Xiaomi Mi8 kutu açılışı ve ilk inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemi telefonu Mi8 mercek altında. Telefonu kutusundan çıkartıyor, detaylarına yakından bakıyor ve kamerasını test ederken, diğer taraftan performansına göz atıyoruz.
Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mi8'i kutusundan çıkartıyor, detaylarını mercek altına alıyor ve merak edilen özellikler çerçevesinde ilk değerlendirmesini yapıyoruz. Kamera performansından kimi test sonuçlarına kadar hepsi videomuzda.
Bu video içerisimde
- Telefonun kutu içeriği,
- Telefonu tasarımı
- Telefonun özellikleri,
- Telefonun kamerası ve örnek kıyaslamalar
- Test sonuçları
- Telefonun sarj olma süresi
- Bazı sentetik test sonuçları
- Hoparlör değerlendirmesi
- Arayüz izlenimleri
- Çentik ve yönetilmesi
- Tek elle kullanım kabiliyetleri
gibi konu başlıkları altında merak ettiklerinize ışık tutmaya çalışıyoruz. Xiaomi Mi8 ile ilk karşılaşmamızda mümkün olduğu kadar derinlemesine bir değerlendirmeyi hazırlamaya çalıştık, umarız beğenirsiniz.
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Apple a donanım ve yazılım olarak kafa tutmaya çalışan ve fiyat olarak Apple dan o zamanın parasıyla 800-1000 tl daha ucuz olan Samsung telefonları satın aldık, Samsung Galaxy S2 aldık, S3 aldık, S4 aldık. Sebebi sadece şuydu: Bizlere daha ucuza ve daha donanımlı ürünler satan Samsung u çok daha iyi cihazlar çıkartsın diye desteklemekti. Bunun tüketicinin yararına olsun diye çok çalıştık, yeri geldi Donanimhaber de telefon tavsiyesi isteyen arkadaşlara Apple almanın mantıklı olmadığını, Samsung almalarının daha karlı olacağını anlattık. Ve simdi biz Samsung u destekleyerek bugüne taşıdık.
Ancak ne oldu tüketicinin yararına ne varsa Samsung bunları bir bir terk etti. Fiyatlar yükseldi, çıkabilen batarya özelliği gitti, bazı modellerde sd kart okuyucu gitti vs. Bizde donanimhaber olarak Samsung u terk ettik.
Şimdi eskiden Samsungun olduğu yere Xiaomi geçti. Bize kaliteyi ucuza sunan, 450 dolarlık mi 8 i ile 1000 dolara satılan telefonlardan daha fazla özellik sunmayı başaran Xiaomi yi desteklemememiz için bir tane sebep söyleyin.
Unutmayın ki hep birlikte satın aldığımız Xiaomi powerbankler, mi band ler, xiaomi "YI" akıllı ev cihazları, Xiaomi akıllı telefonlar, Xiaomi tükenmez kalem ve daha nicelerini aldığımız için Xiaomi Mi 8 i çıkarabildi yani yine bizim desteklerimiz ile...
Halkın firması şu an Xiaomi dir, teknoloji sevdalısı Donanimhaber üyeleri olarak görevimiz Xiaomi kalitesini herkese anlatarak insanların ihtiyaçları dahilinde satın aldırıp destek vermektir. Bu yine tüketicilere yani bizlere olumlu olarak geri dönecektir.
Şimdi heryeri #Samsung Galaxy# ler yerine "Xiaomi MI" ler alacak
Saygılar.