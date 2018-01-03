Xiaomi Mi A1 incelemesi: "Fiyat/performans canavarı"

Xiaomi'nin Google ile birlikte geliştirdiği ilk telefon olan Mi A1, sahip olduğu özelliklerle Android One dünyasının en önemli modelleri arasında yer alıyor. Bu videomuzda tüm detaylarını inceliyoruz.

Gelişmekte olan ülkeleri fiyatı düşük, kullanıcı deneyimi yüksek telefonlarla buluşturmak için yola çıkan Android One programı zamanla değişime uğradı ve bugün orta sınıfta daha yetenekli ama aynı zamanda fiyatı daha yüksek cihazlarla temsil edilir hale geldi. HTC U11 Life, Motorola X4 ve Xiaomi Mi A1 bunlardan bazıları.



Gelelim Xiaomi ve Google işbirliğine. Aslında bu kaçınılmazdı çünkü akıllı telefon dünyası için tam bir başarı hikayesi Xiaomi'nin gelişim süreci. Çin'de başlayan macera bugün dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da bile liderliğe ulaşmış durumda. Xiaomi'nin kurucusu ve tepe yöneticisi Lei Jung, kullanıcılarımızın arzuladığı fiyat seviyesinde en iyisini sunmanın gayretindeyiz derken, aslında başarısının sırrını da açıklıyor.



Bunları anlatma sebebim şu; Qualcomm'un ayrıcalıklı iş ortağı olmayı başaran Xiaomi ile Google arasındaki birliktelik önemli çünkü iki firma da birbirinden ciddi şekilde istifade edecek gibi görünüyor. Google desteği, Xiaomi'nin farklı ülkelere daha hızlı girmesini, Xiaomi desteği ise Google'a daha fazla kullanıcıyla buluşmasını sağlayabilir. Bu birlikteliğin ilk ürünü olan Mi A1, fiyat/performans sınıfının son dönemdeki en güçlü temsilcilerinden biri. Bunun nedenlerine değineceğim ama öncesinde teknik özelliklere göz atalım isterseniz.



5.5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan A1, Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 625 platformundan güç alıyor ve 4GB RAM il geliyor. Depolama kapasitesi 64GB olan telefona, ikinci SIM kart slotunu kullanark microSD hafıza kartı takabiliyorsunuz. Çift arka kamerayla donatılan telefonda, 802.11ac WiFi, parmakizi okuyucusu, kızılötesi sensör ve FM Radyo özelliği de bulunuyor. 3080mAh kapasiteli pilden güç alan Mi A1, Android 8.0 güncellemesini almış durumda.



Az önce FM Radyo'dan bahsettim ancak telefonda radyo uygulaması bulunmuyor, isteyenler servis ekranına ulaşarak FM Radyo'yu kullanabiliyor. Eksik olarak NFC'yi gösterebilirim, yer verilseymiş iyi olurmuş. Telefonun kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak 5 volt'ta 2 amper verebilen şark adaptörü, tip-C kablo, ekran koruyucu film ve dökümanlar çıkıyor. Bir Xiaomi klasiği olarak bu modelde de kulaklık verilmiyor.

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Xiaomi'yi yakından takip edenler anlamıştır, Mi A1 tasarım olarak Mi 5X modelinin Android One'a uyarlanmış hali. Tek başına bu bile önemli bir gelişme çünkü Xiaomi'nin ürün politikasına baktığımız zaman fiyat/performans konusunda Redmi, üst seviyede ise Mi ailesinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla modern çizgilere sahip rafine tasarımlı bir telefon duruyor önümüzde. Özellikle arkadan bakıldığında premium telefon havası veren Mi A1, tamamı metal gövdesiyle aynı hissi kullanmaya başladığınızda da sağlıyor. Alüminyum temelli olan kasanın ergonomisi iyi, tutması ve kullanması keyifli. Alt ve üst kısımdaki anten çizgileri ve kamera dizilimi ile iPhone 7 Plus ve OnePlus 5 gibi cihazları akıllara getiren telefon, ön tarafta ise pek çok rakibi gibi kalın çerçeveleri nedeniyle arka taraftaki heyecan sürdüremiyor. Xiaomi'yi yakından takip edenler anlamıştır, Mi A1 tasarım olarak Mi 5X modelinin Android One'a uyarlanmış hali. Tek başına bu bile önemli bir gelişme çünkü Xiaomi'nin ürün politikasına baktığımız zaman fiyat/performans konusunda Redmi, üst seviyede ise Mi ailesinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla modern çizgilere sahip rafine tasarımlı bir telefon duruyor önümüzde. Özellikle arkadan bakıldığında premium telefon havası veren Mi A1, tamamı metal gövdesiyle aynı hissi kullanmaya başladığınızda da sağlıyor. Alüminyum temelli olan kasanın ergonomisi iyi, tutması ve kullanması keyifli. Alt ve üst kısımdaki anten çizgileri ve kamera dizilimi ile iPhone 7 Plus ve OnePlus 5 gibi cihazları akıllara getiren telefon, ön tarafta ise pek çok rakibi gibi kalın çerçeveleri nedeniyle arka taraftaki heyecan sürdüremiyor.



Ekran/kasa oranı %70 civarında olan telefonda, kapasitif butonlar kullanılmış. Saf Android deneyiminden bahsetmemize rağmen bu butonların sırası geri ana ekran ve son uygulamalar yerine son uygulamalar ana ekran ve geri olarak atanmış. Sanal butonlara müdahele edilebiliyor ama bu cihaz ne yazık ki bu şekilde. Ayrıca butonların boyları küçük ve arka aydınlatmaları biraz zayıf, daha iyi olabilirmiş.

Parmakizi okuyucusuna rahatça erişebildiğimiz telefonda, kulaklık jacki, USB Tip-C portu ve mono hoparlör ise alt kısımda yer alıyor. Sol kısımda toplanan fiziksel kontrol butonlarına erişim kolay, yükseklikleri iyi ayarlanan butonların basma geri bildirimi de güçlü. Solda tutulan SIM kart slotunu ise eğer çift SIM kullanmayacaksak, SIM+microSD şeklinde kullanabiliyoruz. 7.3mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında olan telefon, büyük oranda başarılı bir tasarım sunuyor ve premium hissiyat yaratmayı başarıyor.



Mi A1'in LTPS IPS panel kullanan 5.5-inç boyutundaki Full HD ekranı, sınıfı için fazlasıyla yeterli. Yeniden renk üretimi ve görüş açıları başarılı olan ekran, biraz daha parlak olabilseymiş harika olurmuş. Çıkabildiği en yüksek parlaklık seviyesiyle doğrudan güneşe maruz kalmadığı sürece açık hava kullanımında üzmez ancak biraz daha fazlası telefonun geneline daha ciddi katkı yapabilirmiş. Gerek web sitelerini okurken, gerekse de bir şeyler veya oynarken keyfimi kaçıracak olumsuzluk tecrübe etmedim.

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Xiaomi Mi A1'in performansı oldukça tanıdık. Çinli şirketin tonlarca almış olduğundan şüphe ettiğim Snapdragon 625 platformu karşılıyor bizleri. Redmi Note 4 ve Mi 5X gibi modellerde de kullanılan platform, Cortex-A53 tasarımı üzerinde yükselene 8 çekirdekten güç alıyor. En yüksek çalışma frekansı 2GHz olan Snapdragon 625'in grafik işlerinden sorumlu yardımcısı ise Adreno 506. Kesin olan şu, 4GB RAM ile birlikte telefon gündelik işlerde ve pek çok oyunda kullanıcısını fazlasıyla mutlu edecek performansı pek zorlanmadan veriyor. Ancak böylesi bir cihazda Snapdragon 652 ya da 653 platformu, belki fiyat yükselecek biraz ama yine de kullanılsabilmesymiş harika olurmuş. Xiaomi Mi A1'in performansı oldukça tanıdık. Çinli şirketin tonlarca almış olduğundan şüphe ettiğim Snapdragon 625 platformu karşılıyor bizleri. Redmi Note 4 ve Mi 5X gibi modellerde de kullanılan platform, Cortex-A53 tasarımı üzerinde yükselene 8 çekirdekten güç alıyor. En yüksek çalışma frekansı 2GHz olan Snapdragon 625'in grafik işlerinden sorumlu yardımcısı ise Adreno 506. Kesin olan şu, 4GB RAM ile birlikte telefon gündelik işlerde ve pek çok oyunda kullanıcısını fazlasıyla mutlu edecek performansı pek zorlanmadan veriyor. Ancak böylesi bir cihazda Snapdragon 652 ya da 653 platformu, belki fiyat yükselecek biraz ama yine de kullanılsabilmesymiş harika olurmuş.

Ekran çözünürlüğü de Full HD olduğu için grafik ve video konusunda da darboğaza düşülecek senaryo pek nadirdir. Snapdragon 625 özelinde en sevdiğim detay, Qualcomm'un ilk 14nm çipi olması. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi oldukça verimli çalışıyor. Xiaomi Mi A1'in genel performansını başarılı kılan bir başka donanım ise , tercih edilen depolama çipinin yüksek başarım sunması.

Yaptığım analiz gösteriyor ki sıralı okumada amiral gemisi akıllı telefonların yarı hızında olan çip, sıralı yazmada ise onlarla başabaşa sonuçlar verebiliyor. Özellikle yazma hızının bu derece yüksek çıkması güzel. Tüm bunların üzerine bir de saf Android deneyimi eklenince ortaya son derece akıcı çalışan, performanstan taviz vermeyen iyi bir paket çıkmış. Günlük kullanım için sosyal medyadan oyunlara, internet deneyiminden çoklu uygulama çalıştırmaya kadar tepkisel ve akıcı bir kullanım sağlıyor Xiaomi Mi A1.



Peki Xiaomi Mi A1, yük altında ısınıyor mu ? Yaptığım ölçümler şunu gösteriyor, 1 saatlik Modern Combat 5 deneyimi sonrası oda sıcaklığında telefonun şase sıcaklığı 41 derece civarındaydı. Tabi ki oyun ve testlerin sisteme bindirdiği yük farklı. Örneğin GeekBench 4 CPU testine başlamadan önce 32 derece olan işlemci sıcaklığı test sonunda 39 derece düzeyindeydi. Snapdragon 625 zaten verimli, üzerine bir de Xiaomi'nin iyi soğutma için çift katman ısıl grafit kullanması önemli katkı sağlamış.

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Mi A1 her ikisi de 12MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip. Her ikisi de Omnivision sensör kullanan kameralardan geniş açılı olan f/2.2 diyaframla geliyor ve 1.25 milkron büyüklüğünde piksellerden güç alıyor. Telefoto olan kamera ise f/2.6 diyafram kullanırken, sensörü 1.1 mikronluk piksellerden oluşuyor. OIS özelliğinin olmadığı kameralardan geniş açılı olan faz algılamalı netleme yapabiliyor. Mi A1 her ikisi de 12MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip. Her ikisi de Omnivision sensör kullanan kameralardan geniş açılı olan f/2.2 diyaframla geliyor ve 1.25 milkron büyüklüğünde piksellerden güç alıyor. Telefoto olan kamera ise f/2.6 diyafram kullanırken, sensörü 1.1 mikronluk piksellerden oluşuyor. OIS özelliğinin olmadığı kameralardan geniş açılı olan faz algılamalı netleme yapabiliyor.



Kullanım deneyimine gelecek olursam, benzer Xiaomi modellerine yakın olduğunu söyleyebilirim. Xiaomi'nin kendi kamera arayüzünü kullanan telefon, iyi ışık koşullarında detay zenginliği yüksek, renk doğruluğu isabetli ve beyaz ayarı düzgün yapılmuş sonuçlar verirken, Işıldığın azaldığı durumlarda ise tofoğraflar daha yumuşak ya da renk doğruluğu daha zayıf bir şekilde geliyor karşımıza. Benzer sonuç telefoto kamerası için de geçerli. Telefonda standart olarak gelen düşük ışık iyileştirme seçeneği var. Ardıl fotoğrafları bir araya getirip yığın mantığıyla birleştirerek daha fazla detay sunmaya çalışıyor. Eğer bunu kapatırsanız noise etkisi azalıyor fakat detay zenginliğinden de taviz veriyorsunuz. Telefoto kamera ise Apple'ınki gibi çalışıyor. Genel tavisye iyi ışık koşullarında portre fotolraflar çekilmesinden yana.

Yüksek dinamik aralık sunan ön kamerasını beğendiğim kamera, 4K'da 30fps videoyu saniyede 40 megabit'in az üzeri veri miktarıyla kayıt alınırken, görüntüdeki kalite ses tarafında aynı oranda yansımıyor.. Video tarafında FHD için 60fps sunulmaması ise bence bir eksliklik. Toparlamam gerekirse eğer, kamera başarımı Xiaomi'nin iddia ettiği gibi amiral gemi sınıfında olmasa da hem statik görüntüler hem de videolar için ortalama başarım gösteriyor ve fiyatını düşündüğümüzde kullanıcısını üzmeyecek gibime geliyor. Kaldı ki yine bu fiyat sınıfı için 2x kayıpsız optik yakınlaştırma özelliği bile tek başına merak uyandırmaya yeten bir özellik.



Xiaomi Mi A1, küresel bir cihaz dolayısıyla Mi serisi diğer telefonlarda yaşadığımız eksik LTE uyumluluğu yani LTE 20 bandının desteklenmemesi durumu yok. Çekim kapasitesi ve bağlantı esnekliğinde sorun yaşamadım. İnternet için kablosuz bağlantı tarafında 802.11ac donanımı kullanıcısını üzmüyor. Snapdragon 625'de olmadığı için Bluetooth 5.0 desteklenmese de 4.2 ile gelen Mi A1'in GPS performansı da oldukça iyi, soğuk başlangıçda bile telefon hızlı bir şekilde uydu bağlantısı kurmaya ve yüksek hassasiyetli konum tayinine başlayabiliyor. Stok Android ile gelen telefonda Xiaomi'nin birkaç yazılımı da önyüklü olarak geliyor, kumanda yazılımı sayesinde telefonun kızılötesi sensörüyle pek çok cihazı yönetmen mümkün. Benzer şekilde FM Radyo için niye böyle bir yazılım verilmemiş merak konusu, evet stok Android'de yok ama markette uyumlu yazılım aramak yerine belki bir araç entegre edilebilirdi.



Telefonun sesli görüşme kalitesi güzel, mikrofon iyi iş çıkartıyor. Aynı şey hoparlör için de geçerli. Ses çıkış gücü sınıfı için iyi olan telefonda, ses bozulmasıyla ilgili bir karamsarlık yaşamıyorsunuz. Kulaklığa uzak olduğunuz anlarda yedek plan olarak yarı yolda bırakmayacaktır. Telefonun kulaklık beslemesi de güzel, ben Tip-C dönüştürücü bir adaptör ile Corsair'in kablosuz oyuncu kulaklığını bağladım ve sonuçtan memnun kaldım.



Xiaomi Mi A1'in en güçlü olduğu yanlardan biri de yazılım hakimiyeti. Android One üyesi bir cihaz olduğu için Google kontrolündeki yazılım optimizasyonu kullanıcısına olumlu yansıyor ve genel deneyimi çok iyi bir telefon çıkıyor karşımıza. Stok Android yer yer esnek olmayan, hatta sıkıcı bulunabilen bir paket gibi görünse de en nihayetinde hız ve keyifli kullanımdan yana başarısı bunları görmezden gelmemiz için yeter de artar bile. Android 7.1 2 ile gelen telefon, yakın zamanda Android 8 güncellemesini aldı ve daha da güçlü oldu.

Resim için de resim veya ekran için ekran gibi yorumlayabileceğimiz özellik sayesinde örneğin Yutube videosu izlerken, bir başka işlemi eş zamanlı yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak Android 8 güncellemesi ile gelen hızlı şark desteği de önemli. Yaptığım ölçümlere göre Android 7.1.2'de boş pilini 119 dakikada dolduran Mi A1, güncelleme sonrası 95 dakikada doldurabilecek hıza kavuşmuş oldu. İrili ufaklı çeşitli güncellemeler olsa da ana hatları itibariyle öne çıkanlar bunlar, yoksa otomatik form doldurma gibi pek çok yeni işlev de telefona kazandırılmış oldu.



Gelelim pil ömrüne. 3080 mAh kapasiteli pile sahip olan Mi A1 için daha fazla pil bilgisi verebilmek adına farklı test simülasyonları oluşturdum. Ekran parlaklığı en yüksekde WiFi aktif olarak yaptığım analize göre internet odaklı aralıksız kullanımda 520 dakika, 720p çözünürlük aralıksız video izlemede 438 dakika ve oyun odaklı kullanımda 372 dakika pil süresi elde ettim. Moden oyunlardan biri olan Modern Combat 5 ile yaptığım denemede ise %100 dolu pil ve en yüksek parlaklık ile 2 saatte pil %100'den %50'ye düştü. Günlük efektif kullanımda ise ılımlı bir kullanım kapsamında telefon bir günü çıkarmada pek problem yaşatmayacaktır.

Xiaomi Mi A1 ülkemizde 1300TL'ye yakın bir fiyatla satılıyor. Benzer fiyat aralığında Xiaomi'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü Mi5 serisi üst sınıf telefonlar da olmakla birlikte Mi A1 yeni çıkan bir Android One cihaz olduğu için iki yıl boyunca yazılım güncellemesi ve güvenlik yükseltmeleri garanti bir telefon olacak. Üstelik LTE 20 bandı desteği ve diğer bazı avantajlarını da göz ardı edemeyiz, her ne kadar kullandığı Snapdragon 625 platformu daha zayıf olsa bile.

Fiyat/performans iddiası yüksek, malzeme ve işçilik kalitesi güzel, tasarımı sırıtmayann ve yazılım konusunda geleceği garanti telefon arayanlar için bence Xiaomi Mi A1, her ne kadar ithalatçı garantili bir telefon bile olsa fiyat sınıfı içerisinde mutlaka listenin ilk sıralarına yazılması gereken modellerden bir tanesi. Kullanım sürem boyunca büyük oranda keyif aldığım, paket olarak başarılı bulduğum bir cihaz oldu. Bu vesileyle cihazı bizlere sağlayan MIUI Türkiye ve Cepport ekibine de ayrıca teşekkür ederim. Ben Erdi Özüağ, bir sonraki incelemede görüşene kadar hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.