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    Tüm İspanya karanlığa gömülürken, batarya sistemi kurulan tek köy ayakta kaldı

    Nisan ayında İspanya'da yaşanan dev elektrik kesintisi sırasında tek bir köy karanlığa gömülmedi. Köyü kesintiden koruyan bağımsız batarya sistemi, dikkatleri üzerine çekti.

    İspanya elektrik kesintisi Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacağınız üzere Nisan ayında Avrupa'da büyük bir elektrik kesintisi yaşandı. İspanya, Portekiz, Fransa gibi ülkeleri etkileyen bu kesinti, özellikle İspanya'da hayatı durma noktasına getirdi. Bu kesinti yüzünden İspanya'nın tamamı karanlığa gömülürken, tek bir köyde ışıklar yanmaya devam etti. San Vicente del Monte adlı bu köyde yaşananlar, ana şebekeden bağımsız hareket edebilen batarya sistemleriin ne kadar kullanışlı olabileceğini gözler önüne serdi.

    İspanya kırsalında, şebeke hatlarının en uç noktasında kalan San Vicente del Monte, 2020 yılında pilot bölge olarak seçilmiş ve buraya Zigor Corporación (ZGR) tarafından geliştirilen batarya sistemi yerleştirilmişti. Nisan ayında ülke genelinde elektrikler gidince, bu sistem devreye girdi ve yaklaşık 200 kişilik nüfusa sahip köye beş saat boyunca kesintisiz elektrik verdi. Böylece köy kesintiden hiç etkilenmeden bu krizi atlattı.

    ZGR'nin batarya sistemi, düşük voltajlı (400 V) dağıtım hattına entegre edilmiş şekilde çalışıyor. Yani köy, normal şartlarda genel elektrik şebekesinden besleniyor. Ancak kesinti anlarında bu bağımsız batarya devreye girerek tüm yerleşim birimine yedek güç sağlıyor. Sistem “standalone” (bağımsız) olarak tanımlandığı için şebekeden fiziksel olarak ayrışabiliyor ve adeta bir mikroşebeke gibi davranıyor. Bu da onu hem voltaj dengesizliklerinden hem de yaygın kesintilerden izole ediyor. Normalde şebekeyle senkronize çalışan sistem, şebeke voltajı düştüğünde veya tamamen kesildiğinde otomatik olarak ada moduna geçiyor ve bataryada depolanan enerjiyi köyün ihtiyaçlarına göre dağıtıyor.

    Zigor Corporación: Bu Tür Çözümler Arık Lüks Değil, Zorunluluk

    Zigor Corporación yetkilileri, İspanya’nın genel elektrik altyapısının sağlam olduğunu ancak uç bölgelerde bu tür çözümlerin artık bir lüks değil, zorunluluk hâline geldiğini vurguluyor. Nitekim San Vicente örneği, bu tür yerel enerji çözümlerinin, merkezi sistemlerde yaşanabilecek geniş çaplı arızalara karşı ne kadar kritik olduğunu somut bir şekilde ortaya koydu.

    İspanya'da ortaya çıkan bu tablo, yalnızca İspanya için değil, enerji dönüşümünü planlayan tüm ülkeler için önemli bir örnek olabilir. Özellikle iklim kriziyle birlikte artan aşırı hava olayları ve enerji sistemlerine yönelik siber tehditler düşünüldüğünde, belli başlı alanlarda bağımsız çalışan enerji sistemlerinin yaygınlaşması, gelecekteki enerji krizlerine karşı önemli bir savunma hattı oluşturabilir.

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