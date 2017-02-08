Xiaomi Mi Note 2'yi kullandık: En iyi Note 7 alternatifi ?

Xiaomi'nin çift taraftan kavisli ekrana, Snapdragon 821 işlemcisine, 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesiyle 4070mAh kapasiteli pile sahip canavar telefonu Mi Note 2 mercek altında.

Xiaomi'nin çift taraftan kavisli ekrana sahip olan ve gerek Snapdragon 821 işlemcisi gerekse de 6GB RAM'i ile tam bir performans canavarı olan Mi Note 2 modelini kullandık ve yorumladık. En iyi Galaxy Note 7 alternatifi olabilir mi, yanıtı videomuzda.