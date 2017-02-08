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Xiaomi Mi Note 2'yi kullandık: En iyi Note 7 alternatifi ?

2 yıl
73,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin çift taraftan kavisli ekrana, Snapdragon 821 işlemcisine, 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesiyle 4070mAh kapasiteli pile sahip canavar telefonu Mi Note 2 mercek altında.
Xiaomi'nin çift taraftan kavisli ekrana sahip olan ve gerek Snapdragon 821 işlemcisi gerekse de 6GB RAM'i ile tam bir performans canavarı olan Mi Note 2 modelini kullandık ve yorumladık. En iyi Galaxy Note 7 alternatifi olabilir mi, yanıtı videomuzda. 

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batuta 2 yıl en beğenilen
Kalemi yoksa rakip de olamaz
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sadrag 2 yıl
Note serisini farklı kılan kalemdir ve oda note harici hiçbir telefonda yok.
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fantomasds 2 yıl
5-6" ekranda 2k olsa ne olmasa ne? Evdeki tvleriniz 2k mı? Monitörleriniz 2k mı? Eleştirmek için 2k da 2k. Mobil cihazda pil ömrü önemli, 2k da pil düşmanı. Önce evde sabit fişe takılı cihazlarda 2kya geçin, 2k içerik temin edin sonra mobil cihazlarda geçersiniz. 1500 lira altı laptoplar hala 1366x768 ekranla geliyor. Bırakın 2kyı 1600x900e bile geçmedi üreticiler. Benim kanaatim cep telefonu üreticilerinin fahiş karlarını saklayabilmek için koydukları bir maske 2k.
5-6" ekranda 2k olsa ne olmasa ne? Evdeki tvleriniz 2k mı? Monitörleriniz 2k mı? Eleştirmek için 2k da 2k. Mobil cihazda pil ömrü önemli, 2k da pil düşmanı. Önc...
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pudinkk 2 yıl
@02:36 arkadaki görevli kadın sesi duyunca 6 saniye boyunca garip göz hareketleri ve sallanmasıyla dikkat çekiyor.
akıldan neler geçiyor okuyabilsek çok garip olurdu
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Akbaba89 2 yıl
Xiaomi kurulalı 6 seneyi geçmiş.Global marka yolunda çok hızlı ilerliyor lakin.
Kamera ve rom stabilizasyonu ve güncellemesi halen çok gerilerde.
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tirsx 2 yıl
"53 saniye sonra reklamı geçebilirsiniz" ne demek arkadaş... Valla buna karar veren insan çok renkli bir kişiliğe sahip olmalı.Erdi bey inceleme için teşekkürler.
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hakkopowa 2 yıl
Cihazın Samsungun herhangi bir cihazı ile uzaktan veya yakından hiç bir alakası yok. Kıyaslanan cihazları elinize alıp kendiniz kıyaslayın bir ilgisi olmadığını göreceksiniz. Ayrıca Note demek kalem demek fikrine de katılmıyorum. Note 4 den sonra bu cihaza geçtim. Kalemin gereksiz bir detay olduğunu düşünüyorum şu anda. Elbette özellikle kalemi için alanları tenzih ediyorum. Ek olarak ekran kıvrımı da LG nin amoled ekranı. Bu fiyat bandında vazgeçilmez bir cihaz diyebilirim. Umarım deneme şansınız olur.
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Batuist 2 yıl
telefonda kalemi ne yapıyorlar anlamıyorum.. kağıt yoksa kalem ne işe yarar.. ancak teknolojik oyuncak olur elinizde iki dakka eğlenir yerine takarsnız. mimari çizim yapacak haliniz yok yaa kaldıkıi onuda kalemle yapmıyorlar :))) kullanan çok kişi gördüm ama sadece iki dakka başkasına kalemi de var deyip hava atıp sonra yapacak birşey bulamayıp yerine takıyorlardı.. iki resim boyamayıda gerçek kalem kağıtla yapın..
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tropeus77 2 yıl
rinso alırsam adam değilim..
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tropeus77 2 yıl
bu nasıl bir reklam şeklidir..
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MDV 2 yıl
Xiaomi yapar, Samsung ve iPhone bakar
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StarSOzi 2 yıl
10 numara telefon yaklaşık 2 3 aydır kullanıyorum Elit bir yapısı var elinize aldığınızda bunu hissediyorsunuz. ( samsung da asla bunu hissedemedim note da dahil) Telefona note demek biraz saçma olur ki mi de bunu sanırım satış stratejisi olarak kullanıyor. Zira telefonu normal mi telefondan ayrı kılan ek bir note özelliği yok diğer miui romlarda ne varsa ne eksik ne fazla. Kamerası çok iyi özellikle dahili rötus özelliği ile. Pile gelince kullandığım en uzun ömürlü pil performansı sunan bir telefon. normal kullanımda (oyun, facede saatlerce takılma gibi fantazileriniz yoksa) 2,5 günü tamamlıyor, bu sanırım ekranının amoled olmasından kaynaklı. Açıkçası ben amoled ekranların bu denli iyi siyah verdiklerini telefonu kullanana kadar bilmiyordum. Bir fotoğrafçı olarak bu siyaha hasret kaldım şu zamana dek. Uygun amoled monitör bulursam mutlaka alacağım. Pixel olayına bu kadar takılmayın derim sonuçta gözünüzle göremeyeceğiniz bir çözünürlük sunuyor (bence) Tabi yüksek çözünürlük isteyenler sanırım telefonu ellerine alıp mercekle falan bakıyorlar telefonlarına :) Benim için tek eksi yanı ekranın büyük olması Bu telefon 5.2" olsa tadından yenmezdi. Telefonu ayrıca özel kılan miui romu olması çünkü gerçekten çok kaliteli bir rom kullananlar bilir.
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shadowtr 2 yıl
Note 7 piyasa da yok ki alternatifi olsun.


Olsa da alsaydım...
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