon almak ile 2013 yılında 2199 TL ye iPhone almak arasında bir fark yok. Sadece görece olarak rakamlar değişiyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Stranger. 3 ay amanhem
Kur yuksek olmasa su an neredeyse bir asgari ucret parasina amiral gemisi telefon alinabilirdi.
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Stranger. 3 ay amanhem
Kur yuksek olmasa su an neredeyse bir asgari ucret parasina amiral gemisi telefon alinabilirdi.
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DH Misafiri 3 ay
Firmalar cok kurnaz. Sürekli ufacık yenilikler ve reklamlar ile insanlari sonu olmayan bir tüketim döngüsü içerisine soktular ve daha da kötüsü insanlar bu duruma o kadar alıştı ki farkinda olmadan hayatlarinin her alaninda aşırı tüketim içerisine girdiler.
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seferkuskun 3 ay
Yeni teknolojiler insanı hayrete düşürüyor.
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Execuvite 3 ay
Hey gidi günler hey eskiden neydi ya amiral gemileri ne heyecanla beklerdik.
HTC one m7 heleki m8 Xperia z3 z3 Compact ne heyecanla beklerdik tat verirdi şimdi ki cihazlar nedense bana artık vermiyor o tadı...
Artık zirve noktada akıllı telefonlar. Mesela x telefon su özelliği nedeni ile diğer telefonlardan ayrılıyor diyemiyorum ben mesela Xiaomi mi a2 hem kamera hem ses hem tip olarak ortalama kullanıcıyı tatmin edebilir ama eskiden öyle miydi orta seviye telefon olan S5 mini tatmin etmiyordu illa amiral gemisi olsun diyorduk.
Velhasıl kelam günümüz amiral gemilerinin özellikleri aynı Audi Mercedes BMW gibi düşünün hepsi iyi marka ama göz zevkine hitap ediyor . Amiral gemileri de artık böyle maalesef.
Şunu da şuraya bırakayım ...
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kraix 3 ay en beğenilen
Kuzenim duyma engelli olduğu için sizi dinleyemiyor. Fakat sitenin fanıdır kendisi. Sizlerin incelemelerini merak ediyor fırsatım oldukça ben yazıp veriyorum ona. Youtube veya burada videolarınıza alt yazı eklemeniz mümkün olabilir mi? Olmasa da canınız sağolsun.
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FreeRun 3 ay
katlanabilir telefon nedir yahu saçmalık, yapacak şey kalmayınca firmalarda tutuştu iyice
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mvn_ 3 ay
Xiaomi başkanının Türkiye versiyonunu da ben söyleyeyim. 3000₺ üzeri bir parayı telefona vermek için hiçbir sebep yok.
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DH Misafiri 3 ay
Şahsi fikrim s10 plus veya Mate 20pro alıp 5-6yıl telefon olayını kapatabilirsin.
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DH Misafiri 3 ay
Hani bir söz vardır insan sevdiğini öldürür, bizim de sony ile aramızda ki o hesap (şimdi gömecem yumuşatıyorum) Sony vita gibi harika konseptini kullanıcıya saçma salak bir sd kart tasarımı kullanmaya zorladı yetmedi mobil bir cihaza 3g koydu ama telefon görüşmesi yaptırmak aklına gelmedi yetmedi yarım yamalak destek ve öküz gibi pahalı oyunlar ile cihazı bitirdi. Bir önceki harika konsepti pspgo telefonu ben türkiye de hiç bir mağaza görmedim bir kez taklit vardı ve fiyat öküz gibi pahalıydı kullanıcı telefonda oyun mu oynanır hemde bu kadar pahalıya dedi almadı. Şimdi sony ps4 de en büyük gelirini servisten yapıyormuş haberlerini okuyoruz. Ya bu sony de hiç kimsenin kafası çalışmıyor yada artık paraya doymuşlar, bence ikinci seçenek çünkü sevisler de hep kibirli insanlar çalışıyor ve her şeyi aşırı pahalı ki japon dedin mi akla tevazu ve çalışkanlık gelir...
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OnderT 3 ay
Eve geliyorum yorgun yorgun.açıyorum bir bakıyorum mobilite. Game of thrones olsa bu kadar sevinmem :) tabletten yazdığım için imla biraz bozuk oldu affola.
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