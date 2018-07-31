Xiaomi Mi A2 Lite hakkında her şey

Xiaomi'nin ikinci nesil Android One telefonlarının fiyatı en uygun temsilcisi olan Mi A2 Lite hakkında her şey videomuzda. Telefonun tasarımından donanımına kadar tüm detaylarını yorumladık.

Geçtiğimiz yıl Android One dünyasına adım atan ve ilk modeli Mi A1 ile büyük başarı yakalayan Xiaomi, ikinci jenerasyonda bir de sürpriz yaptı ve Mi A2 modeline ek olarak onun alternatifi olan Mi A2 Lite modelini de duyurdu. Hem tasarımı hem de donanımı farklı olan Mi A2 Lite'ın tüm detayları videomuzda.