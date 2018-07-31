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Xiaomi Mi A2 Lite hakkında her şey

10 ay
45,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin ikinci nesil Android One telefonlarının fiyatı en uygun temsilcisi olan Mi A2 Lite hakkında her şey videomuzda. Telefonun tasarımından donanımına kadar tüm detaylarını yorumladık.
Geçtiğimiz yıl Android One dünyasına adım atan ve ilk modeli Mi A1 ile büyük başarı yakalayan Xiaomi, ikinci jenerasyonda bir de sürpriz yaptı ve Mi A2 modeline ek olarak onun alternatifi olan Mi A2 Lite modelini de duyurdu. Hem tasarımı hem de donanımı farklı olan Mi A2 Lite'ın tüm detayları videomuzda. 

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sangreal_1905 10 ay en beğenilen
Kamera kalitesi olarak muhtemelen Mi A1 ile benzerlik gösterebilir. Umarım bu modelde Camera2 API ve HAL3 desteğinden maruz kalmaz. Gcam ile bu cihazın kamerasında muhtemelen daha iyi hale gelicektir.
Mi A1 Google Camera (Pixel2Mod) ARCore ve ARSticker . Google aşmış bu işi.

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kamera kalitesi olarak muhtemelen Mi A1 ile benzerlik gösterebilir. Umarım bu modelde Camera2 API ve HAL3 desteğinden maruz kalmaz. Gcam ile bu cihazın kameras...
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DH Misafiri 1 hf.
Salam mende telefonda problem var z?ng gelir ekranda görünmür nece köm?klik ed? bilersiz telefon mi A 2
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DH Misafiri 4 ay
arkadaşlar a2 ya da a2 lite almayı düşünüyorum. ancak; bu telefonlarda tek elle kullanım, okuma modu, çoklu pencere, güç tasarrufu vb. gibi özellikler var mı? şimdiden teşkkler.
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JusticeLeague 4 ay
Merhaba arkadaşlar telefonu almayı düşünüyorum ama bazı saçma sapan hataları duyunca direkt soğuyor insan.
Galeri ve müzik çalar yok.
Whatsapp'tan mesaj geldiğinde bildirim sesi çıkmıyor deniyor.
Cihazlar android 9.0 güncellemesini almadı daha sanırsam.
Telefonu şurdan 4-64 olarak 1369 tl'ye almak isityorum ama Delta garantilitmiş. Sizce alınır mı?
epttavm.com/...
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Mihmander 4 ay
arkadaslar,
bende mi a2 lite var. ama bende bir sorun var,
kilit ekranına sokamıyorum.
gücenlik düzeyi : parmak izi + desen
ama eski samsumg ta olduğu gibi yan taraftaki kapatma tuşuna basınca
kilit ekranı giriyordu (desen) xiaomi de girmiyor.
Android 9 ile kapatma tuşuna uzun basınca
Tam Gizlilik diye birşey çıkıyor ancak o zaman desen ekranı soruyor.
kapatma tuşuna basınca ve açınca direk desen gelsin istiyorum
bu sorun ile karşılaşan var mı?
Çözümü nedir?
Teşekkürler.
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DH Misafiri 5 ay
Ses kaydı yok. Arayanın ses kaydı da yok onun dışında güzel
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DH Misafiri 6 ay
android one sürümünde galeri uygulamasu yoktur onun yerini google fotoğraflar gayet iy bence
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DH Misafiri 6 ay
bende bugün migrostan aldım aynı modeli fakat şuan bir sorun yok. Düzeltebildiniz mi siz?
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oguz0618 7 ay
P20 lite mı Mi a2 lite mı?
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brkcnr 7 ay oguz0618
Neredeyse yarı fiyatına A2 Lite tercih ederdim ben, kıyaslamaları var youtube'da bakın bir
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DH Misafiri 7 ay
Merhaba Xiaomi MI A2 LITE-de Radyo Fm yokmu?
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callottemre 7 ay
telefonda galeri uygulaması yok, google fotoğraflar var onun yerine, marketten bir galeri uygulaması tavsiye edebilir misiniz?
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