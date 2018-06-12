Xiaomi Mi8 kutu açılışı ve ilk inceleme

Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemi telefonu Mi8 mercek altında. Telefonu kutusundan çıkartıyor, detaylarına yakından bakıyor ve kamerasını test ederken, diğer taraftan performansına göz atıyoruz.

Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mi8'i kutusundan çıkartıyor, detaylarını mercek altına alıyor ve merak edilen özellikler çerçevesinde ilk değerlendirmesini yapıyoruz. Kamera performansından kimi test sonuçlarına kadar hepsi videomuzda.

Bu video içerisimde

- Telefonun kutu içeriği,

- Telefonu tasarımı

- Telefonun özellikleri,

- Telefonun kamerası ve örnek kıyaslamalar

- Test sonuçları

- Telefonun sarj olma süresi

- Bazı sentetik test sonuçları

- Hoparlör değerlendirmesi

- Arayüz izlenimleri

- Çentik ve yönetilmesi

- Tek elle kullanım kabiliyetleri

gibi konu başlıkları altında merak ettiklerinize ışık tutmaya çalışıyoruz. Xiaomi Mi8 ile ilk karşılaşmamızda mümkün olduğu kadar derinlemesine bir değerlendirmeyi hazırlamaya çalıştık, umarız beğenirsiniz.