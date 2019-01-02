Xiaomi Mi Mix 3 elimizde: Kızaklı amiral gemisi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi'nin en yeni ve en iddialı amiral gemisi olan Mi Mix 3 elimizde. Bu videomuzda kutu içeriği ile de diğer amiral gemilerine meydan okuyan telefonu mercek altına alıyor, özelliklerini inceliyoruz.
Xiaomi'nin en yeni amiral gemi akıllı telefon modeli olan Mi Mix 3 elimizde. Bu videomuzda telefonu mercek altına alıyor ve merak edilen özelliklerine yakından bakıyoruz.
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Telefonda kızak olayını aha bununla kapattım.
Dipnot: Bu arada yılbaşı günü ofiste yapılan inceleme için:
TDK'nın 2019 Türkçe resimli sözlüğü çıkmış. Adam kelimesinin karşısına Erdi üstadın fotoğrafını koymuşlar.
Elinize sağlık.