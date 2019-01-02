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Xiaomi Mi Mix 3 elimizde: Kızaklı amiral gemisi

4 ay
33,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin en yeni ve en iddialı amiral gemisi olan Mi Mix 3 elimizde. Bu videomuzda kutu içeriği ile de diğer amiral gemilerine meydan okuyan telefonu mercek altına alıyor, özelliklerini inceliyoruz.
Xiaomi'nin en yeni amiral gemi akıllı telefon modeli olan Mi Mix 3 elimizde. Bu videomuzda telefonu mercek altına alıyor ve merak edilen özelliklerine yakından bakıyoruz. 

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koyunsavar 4 ay en beğenilen Xiaomiseverim
Aslında Çin yapımı bütün telefonlar Samsung sony nin yanında dandik. Ama bu markalar küreselcilerin olduğundan dolayı DonanımHaber de küreselcilere çalıştığı için bu arkadaşlar bu aletler içlerine sinmesede iyi demek zorundalar.
Aslında Çin yapımı bütün telefonlar Samsung sony nin yanında dandik. Ama bu markalar küreselcilerin olduğundan dolayı DonanımHaber de küreselcilere çalıştığı...
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aliofage 4 ay
Teşekkürler iyi ki varsınız
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swat882 4 ay
Teşekkürler erdi harika inceleme olmuş yine
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DH Misafiri 4 ay
Türkiye'ye ne zaman gelecek bu telefon artikk bilen varmı mi mağazalarına?
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Haggard1963 4 ay
Ben tasarımı son derece başarılı buldum. Kızaklı tasarım ön kamerayı çok aktif kullananlar için pratik olmayacaktır ama orta yoğunlukta kullanıcılar için hiç bir dezavantajı olmayacaktır diye düşünüyorum.
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bregma 4 ay
3 haftadır kullanıyorum.iphone 6s ve üzerine bir miktar vererek takas ettim.gecen hafta global rom yükledim. genel olarak oldukça memnunum.kizak işi ekrandan centigi kaldirmis ama bence pratik degil
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DH Misafiri 4 ay
Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak acaba?
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al-ozaria 4 ay
Telefon hoş ancak ne kalın çerçeve, ne kızak, ne çentik en iyisi ekrana gömülü kamera.
Telefonda kızak olayını aha bununla kapattım.


Dipnot: Bu arada yılbaşı günü ofiste yapılan inceleme için:
TDK'nın 2019 Türkçe resimli sözlüğü çıkmış. Adam kelimesinin karşısına Erdi üstadın fotoğrafını koymuşlar.

Elinize sağlık.

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Rasqutin 4 ay
Telefon benim de elimde arkadaşlar. Çentik olayına takılmıyorsanız mi 8 alın geçin. Kızak çok kullanışlı değil.
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Xiaomiseverim 4 ay
İnceleme çok güzel olmuş dilinize sağlık Erdi bey. İnceleme boyunca takıldığım tek nokta şu oldu, ekran çok güzel ama fiyatına göre, ses çok güzel ama fiyatına göre kamera çok güzel ama fiyatına göre gibi her seferinde yuvarlak yorumlar vardı. Dürüstçe söyleyin bu telefon fiyat olarak resmi xiaomi ile gelirse diğer amiral gemilerinden çok da ucuza gelmeyecek bence. Direk ses olarak Samsung note 9a göre dandik ya da ekran olarak iphone xs bunu parçalar de hayır Bi şeyden mi çekiniyorsun acaba? Mesela o selfi neydi öyle? Dxodan 108 puan alabilmiş bir kamera resmen kafanı geniş göstermiş yatay çekimde.
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koyunsavar 4 ay Xiaomiseverim
Aslında Çin yapımı bütün telefonlar Samsung sony nin yanında dandik. Ama bu markalar küreselcilerin olduğundan dolayı DonanımHaber de küreselcilere çalıştığı için bu arkadaşlar bu aletler içlerine sinmesede iyi demek zorundalar.
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hakaniko 4 ay Xiaomiseverim
Mi8 ile LG G5 hoparlör sesi karşılaştırma imkanım oldu. LG ile çok daha fazla detay duyarken ve hoparlörde dahi zevk alırken Mi8 daha yüzeysel ve tat vermiyordu. Kamera konusunda ise ezip geçti G5'i.
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intel7mix 4 ay
Kızaklı cihazların ömürleri, uzun olmazsa çok tutacağını sanmam.
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