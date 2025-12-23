Giriş
    Fiat Grande Panda Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Köşeli tasarımı ve kompakt boyutlarıyla dikkat çeken şehir otomobili Fiat Grande Panda'nın elektrikli versiyonundan sonra hibrit versiyonu da Türkiye'de satışa sunuldu. Grande Panda Hibrit fiyatı:

    2 ay önce tam elektrikli versiyonuyla satışa sunulan yeni Fiat Grande Panda'nın hibrit versiyonu da geldi. 1.2 litre hafif hibrit motora sahip yeni Fiat Grande Panda Hibrit'in fiyatı 1.599.900 TL'den başlıyor.

    Fiat Grande Panda fiyat listesi💸(Aralık 2025)
    Versiyon Fiyat
    Grande Panda 44 kWsa elektrikli La Prima 1.499.900 TL
    Grande Panda 1.2 MHEV 110HP eDCT Icon 1.599.900 TL
    Grande Panda 1.2 MHEV 110HP eDCT La Prima 1.699.900 TL

    Fiat Grande Panda Hibrit, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Fiat Grande Panda Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Grande Panda Hibrit Icon

    Fiat Grande Panda Hibrit, iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor: Icon ve La Prima. Grande Panda Hibrit'te T-Gen 3 isimli 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor. Bu motor tek başına 100 beygir güç üretiyor. eDCT şanzımana entegre elektrik motoru da 28 güç ile ona destek oluyor. Resmi verilere göre sistemin toplam gücü ise 110 beygir olarak açıklanıyor.

    Son hızı 160 km/s ile sınırlı olan Fiat Grande Panda Hibrit, 0-100 km/s hızlanmasını 11,2 saniyede tamamlıyor. Kompakt bir şehir otomobili olan modelin ortalama yakıt tüketimi ise versiyona göre 5 - 5,1 litre civarında.

    Fiat Grande Panda Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Grande Panda Hibrit La Prima

    Icon donanımında 16 inç Stil jantlar, Pixel LED gündüz farları, LED ön ve arka farlar, arka spoyler, 10 inç gösterge paneli, 10,25 inç dokunmatik ekran, elektrikli park freni, manuel klima, 6 hava yastığı, şerit takip asistanı, otomatik acil durum freni, sürücü yorgunluk uyarı sistemi ve arka park sensörü standart olarak sunuluyor.

    La Prima'da ise 17 inç alaşım jantlar, karartmalı arka camlar, tavan rayları, ön ve arka tampon korumalar, versiyona özel döşemeli koltuklar, eşya gözlü ön kol dayama, kablosuz şarj ünitesi, otomatik klima, 60/40 oranında katlanabilen arka koltuklar, 4 adet USB-C girişi, yağmur sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynası, geri görüş kamerası ve ön park sensörleri gibi özellikler devreye giriyor.

    Fiat Grande Panda Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Fiat Grande Panda; 3.999 mm uzunluğa, 1.585 mm yüksekliğe ve 2.540 mm aks mesafesine sahip kompakt bir otomobil. Hibrit versiyonun bagaj hacmi ise 412 litre. Bu da tam elektrikli versiyona göre 50 litre civarında daha yüksek hacim sunuyor. 

