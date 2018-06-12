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Xiaomi Mi8 kutu açılışı ve ilk inceleme

11 ay
24,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemi telefonu Mi8 mercek altında. Telefonu kutusundan çıkartıyor, detaylarına yakından bakıyor ve kamerasını test ederken, diğer taraftan performansına göz atıyoruz.
Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mi8'i kutusundan çıkartıyor, detaylarını mercek altına alıyor ve merak edilen özellikler çerçevesinde ilk değerlendirmesini yapıyoruz. Kamera performansından kimi test sonuçlarına kadar hepsi videomuzda.
Bu video içerisimde
- Telefonun kutu içeriği,
- Telefonu tasarımı
- Telefonun özellikleri,
- Telefonun kamerası ve örnek kıyaslamalar
- Test sonuçları
- Telefonun sarj olma süresi
- Bazı sentetik test sonuçları
- Hoparlör değerlendirmesi
- Arayüz izlenimleri 
- Çentik ve yönetilmesi
- Tek elle kullanım kabiliyetleri
gibi konu başlıkları altında merak ettiklerinize ışık tutmaya çalışıyoruz. Xiaomi Mi8 ile ilk karşılaşmamızda mümkün olduğu kadar derinlemesine bir değerlendirmeyi hazırlamaya çalıştık, umarız beğenirsiniz.

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swat882 11 ay en beğenilen
Bundan 5-6 sene önce biz Donanimhaber üyeleri olarak şunu başardık.
Apple a donanım ve yazılım olarak kafa tutmaya çalışan ve fiyat olarak Apple dan o zamanın parasıyla 800-1000 tl daha ucuz olan Samsung telefonları satın aldık, Samsung Galaxy S2 aldık, S3 aldık, S4 aldık. Sebebi sadece şuydu: Bizlere daha ucuza ve daha donanımlı ürünler satan Samsung u çok daha iyi cihazlar çıkartsın diye desteklemekti. Bunun tüketicinin yararına olsun diye çok çalıştık, yeri geldi Donanimhaber de telefon tavsiyesi isteyen arkadaşlara Apple almanın mantıklı olmadığını, Samsung almalarının daha karlı olacağını anlattık. Ve simdi biz Samsung u destekleyerek bugüne taşıdık.
Ancak ne oldu tüketicinin yararına ne varsa Samsung bunları bir bir terk etti. Fiyatlar yükseldi, çıkabilen batarya özelliği gitti, bazı modellerde sd kart okuyucu gitti vs. Bizde donanimhaber olarak Samsung u terk ettik.
Şimdi eskiden Samsungun olduğu yere Xiaomi geçti. Bize kaliteyi ucuza sunan, 450 dolarlık mi 8 i ile 1000 dolara satılan telefonlardan daha fazla özellik sunmayı başaran Xiaomi yi desteklemememiz için bir tane sebep söyleyin.
Unutmayın ki hep birlikte satın aldığımız Xiaomi powerbankler, mi band ler, xiaomi "YI" akıllı ev cihazları, Xiaomi akıllı telefonlar, Xiaomi tükenmez kalem ve daha nicelerini aldığımız için Xiaomi Mi 8 i çıkarabildi yani yine bizim desteklerimiz ile...
Halkın firması şu an Xiaomi dir, teknoloji sevdalısı Donanimhaber üyeleri olarak görevimiz Xiaomi kalitesini herkese anlatarak insanların ihtiyaçları dahilinde satın aldırıp destek vermektir. Bu yine tüketicilere yani bizlere olumlu olarak geri dönecektir.
Şimdi heryeri #Samsung Galaxy# ler yerine "Xiaomi MI" ler alacak
Saygılar.
Bundan 5-6 sene önce biz Donanimhaber üyeleri olarak şunu başardık.Apple a donanım ve yazılım olarak kafa tutmaya çalışan ve fiyat olarak Apple dan o zaman...
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1 Yanıt Yanıtla +51
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IMPEDIMENTA 11 ay oguzhan diric
Kafanda taşıdığın şeyde çakma beyin gibi. Ulan bıkmadınız şunu yazmaktan. Tüm telefonlar birbirine benziyor kabullenin artık
1 Yanıt Yanıtla +15
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renega 11 ay
millet yine bilip bilmeden iphone x gibi demiş delirtiyorsunuz lan bilinçli insanları. xiaomi bilerek yapıyor BİLEREK! çakma diyen salaklara inat iphone tasarımını androis de kullanıyor hemde seviliyor. Amacı iphone'dan daha iyi, daha ucuz aynı tasarımda telefon üretmek. sen git 6000 verip iphone x al neden? "çünkü aypon abi" bizde gidip mi 8 alırız neden? yarı fiyatına aypondan daha iyi telefon.
millet yine bilip bilmeden iphone x gibi demiş delirtiyorsunuz lan bilinçli insanları. xiaomi bilerek yapıyor BİLEREK! çakma diyen salaklara inat iphone tasarım...
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1 Avatar
zturan1 4 ay
iPhone mu Xiaomi mi sorusunun cevabı.. fiyat / kalite olarak mi bence
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Tommy Shelby 9 ay
Telefon çok iyi apple'cılar ağlamayın
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Hakimutata Insane 9 ay
ipoyn nedir , bilgisayar gibi tilfondur . bu telefonun alt modelini kullanan arkadaşımın dediğine göre iphone on basar dedi didi bende alcam nokta.
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DH Misafiri 11 ay
Cihazın en önemli sorunu bence, Türkçe olmaması. Ne zaman Türkçe olur?
Cihazın ikinci sorunu ise, Playstore yok. Yani bu cihaz android değil mi?
Yanıtlarsanız sevinirim. Yakın zamanda almayı düşünenlerdenim, çünkü telefonum yok. Nedense bu telefon hoşuma gidiyor.
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kucukyenici 11 ay
Kızılötesi kumanda özelliğini kaldırmışlar. Yazık olmuş.
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Optimus Bayram 11 ay
iphone'a 6000TL verenlerin gözleri yaşlı.
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Kartal Göz 11 ay
İnceleme güzel. Mi 8 Explorer Edition için de bir inceleme bekliyoruz.
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dostum kertenkele 11 ay
Fiyatı ne kadar 2000 tl üstündeyse boşuna izlemeyeyim bari 2000 tl üstünü telefona verecek kadar zengin değilim henüz
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Rodion Raskolnikov 11 ay
Benzer fiyatlardan satıldığını düşünürsek OnePlus 6 daha iyi bir tercihmiş gibi duruyor. Tabi üzerine biraz daha ekleyip, temiz ikinci el, Samsung garantili S9 Plus almakta mantıklı olabilir :) Garantisiz telefonlara 3000TL ve üstü paralar vermek, bana çok riskli geliyor.
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lido 11 ay
donanım, yazılım, fiyat hepsi iyi sadece tasarım olmamış bence
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